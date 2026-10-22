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Армия США готовит замену Black Hawk: двигатель нового конвертоплана MV-75 испытали на полной мощности
Компания Rolls-Royce добилась важного этапа в разработке силовой установки для перспективного конвертоплана MV-75 Cheyenne. Двигатель AE 1107 удалось вывести на полную мощность с помощью новой цифровой системы управления.
Конвертоплан MV-75 разрабатывается компанией Bell Textron и должен заменить значительную часть вертолетов UH-60 Black Hawk, которые сейчас используются американскими войсками. Программа оценивается в миллиарды долларов и рассматривается как один из ключевых проектов модернизации армейской авиации.
Каждый MV-75 получит два двигателя Rolls-Royce AE 1107. Другая модификация этого семейства уже применяется на конвертопланах V-22 Osprey, однако версия для новой машины адаптируется под требования армии и оснащается усовершенствованными системами управления.
В ходе последних испытаний силовых установок использовалась электронная система полного цифрового управления двигателем (FADEC). Она контролирует их работу и позволяет точно регулировать параметры силовой установки в различных режимах.
По данным Rolls-Royce, модификация AE 1107 для MV-75 Cheyenne обладает наибольшей мощностью среди всех модификаций семейства. Кроме того, она оснащена современными цифровыми системами управления и рядом усовершенствований, повышающих надежность и долговечность двигателя. В частности, предусмотрена усовершенствованная цифровая система управления двигателем FADEC, защищенная от киберугроз, а также встроенная система мониторинга его технического состояния.
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