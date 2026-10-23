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Олег Гончар
Олег Гончар
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Прототип первого европейского многоразового орбитального космического аппарата Space Rider разбился во время испытаний

Европейское космическое агентство (ESA) потерпело неудачу при испытаниях прототипа своего первого многоразового космического аппарата. Точнее, сам прототип намеренно сбросили с высоты, однако результат испытания оказался далеко не таким, на какой рассчитывали инженеры.

Сообщество
# ESA
# аварии
# космос
# технологии
Рендер Space Rider / © ESA
Рендер Space Rider / © ESA

Инцидент произошел 6 октября во время испытания полноразмерного макета аппарата Space Rider, разрабатываемого Европейским космическим агентством (ESA). Сначала тормозной парашют аппарата раскрылся штатно, однако при раскрытии основного управляемого парашютного крыла оно отсоединилось. В результате прототип не смог достаточно замедлить падение и ударился о землю, сообщили представители ESA. Причины неисправности пока выясняются.

«После нескольких успешных испытаний с использованием макетов, имитирующих массу аппарата, последние комплексные испытания системы сброса в октябре завершились не по плану из-за нештатной ситуации при раскрытии парашютного крыла», — сообщил представитель ESA. В настоящее время проводится независимое расследование, призванное установить первопричину произошедшего и определить дальнейшие действия.

Space Rider разрабатывается как первый европейский многоразовый орбитальный космический аппарат. Это беспилотная машина, предназначенная для доставки научных экспериментов на орбиту и их пребывания там в течение двух месяцев, после чего аппарат должен возвращаться на Землю вместе с оборудованием для последующего изучения результатов.

Однако способ посадки Space Rider отличается от применяемых сегодня на других космических аппаратах. Конструкция машины выполнена по схеме несущего корпуса без крыльев. Для управления движением на заключительном этапе спуска используется управляемое парашютное крыло. Благодаря ему аппарат сможет направленно снижаться и совершать посадку на подготовленную площадку, подобно самолету, приземляющемуся на взлетно-посадочную полосу. Это должно обеспечить более точное приземление по сравнению с другими применяемыми сегодня способами возвращения космических аппаратов с помощью парашютов.

Октябрьское испытание должно было подтвердить работоспособность этой системы — одного из ключевых условий повторного использования Space Rider после орбитальных миссий. Тем не менее неудача, возможно, не повлияет на окончательные сроки разработки аппарата.

Потерянный аппарат представлял собой полноразмерный испытательный макет, созданный для проверки систем спуска и посадки Space Rider. По размерам он был сопоставим с минивэном и воспроизводил габариты и летные характеристики возвращаемого модуля. Макет также оснастили авионикой для управления автономными системами навигации и наведения. При этом он не являлся полноценным космическим аппаратом, готовым к полету.

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# ESA
# аварии
# космос
# технологии
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