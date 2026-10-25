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Крупнейшие мировые импортеры нефти
Пока одни страны нефть добывают, другие страны ее покупают. При этом страна может одновременно входить в число крупнейших производителей и покупателей нефти. На инфографике показаны страны, которые больше всего импортировали нефть в 2025 году.
Азиатский регион активно развивается, превращаясь в «мировую фабрику». Собственные ресурсы не позволяют странам угнаться за растущим спросом на сырье. Особенно это касается Китая.
В 2025 году Китай в среднем закупал 13,763 миллиона баррелей в день, что составляет 18,1% от мирового импорта. При этом Китай не только покупает сырье «на сейчас», но и активно формирует резервы. Также среди азиатских стран можно выделить Индию, Южную Корею, Японию и Сингапур. Суммарная доля этих четырех стран составляет 21,2%.
США в 2025 году стали одними из лидеров по добыче нефти. Одновременно страна стала вторым по объему импортером нефти в мире с долей 10,4%. В сутки Соединенные Штаты закупают в среднем 7,916 миллиона баррелей нефти.
Американские нефтеперерабатывающие заводы перерабатывают разные сорта сырой нефти, включая более тяжелые сорта. При этом внутренняя добыча не может обеспечить потребность в них в полной мере. Кроме того, в некоторые регионы США проще нефть импортировать, чем транспортировать собственную.
Среди европейских стран лидировали Нидерланды с мировой долей 3,5%. В сутки страна импортировала 2,670 миллиона баррелей. Также в число европейских крупных импортеров нефти вошли Германия, Испания и Франция.
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