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Amazon внедрила более миллиона роботов: как автоматизация меняет условия труда
Общее количество роботов, используемых Amazon, официально превысило миллион. В этот арсенал входят механические манипуляторы, напольные транспортные платформы, напоминающие роботы-пылесосы Roomba, и массивные машины для сортировки палет.
Каждый робот — часть сложной системы, которая позволяет корпорации ускорять доставку заказов и сокращать издержки. Однако для более чем 1,5 миллионов сотрудников Amazon, работающих полный или неполный рабочий день и зависящих от зарплаты компании, армия роботов означает растущую конкуренцию. Причем не только в переносном смысле: машины все активнее занимают пространство, в котором работают люди.
Как рассказал в недавнем интервью Ars Technica Брэд Гринвуд, профессор бизнеса Университета Джорджа Мейсона, складские роботы Amazon не просто помогают компании сокращать расходы на персонал. Они буквально вытесняют людей из рабочих зон на предприятиях корпорации.
«На протяжении последних ста лет большинство внедрявшихся нами автоматизированных систем обычно работали вдали от сотрудников, — объяснил Гринвуд. — Опасную задачу передавали машине, причем так, чтобы она физически не находилась рядом с работником».
Однако расширение парка роботов Amazon действительно меняет ситуацию по двум причинам: во-первых, машины теперь работают в непосредственной близости от людей, а во-вторых, робот способен задавать темп работы, отметил эксперт.
Такие перемены выгодны Amazon с финансовой точки зрения. Роботы помогают устранить узкие места в масштабной логистической системе компании, ускорить операции и увеличить прибыль. Кроме того, позволяя машинам, по выражению Гринвуда, «задавать темп работы», корпорация снижает потребность в человеческом труде. Это ослабляет позиции сотрудников как отдельных работников, так и участников возможных коллективных переговоров с работодателем.
Роботы приносят Amazon дивиденды и за пределами складских помещений: они стали практически постоянным поводом для громких публикаций и рекламных материалов. Впечатляющие достижения автоматизации привлекают внимание и затмевают менее заметную, но гораздо более распространённую проблему — производственный травматизм.
Для Amazon это особенно удобно, поскольку условия труда на ее предприятиях, судя по некоторым оценкам, могут становиться опаснее по мере того, как на складах появляется все больше роботов. И это еще не говоря о последствиях внедрения искусственного интеллекта в управление персоналом, вызывающего у сотрудников опасения по поводу автоматизированного принятия кадровых решений.
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