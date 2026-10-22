Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Андрей Привалов
Андрей Привалов
Рейтинг: +426
Посты: 299
7

Армия США готовит замену Black Hawk: двигатель нового конвертоплана MV-75 испытали на полной мощности

Компания Rolls-Royce добилась важного этапа в разработке силовой установки для перспективного конвертоплана MV-75 Cheyenne. Двигатель AE 1107 удалось вывести на полную мощность с помощью новой цифровой системы управления.

Сообщество
# Black Hawk
# Rolls-Royce
# авиация
# вертолёты
# конвертопланы
# США
# технологии
Конвертоплан MV-75 Cheyenne / © Al Drago / Bloomberg / Getty Images 
Конвертоплан MV-75 Cheyenne / © Al Drago / Bloomberg / Getty Images 

Конвертоплан MV-75 разрабатывается компанией Bell Textron и должен заменить значительную часть вертолетов UH-60 Black Hawk, которые сейчас используются американскими войсками. Программа оценивается в миллиарды долларов и рассматривается как один из ключевых проектов модернизации армейской авиации.

Каждый MV-75 получит два двигателя Rolls-Royce AE 1107. Другая модификация этого семейства уже применяется на конвертопланах V-22 Osprey, однако версия для новой машины адаптируется под требования армии и оснащается усовершенствованными системами управления.

В ходе последних испытаний силовых установок использовалась электронная система полного цифрового управления двигателем (FADEC). Она контролирует их работу и позволяет точно регулировать параметры силовой установки в различных режимах.

По данным Rolls-Royce, модификация AE 1107 для MV-75 Cheyenne обладает наибольшей мощностью среди всех модификаций семейства. Кроме того, она оснащена современными цифровыми системами управления и рядом усовершенствований, повышающих надежность и долговечность двигателя. В частности, предусмотрена усовершенствованная цифровая система управления двигателем FADEC, защищенная от киберугроз, а также встроенная система мониторинга его технического состояния.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.
Сообщество
# Black Hawk
# Rolls-Royce
# авиация
# вертолёты
# конвертопланы
# США
# технологии
Подписывайтесь на нас в Telegram, Дзен и в последнюю очередь на VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
22 Окт
Бесплатно
Александр Столетов и первый фотоэлемент
Политехнический музей
Москва
Лекция
22 Окт
Бесплатно
Квантовые технологии современности
ФизТех
Москва
Лекция
22 Окт
500
Лекция об искусственном интеллекте
ВСмысле
Онлайн
Лекция
22 Окт
Бесплатно
Управляемые биоматериалы: чему нас учит природа
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
22 Окт
Бесплатно
Владимир Александрович Русанов
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
22 Окт
Бесплатно
Биологическая безопасность: нормы, реальность и журналистские сенсации
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
23 Окт
1200
Цена открытий: темные страницы истории кардиологии
Medio Modo
Москва
Лекция
23 Окт
Бесплатно
Космические телескопы завтрашнего дня
Астрокомплекс им. С.П. Королева
Москва
Лекция
24 Окт
600
Какими бывают расстояния в расширяющейся вселенной?
ВСмысле
Онлайн
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Археологи выяснили назначение доисторического каменного монумента в Западной Сахаре

    22 октября, 08:48

  2. Вспышка Эболы охватила уже восемь провинций ДР Конго: погибли более 4600 человек

    22 октября, 05:56

  3. Нейробиологи выявили новую разновидность депрессии

    21 октября, 15:02

  4. В древних погребениях в Казахстане нашли ароматную косметику

    21 октября, 14:12
Выбор редакции

Tesla создала летающий автомобиль: есть ли у него перспективы? А у самой компании?

20 октября, 08:54

Последние комментарии

Николай П
10 минут назад
Никого не смущает что Марс существует и влияет на Землю все 4,5млдр лет, а ледниковый период наступил всего лишь последние 2,5млн лет? Как это

Марс назвали причиной регулярных оледенений на Земле

Сергей Митюнин
17 минут назад
Очень нужное дело,защита слонов и других млекопитающих.Молодцы африканцы!!!?Желаю им удачи в столь благородном деле.Надо и нам в России.заняться

Как в Танзании слонам помогли освоить горы

Алесь Цагельскi
24 минуты назад
Паучок-попрыгунчик 😊

Как выглядит привычный мир под микроскопом: лучшие фотографии Nikon Small World 2026

Дмитрий Караваев
1 час назад
По описанию графика и представленных участников американцы не чувствуют конкуренции на этом пути от кого либо.

