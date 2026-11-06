Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Apple рассказала, как отключить светящееся «яблоко» на новом MacBook Pro

Светящийся логотип вернулся на крышку MacBook Pro спустя десять лет. На моделях с дисплеем PROLED XDR его можно погасить через «Терминал» для всех учетных записей.

Светящийся логотип на крышке MacBook Pro с дисплеем PROLED XDR / © 9to5Mac

Apple 5 ноября опубликовала инструкцию по отключению подсветки логотипа на крышке ноутбука. Она рассчитана на 14- и 16-дюймовые MacBook Pro с дисплеем PROLED XDR. Для изменения настройки нужен пароль администратора.

Откройте «Терминал» через Spotlight или из папки «Утилиты» в разделе «Программы». Введите команду ниже и нажмите Enter.

sudo defaults write com.apple.CoreBrightness LEBacklightMode -int 0

Когда «Терминал» запросит пароль администратора, введите его и снова нажмите Enter. Символы пароля при вводе не отображаются. Логотип погаснет сразу. Настройка применяется ко всем учетным записям, действует при запуске в режиме восстановления macOS и переносится при миграции данных на новый Mac.

Подсветку можно вернуть второй командой. Apple также указывает, что она включается после переустановки macOS.

sudo defaults delete com.apple.CoreBrightness LEBacklightMode

По умолчанию логотип светится, пока MacBook не спит. Его яркость зависит от настроек экрана и показаний датчика освещенности. При одинаковой яркости экрана в темном помещении логотип будет светиться слабее, чем в светлом.

Apple убрала светящийся логотип из MacBook Pro при обновлении дизайна в 2016 году. В старых моделях эмблема светилась за счет подсветки ЖК-экрана. Пиксели OLED-дисплея излучают свет сами, поэтому у логотипа нового MacBook Pro отдельная подсветка.

Apple представила MacBook Pro с PROLED XDR 28 октября и назначила старт продаж на 6 ноября. Эти модели оснащены чипами M5 Pro или M5 Max и стали первыми Mac с сенсорным управлением на встроенном экране.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.