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От башни высотой два километра до нового «Лахта Центра»: самые высокие небоскребы, которые планируют построить в мире

Гонка за звание самого высокого здания планеты не завершилась строительством Бурдж-Халифа. Здесь представлен список самых высоких небоскребов, строительство которых предлагается осуществить в разных странах в ближайшие годы.

Рендер двухкилометровой башни Rise Tower / © Saudi Arabia Holding Co.

В перечень включены как проекты, получившие официальное одобрение, так и здания, подготовка площадок для строительства которых уже ведется. Кроме того, здесь представлены небоскребы, строительство которых начиналось, но впоследствии было приостановлено.

Rise Tower, Саудовская Аравия / © Saudi Arabia Holding Co.

Этот небоскреб задуман как самое высокое здание из когда-либо построенных. Его высота должна составить около 2000 метров, а количество этажей — 678. Таким образом, он будет более чем вдвое выше дубайского небоскреба Бурдж-Халифа и примерно в пять раз превысит высоту Эмпайр-стейт-билдинг.

Проект разработан британским архитектурным бюро Foster + Partners — крупнейшей архитектурной компанией Великобритании — и поддерживается Суверенным фондом Саудовской Аравии. Башня должна стать центральным элементом масштабного района North Pole — многофункционального мегаполиса площадью 306 квадратных километров, который планируется построить в северной части Эр-Рияда.

Oblisco Capitale, Египет, Новая административная столица / © Getty Images

Небоскреб Oblisco Capitale — одобренный проект сверхвысотного здания, которое планируется возвести в Новой административной столице Египта. Его высота должна достичь беспрецедентной отметки в 1000 метров. В случае реализации проект превзойдет дубайский Бурдж-Халифа и сможет стать самым высоким зданием в мире.

Проект представили в 2018 году в рамках национальной стратегии Egypt Vision 2030. Он отражает амбиции Египта в области архитектуры и экономического развития, а также стремление укрепить международный статус страны благодаря строительству самого высокого сооружения на планете.

BUMN Tower, Индонезия, Нусантара / © Getty Images

BUMN Tower — проект сверхвысотного небоскреба высотой 156 этажей, который планируется построить в Нусантаре. Этот город находится в стадии развития и после завершения строительства должен стать новой столицей Индонезии.

Высота здания до кровли составит 745 метров, а с учетом шпиля — 780 метров. Если проект будет реализован, небоскреб потенциально сможет занять второе место в мире по высоте. Впрочем, такой сценарий маловероятен: несколько более высоких зданий должны быть завершены раньше.

Uptown Dubai Tower 1, ОАЭ, Дубай / © Getty Images

Uptown Dubai Tower 1 — проект сверхвысотного небоскреба, который предлагается построить в районе Uptown, неподалёку от комплекса Jumeirah Lake Towers.

Проектная высота башни составляет 711 метров. После завершения строительства она должна стать третьим по высоте зданием Дубая после Бурдж-Халифы и Бурдж-Азизи.

Небоскреб входит в состав проекта комплексной застройки Uptown Dubai. Всего здесь предусмотрено строительство двух высотных зданий. Второе из них — Uptown Tower высотой 340 метров — было завершено в 2023 году.

Рендеры небоскребов «Лахта Центр», «Лахта Центр — 2» и «Лахта Центр — 3», Россия, Санкт-Петербург / © Kettle Collective

Небоскреб «Лахта Центр — 2» планируется возвести рядом с существующим «Лахта Центром». Если проект будет реализован, высота новой башни составит 703 метра, а количество этажей — 150. Это позволит ей войти в число самых высоких зданий мира.

Проект был представлен «Газпромом» в 2021 году. Архитектурный концепт предусматривает изящную спиралевидную форму, вдохновленную природными движениями. Новая башня продолжит архитектурную стилистику своего предшественника, но в значительно более масштабном исполнении.

В здании планируется разместить офисы, общественные пространства и смотровую площадку. Последняя, согласно проекту, должна расположиться на высоте около 590 метров и стать самой высокой в мире.

Tower M, Малайзия, Куала-Лумпур / © Getty Images

Tower M — проект сверхвысотного небоскреба, который предполагается построить в районе KLCC, где находятся знаменитые башни-близнецы Петронас.

Башня входит в состав многофункционального комплекса Ombak KLCC. Проект предусматривает строительство трех офисных небоскребов, расположенных над общей стилобатной частью с торговыми помещениями. Хотя проект находится в планах, девелопер KLCC Property Holdings ещё в 2018 году заявил, что строительство главной башни вряд ли начнется ранее 2035 года. Завершение работ может состояться в период с 2045 по 2050 год.

King Salman Gate, Саудовская Аравия, Мекка / © Getty Images

Проект King Salman Gate был представлен наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом в октябре 2025 года. Это масштабный многофункциональный комплекс площадью 12 миллионов квадратных километров, который планируется построить рядом с главной мечетью Мекки — Заповедной мечетью (Аль-Масджид аль-Харам).

Проект предусматривает возведение нескольких десятков плотных групп высотных зданий различной этажности. Высота самого высокого из них должна составить около 600 метров. Это сопоставимо с высотой расположенной на противоположной стороне Заповедной мечети Королевской часовой башни Мекки, которая достигает 601 метра.

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