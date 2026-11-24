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NASA показало, как выглядят раковые клетки в условиях невесомости
В прошлом месяце ученые и фотографы со всего мира приняли участие в 52-м ежегодном конкурсе микрофотографии Nikon Small World, представив удивительные снимки микроскопического мира, который обычно остается невидимым для человеческого глаза. Теперь микрофотография добралась и до космоса — благодаря совместному эксперименту NASA и компании Encapsulate Inc.
На новом снимке NASA с исключительной детализацией запечатлены образцы опухолевой ткани желудка, полученные от пациентов. Фотография стала результатом новаторского научного исследования Encapsulate-1.
Снимок, сделанный на прошлой неделе на борту Международной космической станции (МКС), показывает раковые клетки, находящиеся во взвешенном состоянии в условиях микрогравитации. В компании Encapsulate рассчитывают, что созданная в таких условиях модель метастазирования поможет в лечении пациентов с ранними стадиями рака и позволит предотвратить распространение опухолевых клеток по организму.
Проект реализуется совместно компанией Encapsulate Inc. — медицинским стартапом из штата Коннектикут, специализирующимся на разработке биочипов, — и NASA. В прошлом году инициатива получила грант в размере 3,63 миллионов долларов в рамках программы NASA In Space Production Applications (InSPA). Ее цель — более детально изучить и понять механизмы метастазирования раковых клеток, а в перспективе научиться прогнозировать этот процесс в уникальных условиях микрогравитации.
За почти три десятилетия с момента запуска Международной космической станции на ее борту было проведено множество сложнейших научных исследований. По данным NASA, за время работы станции ученые выполнили более 4000 экспериментов. Значительная часть орбитальных исследований посвящена биологии и биотехнологиям, в том числе передовым медицинским разработкам.
Разработка новых медицинских методов лечения, разумеется, требует немало времени. Тем не менее исследования раковых клеток, которые сейчас проводятся на борту МКС, в перспективе вполне могут помочь спасти множество человеческих жизней. Научные открытия в медицине регулярно совершаются в земных лабораториях, однако иногда для них необходима и космическая лаборатория.
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