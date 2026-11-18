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Во Франции на месте будущих домов нашли погребения V века с мечами и лошадьми

На участке в Эльзасе археологи раскопали 14 человеческих могил и два погребения лошадей. В наиболее богатых могилах лежали мечи, украшения из золота и гранатов.

Раскопки погребений V века в Орбур-Вире / © Y. Méchadi, Inrap

Археологи французского Национального института охранных археологических исследований (Inrap) обнаружили некрополь в Орбур-Вире, рядом с Кольмаром. Раскопки начались перед строительством жилья. Погребения относятся ко второй половине V века нашей эры.

В двух мужских могилах нашли оружие и детали снаряжения. Среди находок — меч с частично сохранившимися деревянными ножнами, щит, метательное копье и скрамасакс, короткий однолезвийный клинок. Последний украсили золотом и гранатом.

В двух женских погребениях сохранились серебряные броши в форме птиц, стеклянные бусы и костяной гребень. Всего археологи насчитали 11 могил взрослых и три детские.

Золотые украшения со вставками из гранатов из погребений / © L. Sornin-Petit, Inrap

Два скелета лошадей находились в собственных погребениях рядом с человеческими. По сочетанию оружия и дорогих вещей археологи допускают, что похороненные мужчины были военными вождями или наемниками. Инвентарь дает основания судить о статусе, но сам по себе не позволяет установить происхождение людей.

На этом же участке обнаружили остатки более раннего галло-римского поселения I–III веков. От него сохранились следы домов, очагов, колодцев и ремесленных зон.

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