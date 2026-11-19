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Гориллы построили «живую лестницу», чтобы достать ветку: ученые сняли редкий пример сотрудничества

Ученым удалось запечатлеть необычное поведение двух горилл: животные забирались друг другу на спину, образуя своеобразную «живую лестницу», чтобы добраться до высокой ветки дерева. Исследователи считают, что это редкий пример сотрудничества среди представителей данного вида.

Гориллы построили «живую лестницу», чтобы достать ветку / © Zoological Center Tel Aviv-Ramat Gan

На видеозаписи две самки западной равнинной гориллы демонстрируют необычную стратегию совместных действий. Одна из них принимает устойчивое положение, превращаясь в своеобразную опору, а другая забирается ей на спину и таким образом получает возможность дотянуться до растительности, недоступной для каждой из них по отдельности.

Поведение животных задокументировали исследователи Тель-Авивского университета в сафари-парке Рамат-Ган в Израиле. Ученые зафиксировали три отдельных случая спонтанного сотрудничества между взрослыми гориллами. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Primates, эти эпизоды произошли в 2021, 2024 и 2025 годах. Во всех трех случаях участвовали одни и те же животные — две единокровные сестры по отцу, Амелия и Лиша.

Каждый раз гориллы распределяли роли одинаково: Лиша служила устойчивой опорой, а Амелия забиралась ей на спину, чтобы дотянуться до расположенных поблизости ветвей. При этом животных никогда не обучали подобным действиям.

Наиболее подробно исследователям удалось изучить эпизод, произошедший в сентябре 2024 года. Тогда сотрудники сафари-парка заметили, что две самки спокойно поедают кору и листья с крупной ветки, которая прежде находилась за пределами их досягаемости. Чтобы выяснить, каким образом животным удалось добраться до пищи, работники просмотрели записи камер видеонаблюдения.

© Zoological Center Tel Aviv-Ramat Gan

На видео оказалась запечатлена целая последовательность согласованных действий. Сначала Амелия подошла к дереву вида Peltophorum dubium и забралась на находившийся под ним камень. Затем к ней присоединилась Лиша, которая твердо встала на камне на все четыре конечности. Амелия забралась ей на спину, выпрямилась во весь рост и потянулась вверх, чтобы ухватить и отломить ветку, располагавшуюся примерно в 4,5 метрах над землей.

Сочетание высоты камня, устойчивого положения Лиши и дополнительной высоты, которую получила Амелия, позволило животным добраться до нужной ветки. При этом вокруг ствола дерева была установлена электрическая изгородь, не позволявшая гориллам просто взобраться по нему.

Майкл Левицки, инициатор исследования и руководитель научной работы, считает, что видеозапись демонстрирует именно настоящее сотрудничество. По его мнению, Лиша самостоятельно решила помочь Амелии достичь общей цели, а не просто выступила в роли своеобразного инструмента. По мнению исследователя, именно в этом заключается принципиальная разница между использованием другого животного в качестве инструмента и настоящим сотрудничеством, при котором обе особи совместно работают ради достижения одной цели.

Левицки предполагает, что социальные и когнитивные способности горилл могут быть развиты сильнее, чем считалось ранее. Дальнейшие исследования позволят лучше понять механизмы взаимодействия этих животных и, возможно, пролить свет на происхождение сотрудничества у человека.

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