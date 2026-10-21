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Инфографика: крупнейшие страны — производители стали

США обошли Японию по выплавке стали, Индия увеличила производство, а Китай сохранил более половины мирового выпуска. Обновленный рейтинг дополняет октябрьский прогноз Worldsteel на 2026–2027 годы.

Десять крупнейших производителей стали по итогам 2025 года / © Naked Science, данные Worldsteel

Мировая ассоциация производителей стали Worldsteel 12 октября обновила прогноз спроса на сталь. Организация теперь ожидает практически неизменного потребления в 2026 году и роста на 1,7% в 2027-м. На этом фоне данные последнего годового справочника показывают, как изменилось распределение производства между крупнейшими металлургическими державами.

Рейтинг построен по выплавке стали за полный 2025 год. Показатели, которые Worldsteel привела в World Steel in Figures 2026, выражены в миллионах тонн. Это фактический выпуск за предыдущий год, а не прогноз итогов 2026-го. В первую десятку вошли Китай, Индия, США, Япония, Россия, Южная Корея, Турция, Германия, Бразилия и Иран.

Китай произвел 960,8 миллиона тонн против 1005,1 миллиона годом ранее. На него по-прежнему приходится около 52% мировой выплавки. Индия, занимающая второе место, увеличила выпуск со 149,4 до 164,9 миллиона тонн. Отрыв от Китая остается большим, но именно Индия показала наиболее заметное увеличение объема среди первых десяти стран.

США поднялись на третью позицию с 81,9 миллиона тонн. Япония, выплавившая 80,7 миллиона, опустилась на четвертое место. Россия сохранила пятую строчку с 67,9 миллиона тонн, Южная Корея — шестую с 62,2 миллиона. Турция поднялась выше Германии: 38,1 миллиона против 34,1 миллиона тонн. Замыкают десятку Бразилия с 33,4 миллиона и Иран с 32 миллионами тонн.

В целом мировая выплавка сократилась с 1886,8 миллиона тонн в 2024 году до 1848,9 миллиона в 2025-м. В пересчете по опубликованным величинам снижение составляет около 2%. Изменение глобального итога при этом не означает одинаковой ситуации во всех странах: увеличение в Индии и США соседствует со снижением в Китае и Японии.

Справочник 2026 года ассоциация выпустила 4 июня. Помимо странового рейтинга он включает сведения о компаниях, технологиях производства, торговле и использовании металла. Worldsteel объединяет производителей, национальные и региональные отраслевые ассоциации, а также исследовательские организации; на ее участников приходится около 85% мирового производства стали.

«Ожидаемое восстановление оказывается более медленным и постепенным, чем мы предполагали».

Так председатель экономического комитета Worldsteel Альфонсо Идальго де Кальсеррада прокомментировал октябрьский пересмотр прогноза. Вместо ожидавшегося весной небольшого роста организация прогнозирует мировой спрос на уровне 1722 миллионов тонн в 2026 году. В 2027-м он должен достичь 1752 миллионов тонн. По оценке ассоциации, основная часть пересмотра связана с Китаем.

В Китае Worldsteel ожидает сокращения спроса на 2% в 2026 году и еще на 1% в следующем. В Индии, напротив, прогнозируется увеличение на 7,9% — до 172,4 миллиона тонн, а затем на 8% — до 186,2 миллиона. Среди факторов спроса организация отмечает инфраструктурное строительство, недвижимость, производство оборудования и развитие энергетики.

Объем выплавки и спрос в этих двух наборах данных описывают разные стороны рынка. Первый показатель учитывает металл, произведенный внутри страны, второй — его использование и ожидаемую потребность. Поэтому прогноз спроса нельзя подставлять в рейтинг производителей или трактовать как уже выплавленную сталь. На инфографике приведен годовой выпуск, а октябрьские оценки относятся к дальнейшему развитию отрасли.

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