Когда SpaceX и Blue Origin полетят на Луну? NASA раскрыло графики испытаний лунных аппаратов

Анатолий Корябкин
1 час назад
Не верю!)

В Китае представили робота-телохранителя, который владеет кунг-фу и способен поднять автомобиль

Анатолий Корябкин
2 часа назад
Для большинства это будет подземелье)

Саудовская Аравия сменила руководителя проекта кубического здания «Мукааб»

Дмитрий Караваев
3 часа назад
12000 свай и котлован, смена руководства, мегафантастический проект ну как сказать пока смахивает на аферу.

Саудовская Аравия сменила руководителя проекта кубического здания «Мукааб»

Милана Шустрова
9 часов назад
Ант, не марсиане. На Марсе и Венере жили такие же люди как и земляне. По Солнечной системе жахнула воинственная группировка из рептилоидов с

История о падении кометы 12 800 лет назад получила продолжение

Милана Шустрова
9 часов назад
Дмитрий, да, были сейсмические и гравитационные бомбы от рептилоидов с планеты Селбет. Тогда же из-за этого разрушился единый материк Гондвана на

История о падении кометы 12 800 лет назад получила продолжение

Милана Шустрова
9 часов назад
Была межгалактическая война. На Землю напали рептилоиды с планеты Селбет, на которой к власти пришла воинственная группировка, которая была

История о падении кометы 12 800 лет назад получила продолжение

Алексей Филиппов
12 часов назад
Александр, в Дании самые большие налоги на зеленую-энергетику, во всей Европе. Плюс к этому, содержание дополнительных ТЭЦ, на случай недостаточной

Инфографика: основные источники электроэнергии по странам

Ант Колесов
12 часов назад
Марсиане жахнули. Палеоисторики(те что изучают древние письмена Египта, Шумера и т.д.) говорят о войне богов 12-14тыс лет назад. Марсианская империя

История о падении кометы 12 800 лет назад получила продолжение

Алексей Филиппов
12 часов назад
Александр, Польша снижает долю угля рекордными темпами: Еще в 2018 году уголь обеспечивал более 80% генерации электроэнергии в стране. К концу 2025

Инфографика: основные источники электроэнергии по странам

Александр Березин
12 часов назад
Иван, "Вам самому не кажется что строчка в лицензионном соглашении слишком шаткий фундамент чтоб строить на нем свои теории? " Нет, не кажется.

Tesla создала летающий автомобиль: есть ли у него перспективы? А у самой компании?

Александр Березин
13 часов назад
Alexander, нет, рост не идет в основном в Азии, и уж тем более он не идет за счет нижней ценовой категории. См. пример из текста выше по Вбр.: рост идет

Tesla создала летающий автомобиль: есть ли у него перспективы? А у самой компании?

Дмитрий Лютцев
13 часов назад
Nikita, было много космогенных ударов(не исключено что даже технокосмогенных) , которые оставили следы - огромные воронки диаметром несколько

История о падении кометы 12 800 лет назад получила продолжение

В М
13 часов назад
А ведущий поставщик руды Китаю, Бразилия?

Инфографика: крупнейшие страны — производители стали

Иван Колупаев
13 часов назад
Александр, не было никогда и вот опять (с) Вам самому не кажется что строчка в лицензионном соглашении слишком шаткий фундамент чтоб строить на нем

Tesla создала летающий автомобиль: есть ли у него перспективы? А у самой компании?

Nikita Lazarenko
14 часов назад
Ну суть одна, что то серьезное произошло, и возможно (ой как не любят эту версию) человечество обнулили в каменный век.

История о падении кометы 12 800 лет назад получила продолжение

Alexander Orsi
14 часов назад
Рост в основном идёт в Азии, за счёт нижней ценовой категории. Тесла - премиум, а основной рынок такого сегмента душит главный нефтяной лоббист -

Tesla создала летающий автомобиль: есть ли у него перспективы? А у самой компании?

Самые обсуждаемые