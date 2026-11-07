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Подъем по лестнице против телевизора: сколько калорий сжигают разные активности за пять минут

Чтобы похудеть, человек должен больше двигаться. При этом для этого не всегда нужен тренажерный зал. На инфографике показано, сколько калорий можно сжечь с помощью повседневной активности.

© Babak Sheikh, MD / Voronoi

Занятия спортом полезны для здоровья, но многие люди не любят или не хотят ходить в тренажерный зал. Однако это не значит, что они обязательно мало двигаются. Даже повседневные дела позволяют сжечь калории.

Авторы инфографики использовали данные «Справочника физических упражнений для взрослых». Они подсчитали, сколько калорий сжигает взрослый человек весом 155 фунтов (70,3 килограмма) за пять минут.

Например, за пять минут подъема по лестнице человек потратит около 40 калорий. Активные игры с детьми помогут сжечь 34 калории, а тащить продукты наверх — 31 калория. Уборка листьев, танцы в доме и быстрая ходьба также помогают сжечь калории. Кстати, даже при просмотре телевизора человек сжигает калории, правда всего шесть калорий за пять минут.

Кстати, пять минут активности тоже имеют значение. Министерство здравоохранения США исключило из своих рекомендаций требование о том, что минимальная продолжительность нагрузки должна длиться хотя бы десять минут. Взрослым людям теперь рекомендуется уделять умеренной физической активности от 150 до 300 минут в неделю. При этом набирать эти часы можно даже с помощью непродолжительных занятий.

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