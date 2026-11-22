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В каких странах больше всего людей с ожирением
По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2024 году около 1,1 миллиарда человек страдали ожирением — это фактически каждый седьмой житель планеты. На инфографике показано, в каких странах эта проблема стоит наиболее остро.
Ожирение встречается во всех регионах мира. Раньше ожирение считалось проблемой богатых стран, однако в последние десятилетия ситуация изменилась. Во многом это связано с доступностью высококалорийной, долгохранящейся еды.
Вспоминая о странах, где проживает много людей с ожирением, часто вспоминают США. Однако среди стран, представленных на инфографике, США заняли 13-е место. Ожирением там страдают 41,8% взрослых.
На вершине рейтинга оказались страны Тихоокеанского региона: Тонга (72,3%), Науру (71,5%), Тувалу (64,7%) и Самоа (63,2%). Это связано с географическими особенностями питания. Многие острова не подходят для сельского хозяйства. Еду туда доставляют преимущественно на кораблях. Мясные консервы, лапша и сладкие напитки хранятся достаточно долго и стоят недорого. В общей сложности в топ-30 попали девять стран этого региона.
Схожая ситуация наблюдается и в странах Карибского бассейна. В рейтинг попали пять представителей региона. Багамские Острова (48,4%) и Сент-Китс и Невис (47,9%) заняли пятое и шестое места в рейтинге соответственно.
Также в последние годы ожирение стало проблемой в арабских странах. Регион представляют в рейтинге Египет, Катар, Кувейт, Саудовская Аравия и Ирак. Там ожирение связывают с ростом благосостояния, массовым использованием автомобилей и развитием доставки еды.
Ожирение распространено и в странах Латинской Америки. В рейтинг попали Чили, Аргентина, Панама, Мексика и Уругвай. Там проблему связывают с популярностью сладких напитков и ультрапереработанных продуктов.
Меньше всего людей с ожирением оказалось во Вьетнаме и Эфиопии — по 2,5%. Низкие показатели также зафиксировали в Восточном Тиморе, Эритрее и на Мадагаскаре. Также в число стран с низкой распространенностью ожирения попала Япония. При этом причины у этого разные. Например, в Японии низкой распространенности ожирения способствуют рацион и активный образ жизни. В некоторых других странах это связано с высоким уровнем бедности и недоеданием.
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Многие думают, что чем больше мозг, тем выше интеллект — конечно, с поправкой на пропорции. Например, у кита мозг больше нашего, но мы умнее, ведь в процентах от массы тела наш мозг весомее. А еще важна поверхность коры и многие другие факторы. Но все эти закономерности поставил под вопрос обычный шмель. При совершенно ничтожном количестве нейронов он показал серьезные возможности. Исследователи все еще разбираются, как шмелям это удалось, но похоже, что все дело в необычной структуре и организации их мозга.
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