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Япония испытала рельсотрон, работающий от аккумуляторов

Японское агентство оборонных закупок, технологий и логистики (ATLA) сообщило, что небольшой экспериментальный электромагнитный рельсотрон успешно произвел десять выстрелов подряд в ходе испытаний, проходивших с мая по июнь 2026 года в Центре исследований сухопутных систем агентства в префектуре Канагава к югу от Токио.

Экспериментальный японский рельсотрон / © ATLA

Агентство сообщило, что средняя начальная скорость снарядов составила 245 метров в секунду, а разброс значений — от 235 до 252 метров в секунду. Результаты раскрыли новые подробности исследований, представленных на технологическом симпозиуме ATLA 2026 в Токио.

В испытаниях использовался 16-миллиметровый рельсотрон, стрелявший снарядами массой около 15 граммов. Условия теста были заданы как начальная скорость 240 метров в секунду и темп стрельбы шесть выстрелов в минуту — один выстрел каждые десять секунд.

В ATLA заявили, что стабильность начальной скорости при повторных выстрелах подтвердила способность системы питания к быстрой зарядке и разрядке, а также ее пригодность для применения на рельсотронах.

Эксперимент является частью исследований ATLA в области перспективных накопителей энергии — программы, нацеленной на перенос гражданских технологий в оборонную сферу. Одна из ее задач — уменьшить габариты источников питания рельсотронов, сохранив возможность стрельбы в очередях.

Система использует перезаряжаемые литий-титанатные аккумуляторы в секции энергообеспечения. Быстрое зарядное устройство повышает напряжение и заряжает конденсаторный модуль, который затем отдает мощный импульс тока, необходимый для выстрела. Таким образом, батарея и конденсатор выполняют разные функции: аккумулятор накапливает энергию для серии выстрелов, а конденсатор выдает короткий электрический импульс, который разгоняет каждый снаряд по направляющим.

Согласно материалам ATLA, батарейный блок имеет максимальную емкость накопления 50 мегаджоулей и выходное напряжение 540 вольт. Зарядное устройство повышает напряжение до 8,5 киловольт, а конденсаторный модуль накапливает около 200 килоджоулей электрической энергии на каждый цикл стрельбы.

В ATLA сообщили, что текущие исследования перспективных рельсотронов охватывают стрельбу в очередях и стабилизацию полета снаряда за пределами ствола. Параллельно продолжаются работы над более компактными источниками питания.

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