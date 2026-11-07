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Михаил Малыгин
Михаил Малыгин
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Мир с высоты птичьего полета: снимки победителей Siena Drone Photo Awards 2026

Иногда достаточно лишь изменить точку зрения, чтобы увидеть мир совершенно по-новому. Завораживающие пейзажи и извилистые береговые линии, оживленные города и удивительные природные узоры — аэросъемка позволяет заметить красоту, которая часто остается незамеченной с земли. 

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# фотографии
Первое место в номинации «Городская среда»: «Мать-природа», пыльная буря обрушилась на Мубарак Аль-Кабир в Кувейте / © Abdullah Benayan
Первое место в номинации «Городская среда»: «Мать-природа», пыльная буря обрушилась на Мубарак Аль-Кабир в Кувейте / © Abdullah Benayan

Конкурс Siena Drone Photo Awards 2026 посвящен этому необычному способу взглянуть на нашу планету и объединяет талантливых фотографов со всего мира. Международный конкурс, входящий в престижную серию Siena Awards, отмечает выдающиеся фотографии, снятые с помощью дронов, вертолетов, самолетов, воздушных шаров и других летательных аппаратов.

Второе место в номинации «Городская среда»: «Там, где встречаются две эпохи», Мулмангол, Пусан, Южная Корея / © Sanghoon Park
Второе место в номинации «Городская среда»: «Там, где встречаются две эпохи», Мулмангол, Пусан, Южная Корея / © Sanghoon Park

Особенно впечатляет разнообразие ракурсов, представленных на конкурсе. Знакомые места превращаются в абстрактные произведения искусства, природные ландшафты складываются в удивительные узоры, а привычные сцены открываются с неожиданной стороны. Однако для создания таких кадров недостаточно просто поднять дрон в воздух. Огромную роль играют выбор момента, композиция, терпение и творческий взгляд фотографа. Здесь представлены лучшие фотографии — победители Siena Drone Photo Awards 2026. 

Фотография года: «Разборка судов на илистых отмелях Бенгальского залива» / © George Steinmetz
Фотография года: «Разборка судов на илистых отмелях Бенгальского залива» / © George Steinmetz
Первое место в номинации «Дикая природа»: «Скрытое на виду», искусно замаскировавшись среди камней, на скалистом уступе тихо отдыхают два детеныша снежного барса / © Awais Ali Sheikh
Первое место в номинации «Дикая природа»: «Скрытое на виду», искусно замаскировавшись среди камней, на скалистом уступе тихо отдыхают два детеныша снежного барса / © Awais Ali Sheikh
Второе место в номинации «Дикая природа»: «Страж яслей» / © Seyit Konyalı
Второе место в номинации «Дикая природа»: «Страж яслей» / © Seyit Konyalı

Среди тысяч недавно появившихся на свет птенцов, собравшихся в естественном «детском саду» на солончаке озера Туз, выделяется одинокий взрослый фламинго. Птенцы фламинго растут в таких своеобразных яслях сообща: несколько взрослых птиц присматривают за ними, защищают их и помогают им освоиться в самый уязвимый период жизни.

Высокая оценка жюри в номинации «Дикая природа»: «Эй, подождите меня!» / © Rick Beldegreen
Высокая оценка жюри в номинации «Дикая природа»: «Эй, подождите меня!» / © Rick Beldegreen

Выпрыгнув из океана, хохлатые пингвины приводят в порядок оперение прямо у кромки воды, а затем бегом пересекают пляж, направляясь к своим гнездовьям среди скал. Один из пингвинов задерживается, чтобы закончить чистку перьев, после чего спешит догнать остальных.

Высокая оценка жюри в номинации «Дикая природа»: «Время слизи» / © Joanna Steidle
Высокая оценка жюри в номинации «Дикая природа»: «Время слизи» / © Joanna Steidle

Крокодил скользит по заболоченным участкам поймы реки Мэри. С высоты его мощное тело оставляет на открытых илистых отмелях изящный, почти змеевидный след.

Высокая оценка жюри в номинации «Дикая природа»: «Плывущий медведь», белый медведь, высматривая очередную добычу, плывет среди обломков льда / © Jeroen Van Nieuwenhove
Высокая оценка жюри в номинации «Дикая природа»: «Плывущий медведь», белый медведь, высматривая очередную добычу, плывет среди обломков льда / © Jeroen Van Nieuwenhove
Первое место в номинации «Природа»: «Фламинго на озере Махарлу» / © Maharlu Lake by Ali Azar
Первое место в номинации «Природа»: «Фламинго на озере Махарлу» / © Maharlu Lake by Ali Azar
Высокая оценка в номинации «Природа»: «Величественный водопад Тумпак-Севу» / © Colas Decloitre
Высокая оценка в номинации «Природа»: «Величественный водопад Тумпак-Севу» / © Colas Decloitre

Посмотреть снимки других участников и победителей состязания можно на сайте Siena Drone Photo Awards. 

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Сообщество
# города
# дроны
# животные
# конкурсы
# природа
# технологии
# урбанизация
# фотографии
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