Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Дмитрий Тараканов
Дмитрий Тараканов
Рейтинг: +2
Посты: 2
12

Сколько лет россияне живут в добром здоровье: данные по регионам за 2024 год

Росстат опубликовал ожидаемую продолжительность здоровой жизни за 2024 год: по России — 61,7 года, это выше доковидного уровня. При общей продолжительности жизни 72,8 года около 11 лет приходится на жизнь с болезнями и ограничениями. Разбираем, где разрыв больше, почему показатель так скачет по регионам и как его читать.

Сообщество
# демография
# здоровье
# продолжительность жизни
# Росстат
© Росстат, ЕМИСС
© Росстат, ЕМИСС

Кроме обычной продолжительности жизни Росстат считает еще один показатель — ожидаемую продолжительность здоровой жизни: сколько лет человек в среднем проживет без серьезных проблем со здоровьем. При этом в основе этого показателя лежит самооценка здоровья. Он входит в показатели национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», поэтому за ним следят не меньше, чем за продолжительностью жизни. В ЕМИСС уже есть данные по всем регионам за 2024 год. Я свел их в графики.

По стране: здоровая жизнь растет, общая — нет

Ожидаемая продолжительность здоровой жизни по России:

  • 2019 год — 60,3 года;
  • 2020 — 58,9 (провал в пандемию);
  • 2023 — 61,4;
  • 2024 — 61,7, выше доковидного уровня.

Общая продолжительность жизни за те же годы вела себя иначе: 73,3 года в 2019-м, 73,4 в 2023-м и снова 72,8 в 2024-м. В итоге разница между ними сократилась с 13 лет в 2019 году до примерно 11 лет в 2024-м. Это и есть «нездоровые» годы — время, которое в среднем приходятся на жизнь с проблемами со здоровьем.

Оговорка: с 2024 года показатель по России Росстат публикует без учета новых субъектов.

Регионы: разрыв больше 25 лет

© Росстат, ЕМИСС
© Росстат, ЕМИСС

Показатель по регионам заметно «скачет» год от года. У половины регионов за один 2024 год он изменился на 1,5 года и больше, у некоторых — на 5–10 лет: в Мордовии здоровая жизнь за год «сократилась» на 9,6 года, в Калмыкии «выросла» на 6,5. Так быстро здоровье населения не меняется: расчет опирается на выборочные обследования, и в небольших регионах выборка маленькая. Поэтому сравнивать регионы честнее по среднему за несколько лет. На графике — среднее за 2022–2024 годы.

Дольше всего в «добром здравии» по этим данным живут:

  • в Чечне — 67,4 года;
  • в Татарстане — 66,5;
  • в Москве — 65,6;
  • в Дагестане — 64,9;
  • в Петербурге — 64,4.

Меньше всего:

  • на Чукотке — 41,3 года;
  • в Еврейской автономной области — 47,1;
  • в Ненецком автономном округе — 48,4;
  • в Амурской и Магаданской областях — около 51,5;
  • в Калмыкии и Адыгее — около 53.

Разница между первым и последним местом — 26 лет. Это больше, чем разрыв в общей продолжительности жизни между регионами (около 13 лет): здоровые годы различаются сильнее, чем сама длина жизни.

Кто прибавил за пять лет

Если сравнить 2024 год с доковидным 2019-м, здоровая жизнь выросла в 49 регионах из 85. Сильнее всего — в Севастополе и Белгородской области (по +7,6 года), Брянской (+5,8) и Пензенской (+4,6) областях, Якутии (+4,3). Сильнее всего снизилась — в Ингушетии (−9,7), Мордовии (−9,1), на Чукотке (−8,7) и в Костромской области (−7,8). С учетом шума в данных выводы по отдельным регионам — скорее повод присмотреться, чем окончательная оценка.

Подведем итоги

  1. По России здоровая жизнь в 2024 году — 61,7 года, выше доковидного уровня, хотя общая продолжительность жизни снова снизилась.
  2. «Нездоровых» лет в среднем около 11, на 2 года меньше, чем в 2019-м.
  3. Между регионами разница в здоровой жизни — до 26 лет, но годовые цифры по отдельным регионам сильно шумят: смотрите на среднее за несколько лет.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.
Сообщество
# демография
# здоровье
# продолжительность жизни
# Росстат
Подписывайтесь на нас в Telegram, Дзен и в последнюю очередь на VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
07 Ноя
Бесплатно
Нобелевская премия по химии 2026 года. Абсолютный асимметрический синтез: случайность и неизбежность
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
07 Ноя
Бесплатно
Интеллект у беспозвоночных
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
07 Ноя
Бесплатно
Булгарская цивилизация на Волге. Древняя история народов Поволжья
Русское географическое общество
Москва
Лекция
08 Ноя
Бесплатно
Космические путешествия по галактике: как и в чем нас ограничивают не технологии, а законы природы?
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
08 Ноя
Бесплатно
Земля и почва
Экспериментаниум
Москва
Лекция
08 Ноя
Бесплатно
Мамонты и драконы в мифах и искусстве народов Северной Азии
Русское географическое общество
Москва
Лекция
09 Ноя
Бесплатно
Химия: кислотность
Политехнический музей
Москва
Лекция
09 Ноя
600
Человек в космосе
ВСмысле
Онлайн
Лекция
10 Ноя
1200
Плауновые (Lycopodiales): строение, систематика и жизненный цикл
Центр «Архэ»
Москва
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Физики нашли свидетельство сверхредкого распада B-мезона спустя 40 лет поисков

    6 ноября, 17:01

  2. В скифской гробнице Тувы нашли древнейшие следы употребления конопли как психоактивного растения

    6 ноября, 16:14

  3. Ученые выяснили, что делает голос певца красивым

    6 ноября, 15:01

  4. В Таиланде нашли зубы доисторической «гигантской крысы»

    6 ноября, 13:31
Выбор редакции

Медведи добрались до Подмосковья. Почему они стали чаще выходить к людям?

25 октября, 09:19

Последние комментарии

Alexander Orsi
9 минут назад
Иван, если капс до вас не доходит - самостоятельно сравните B-2, построенный по той же схеме и B-52. Никакой движок не компенсирует недостатки

Первый полноразмерный прототип боевого беспилотника X-BAT получил дальность полета более 3700 километров и возможность вертикального взлета

Максим Андрияхов
10 минут назад
Кросивое

Мир с высоты птичьего полета: снимки победителей Siena Drone Photo Awards 2026

Дмитрий Караваев
12 минут назад
Александр, как мне кажется что почти любая гражданка РФ осведомлена о последствиях для своей "не рожавшей" матки не имея детей. Меня интересует

Рождаемость в России в 2025 году упала до минимума с 2006 года: данные по регионам

Иван Колупаев
12 минут назад
Константин, вероятно решили что без нагрузки человек резво взбегает по лестнице а с нагрузкой еле тащится и отдыхает. Похоже сами британские

Подъем по лестнице против телевизора: сколько калорий сжигают разные активности за пять минут

Максим Андрияхов
12 минут назад
Александр, совокупно все налоги в среднем около 12-15%. От штата сильно зависит (Кали - Аляска, разница почти в 7 раз)

Мировая экономика в 2040 году: прогноз в одной инфографике

Константин Зорькин
23 минуты назад
Почему бы и не построить, когда нет проблем с детскими садами, школами и больницами.

От башни высотой два километра до нового «Лахта Центра»: самые высокие небоскребы, которые планируют построить в мире

Владимир O
25 минут назад
Василий, а что не так про dot и doh написано? Вроде вы не противоречите статье.

В России блокировки Cloudflare и NextDNS нарушили доступ ко многим сайтам

Константин Зорькин
27 минут назад
То есть, простой подъем по лестнице сжигает больше, чем когда по ней же тащишь сумки с продуктами. А что касается активных игр с детьми, так тут

Подъем по лестнице против телевизора: сколько калорий сжигают разные активности за пять минут

Artur P
38 минут назад
Иван, да так говорят про многие страны особенно про одну те средства миллиарды куда уходят и ушли за 4 года люди говорят что только нельзя было

От башни высотой два километра до нового «Лахта Центра»: самые высокие небоскребы, которые планируют построить в мире

Иван Колупаев
2 часа назад
Александр, смертность и болезни от отсутствия детей это еще когда будет и вообще мало ли чего пишут 😏 а расходы на деторождение и выращивание

Рождаемость в России в 2025 году упала до минимума с 2006 года: данные по регионам

Иван Бубырь
3 часа назад
Деньги девать некуда,когда вокруг еще много нищеты,лучше бы строили в стиле средневековье, как Лувр или Зимний дворец

От башни высотой два километра до нового «Лахта Центра»: самые высокие небоскребы, которые планируют построить в мире

Vagus Contemplans
3 часа назад
Совсем не связано с пропагандой феминизма, культом развлечений и инфантилизацией.

Рождаемость в России в 2025 году упала до минимума с 2006 года: данные по регионам

Александр Березин
3 часа назад
Пью, да, с вашими взглядами логично ожидать новых успехов беспилотников украинской нацистской армии. Но, как говорится, будущее несет для вас

Мировая экономика в 2040 году: прогноз в одной инфографике

Иван Колупаев
3 часа назад
Иван, что до ваших подсчетов про кабель в каждый дом попробуйте изучить результаты федеральной программы BEAD там как раз сейчас идет расследование

Perseverance показал, что марсианская пыль опасна для высаживающихся на нем астронавтов

Александр Березин
3 часа назад
Иван, "Александр, для нечитающих. Экологический след от производства до завершения прокладки кабеля на 1 пользователя в 30-50 раз МЕНЬШЕ, чем он же для

Perseverance показал, что марсианская пыль опасна для высаживающихся на нем астронавтов

Александр Березин
3 часа назад
Sergey, вы находитесь в разделе "сообщества" научно-популярного сайта. Тут не новости, тут посты читателей НС. Странно ждать здесь новостей науки -- для

Apple рассказала, как отключить светящееся «яблоко» на новом MacBook Pro

Александр Березин
3 часа назад
Максим, "Александр, электро автомобили сейчас рентабильны только в китае" То есть вы реально незнакомы с ценами на электромобили в Британии и др.

Мировая экономика в 2040 году: прогноз в одной инфографике

Александр Березин
3 часа назад
Иван, "Иван, расскажете, почему не указана нигде чистая прибыль старлинка за год?"" Ну конечно же указана. Вы просто отчет SpaceX публичный никогда не

Perseverance показал, что марсианская пыль опасна для высаживающихся на нем астронавтов

Александр Березин
3 часа назад
Иван, "Александр, а к чему Рим тогда относится? " Рим относится к римской цивилизации античного периода. Но никак не к Западной Европе. См. часть

Мировая экономика в 2040 году: прогноз в одной инфографике

Александр Березин
3 часа назад
Дмитрий, хорошая иллюстрация того, почему современные политики не имеют даже идеи о реальных причинах демографического кризиса. не то что о путях

Рождаемость в России в 2025 году упала до минимума с 2006 года: данные по регионам

Самые обсуждаемые