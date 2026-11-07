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Сколько лет россияне живут в добром здоровье: данные по регионам за 2024 год
Росстат опубликовал ожидаемую продолжительность здоровой жизни за 2024 год: по России — 61,7 года, это выше доковидного уровня. При общей продолжительности жизни 72,8 года около 11 лет приходится на жизнь с болезнями и ограничениями. Разбираем, где разрыв больше, почему показатель так скачет по регионам и как его читать.
Кроме обычной продолжительности жизни Росстат считает еще один показатель — ожидаемую продолжительность здоровой жизни: сколько лет человек в среднем проживет без серьезных проблем со здоровьем. При этом в основе этого показателя лежит самооценка здоровья. Он входит в показатели национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», поэтому за ним следят не меньше, чем за продолжительностью жизни. В ЕМИСС уже есть данные по всем регионам за 2024 год. Я свел их в графики.
По стране: здоровая жизнь растет, общая — нет
Ожидаемая продолжительность здоровой жизни по России:
- 2019 год — 60,3 года;
- 2020 — 58,9 (провал в пандемию);
- 2023 — 61,4;
- 2024 — 61,7, выше доковидного уровня.
Общая продолжительность жизни за те же годы вела себя иначе: 73,3 года в 2019-м, 73,4 в 2023-м и снова 72,8 в 2024-м. В итоге разница между ними сократилась с 13 лет в 2019 году до примерно 11 лет в 2024-м. Это и есть «нездоровые» годы — время, которое в среднем приходятся на жизнь с проблемами со здоровьем.
Оговорка: с 2024 года показатель по России Росстат публикует без учета новых субъектов.
Регионы: разрыв больше 25 лет
Показатель по регионам заметно «скачет» год от года. У половины регионов за один 2024 год он изменился на 1,5 года и больше, у некоторых — на 5–10 лет: в Мордовии здоровая жизнь за год «сократилась» на 9,6 года, в Калмыкии «выросла» на 6,5. Так быстро здоровье населения не меняется: расчет опирается на выборочные обследования, и в небольших регионах выборка маленькая. Поэтому сравнивать регионы честнее по среднему за несколько лет. На графике — среднее за 2022–2024 годы.
Дольше всего в «добром здравии» по этим данным живут:
- в Чечне — 67,4 года;
- в Татарстане — 66,5;
- в Москве — 65,6;
- в Дагестане — 64,9;
- в Петербурге — 64,4.
Меньше всего:
- на Чукотке — 41,3 года;
- в Еврейской автономной области — 47,1;
- в Ненецком автономном округе — 48,4;
- в Амурской и Магаданской областях — около 51,5;
- в Калмыкии и Адыгее — около 53.
Разница между первым и последним местом — 26 лет. Это больше, чем разрыв в общей продолжительности жизни между регионами (около 13 лет): здоровые годы различаются сильнее, чем сама длина жизни.
Кто прибавил за пять лет
Если сравнить 2024 год с доковидным 2019-м, здоровая жизнь выросла в 49 регионах из 85. Сильнее всего — в Севастополе и Белгородской области (по +7,6 года), Брянской (+5,8) и Пензенской (+4,6) областях, Якутии (+4,3). Сильнее всего снизилась — в Ингушетии (−9,7), Мордовии (−9,1), на Чукотке (−8,7) и в Костромской области (−7,8). С учетом шума в данных выводы по отдельным регионам — скорее повод присмотреться, чем окончательная оценка.
Подведем итоги
- По России здоровая жизнь в 2024 году — 61,7 года, выше доковидного уровня, хотя общая продолжительность жизни снова снизилась.
- «Нездоровых» лет в среднем около 11, на 2 года меньше, чем в 2019-м.
- Между регионами разница в здоровой жизни — до 26 лет, но годовые цифры по отдельным регионам сильно шумят: смотрите на среднее за несколько лет.
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