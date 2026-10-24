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Юлия Николаева
Юлия Николаева
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Спутники показали, как Эль-Ниньо 2026 года приближается по силе к рекордному явлению 1997 года

Эль-Ниньо — часть естественного климатического цикла, который повторяется примерно раз в два–семь лет и сопровождается повышением температуры воды в отдельных районах экваториальной части Тихого океана. 

Сообщество
# климат
# погода
# природа
# рекорды
# спутники
# Эль-Ниньо
Спутниковый снимок Эль-Ниньо 13 октября 1997 г. / © NASA
Спутниковый снимок Эль-Ниньо 13 октября 1997 г. / © NASA
Спутниковый снимок Эль-Ниньо 12 октября 2026 г. / © NASA
Спутниковый снимок Эль-Ниньо 12 октября 2026 г. / © NASA


Последние два особенно мощных эпизода этого явления, в 1997–1998 и 2015–2016 годах, привели к серьезным изменениям погодных условий. Их последствия ощущались по всему миру: от лесных пожаров в Индонезии и бассейне Амазонки до неурожая из-за засухи на юге Африки, а также сильных дождей и затопления прибрежных районов Южной Калифорнии. Нынешний Эль-Ниньо по своей интенсивности сопоставим с этими мощными предшественниками.

Каждый эпизод Эль-Ниньо развивается благодаря механизму обратной связи между атмосферой и океаном. Обычно пассаты сгоняют теплую воду к западной части Тихого океана, где ее уровень оказывается выше, чем на востоке. Когда пассаты ослабевают, эта теплая вода начинает перемещаться на восток волнами. Это, в свою очередь, еще сильнее ослабляет ветер, а иногда даже меняет его направление, позволяя новым массам теплой воды продвигаться дальше на восток. Цикл усиливается по мере того, как вода продолжает нагреваться и накапливаться в центральной и восточной частях Тихого океана.

Однако каждый эпизод Эль-Ниньо развивается по-своему. Его особенности зависят от того, в какой части Тихого океана сосредоточивается теплая вода и как на происходящее реагирует атмосфера.

Отслеживать различия между эпизодами Эль-Ниньо помогают спутники-альтиметры, измеряющие высоту поверхности океана. При нагревании вода расширяется, поэтому повышение уровня моря относительно нормы в центральной и восточной частях экваториального Тихого океана указывает на накопление тепла, связанное с этим климатическим явлением.

На картах выше показаны отклонения высоты поверхности Тихого океана от средних значений по состоянию на 13 октября 1997 года (слева) и 12 октября 2026 года (справа). Данные получены соответственно со спутников TOPEX/Poseidon и Sentinel-6 Michael Freilich и обработаны учеными Лаборатории реактивного движения NASA.

Красными оттенками обозначены районы, где уровень моря был выше среднего. Белым цветом показаны участки с нормальным уровнем, синим — районы, где он оказался ниже обычного. Чтобы выделить отклонения, связанные с Эль-Ниньо и другими краткосрочными природными явлениями, из данных исключили влияние сезонных циклов и долгосрочных тенденций.

По сравнению с событием 1997–1998 годов Эль-Ниньо 2026 года развивался гораздо стремительнее. Однако по состоянию на октябрь два эпизода демонстрируют сходные особенности: наклон поверхности океана — с пониженным уровнем на западе и повышенным на востоке — и распространение высоких слоев теплой воды вплоть до побережья Южной Америки.

Последствия нынешнего Эль-Ниньо могут быть похожи на те, что наблюдались в конце 1990-х годов. Тогда, например, обильные осадки выпали в Калифорнии и на обширных территориях южной части США.

Эль-Ниньо 2015–2016 годов также был исключительно мощным, однако отличался по своему характеру. В 2015 году исключительно теплые воды с повышенным уровнем вдоль экватора не доходили до побережья Южной Америки в той степени, как в двух других случаях. Поэтому зимой того года связанные с Эль-Ниньо осадки в большей мере затронули Центральную Америку и юго-восток США. В Мексике при этом произошло несколько крупных наводнений.

Согласно прогнозу Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), опубликованному 8 октября 2026 года, вероятность того, что в течение первых трех месяцев 2027 года Эль-Ниньо будет сильным или очень сильным, составляет 83%. Тем не менее, как именно это климатическое явление повлияет на погоду зимой 2026–2027 годов и в последующий период, пока неизвестно. Влияние Эль-Ниньо распространяется через атмосферу, отличающуюся хаотичным поведением, поэтому по мере удаления от тропиков соответствующие сигналы становятся менее отчетливыми и их сложнее интерпретировать.

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Сообщество
# климат
# погода
# природа
# рекорды
# спутники
# Эль-Ниньо
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Почему каждый раз как новость о Эль-Ниньо в содержании столько воды "Бада бум-с"

Спутники показали, как Эль-Ниньо 2026 года приближается по силе к рекордному явлению 1997 года

чтуп СТМ
1 час назад
Sam, пока ищут, но думаю, найдут. Они его везде находят.

Спутники показали, как Эль-Ниньо 2026 года приближается по силе к рекордному явлению 1997 года

Sam Dowson
2 часа назад
Русский след уже нашли в этом непотребном и чрезвычайно опасном для честных американцев наклоне поверхности океана?

Спутники показали, как Эль-Ниньо 2026 года приближается по силе к рекордному явлению 1997 года

Mikhail Lukashev
3 часа назад
Иван, я к твоему мнению отношусь уважительно. И подискутировал бы. Но тут стало душно, уже нет желания сюда чего-то писать. Сегодня 3 раза админы

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