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Мир с высоты птичьего полета: снимки победителей Siena Drone Photo Awards 2026
Иногда достаточно лишь изменить точку зрения, чтобы увидеть мир совершенно по-новому. Завораживающие пейзажи и извилистые береговые линии, оживленные города и удивительные природные узоры — аэросъемка позволяет заметить красоту, которая часто остается незамеченной с земли.
Конкурс Siena Drone Photo Awards 2026 посвящен этому необычному способу взглянуть на нашу планету и объединяет талантливых фотографов со всего мира. Международный конкурс, входящий в престижную серию Siena Awards, отмечает выдающиеся фотографии, снятые с помощью дронов, вертолетов, самолетов, воздушных шаров и других летательных аппаратов.
Особенно впечатляет разнообразие ракурсов, представленных на конкурсе. Знакомые места превращаются в абстрактные произведения искусства, природные ландшафты складываются в удивительные узоры, а привычные сцены открываются с неожиданной стороны. Однако для создания таких кадров недостаточно просто поднять дрон в воздух. Огромную роль играют выбор момента, композиция, терпение и творческий взгляд фотографа. Здесь представлены лучшие фотографии — победители Siena Drone Photo Awards 2026.
Среди тысяч недавно появившихся на свет птенцов, собравшихся в естественном «детском саду» на солончаке озера Туз, выделяется одинокий взрослый фламинго. Птенцы фламинго растут в таких своеобразных яслях сообща: несколько взрослых птиц присматривают за ними, защищают их и помогают им освоиться в самый уязвимый период жизни.
Выпрыгнув из океана, хохлатые пингвины приводят в порядок оперение прямо у кромки воды, а затем бегом пересекают пляж, направляясь к своим гнездовьям среди скал. Один из пингвинов задерживается, чтобы закончить чистку перьев, после чего спешит догнать остальных.
Крокодил скользит по заболоченным участкам поймы реки Мэри. С высоты его мощное тело оставляет на открытых илистых отмелях изящный, почти змеевидный след.
Посмотреть снимки других участников и победителей состязания можно на сайте Siena Drone Photo Awards.
Комментарии
На конкурсах по вокалу судьи выставляют общую оценку за выступление, но насколько она объективна и из чего на самом деле складывается? Авторы нового исследования проверили, влияют ли на этот процесс пол исполнителя и особенности его пения. Оказалось, что и для мужчин, и для женщин важны параметры их вибрато, но совершенно разные для обоих полов.
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Генетическая предрасположенность к раннему пробуждению усиливалась по мере расселения древних людей в северные широты. К такому выводу пришли авторы нового исследования, изучившие варианты генов, связанные с утренним хронотипом — склонностью раньше ложиться спать и раньше просыпаться.
Рисунки людей, переживших клиническую смерть, выявили в их «путешествии» одни и те же закономерности
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Физики изучили уравнения Эйнштейна в форме, похожей на уравнения плазмы, и построили математическую теорию «гравитационного пересоединения». В рамках нее по аналогии с разрывом и слипанием магнитных силовых линий в плазме гравитационные «листы» пространства-времени тоже могли бы разрываться и слипаться, передавая энергию из поля в вещество.
Луна и Солнце вызывают не только океанские приливы, но и микроскопические колебания гравитационного потенциала на Земле, из-за чего время в разных точках планеты течет с немного разной скоростью. Физики впервые зафиксировали эти периодические изменения с помощью сети оптических часов, объединенных оптоволоконными линиями.
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3 Августа, 2019
Гравитационные линзы на службе астрономии
18 Ноября, 2021
Пауки куда умнее, чем вы думаете
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно