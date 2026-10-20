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Швеция представила первый самолет радиолокационного дозора GlobalEye
Компания Saab представила первый самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления GlobalEye, заказанный Швецией. Страна намерена укрепить возможности военного наблюдения за воздушным пространством, сушей и морскими акваториями.
Самолет, заказанный Управлением оборонных материальных средств Швеции для шведских ВВС, теперь должен пройти этап испытаний и проверок. После этого состоится его первый полет, а затем машина будет передана заказчику.
GlobalEye сочетает возможности дальнего радиолокационного наблюдения с функциями воздушного обнаружения и управления. Система позволяет военному командованию получать целостную картину обстановки сразу в нескольких операционных средах. Она предназначена для обнаружения и отслеживания активности на обширных территориях, предоставляя вооруженным силам информацию, необходимую для своевременного принятия решений и координации операций.
Для Швеции внедрение этой системы призвано укрепить национальную оборону и улучшить ситуационную осведомленность в воздушном пространстве страны и на прилегающих морских направлениях. Возможность наблюдать за обстановкой в воздухе, на суше и на море также позволит получать более полную информацию для военного планирования и реагирования на угрозы.
Швеция заказала у Saab три самолета GlobalEye. Первоначальный контракт на поставку двух машин Управление оборонных материальных средств Швеции заключило в 2022 году, предусмотрев возможность заказа дополнительных самолетов. В 2024 году был заказан третий борт, в результате чего общее количество машин в заказе достигло трех.
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