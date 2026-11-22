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В каких странах больше всего людей с ожирением

По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2024 году около 1,1 миллиарда человек страдали ожирением — это фактически каждый седьмой житель планеты. На инфографике показано, в каких странах эта проблема стоит наиболее остро.

© Iswardi Ishak, Voronoi

Ожирение встречается во всех регионах мира. Раньше ожирение считалось проблемой богатых стран, однако в последние десятилетия ситуация изменилась. Во многом это связано с доступностью высококалорийной, долгохранящейся еды.

Вспоминая о странах, где проживает много людей с ожирением, часто вспоминают США. Однако среди стран, представленных на инфографике, США заняли 13-е место. Ожирением там страдают 41,8% взрослых.

На вершине рейтинга оказались страны Тихоокеанского региона: Тонга (72,3%), Науру (71,5%), Тувалу (64,7%) и Самоа (63,2%). Это связано с географическими особенностями питания. Многие острова не подходят для сельского хозяйства. Еду туда доставляют преимущественно на кораблях. Мясные консервы, лапша и сладкие напитки хранятся достаточно долго и стоят недорого. В общей сложности в топ-30 попали девять стран этого региона.

Схожая ситуация наблюдается и в странах Карибского бассейна. В рейтинг попали пять представителей региона. Багамские Острова (48,4%) и Сент-Китс и Невис (47,9%) заняли пятое и шестое места в рейтинге соответственно.

Также в последние годы ожирение стало проблемой в арабских странах. Регион представляют в рейтинге Египет, Катар, Кувейт, Саудовская Аравия и Ирак. Там ожирение связывают с ростом благосостояния, массовым использованием автомобилей и развитием доставки еды.

Ожирение распространено и в странах Латинской Америки. В рейтинг попали Чили, Аргентина, Панама, Мексика и Уругвай. Там проблему связывают с популярностью сладких напитков и ультрапереработанных продуктов.

Меньше всего людей с ожирением оказалось во Вьетнаме и Эфиопии — по 2,5%. Низкие показатели также зафиксировали в Восточном Тиморе, Эритрее и на Мадагаскаре. Также в число стран с низкой распространенностью ожирения попала Япония. При этом причины у этого разные. Например, в Японии низкой распространенности ожирения способствуют рацион и активный образ жизни. В некоторых других странах это связано с высоким уровнем бедности и недоеданием.

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