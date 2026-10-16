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Китай обошел США и ЕС: как за 25 лет изменилась торговая карта мира
В 2000 году Китай опережал США и ЕС по объему взаимной торговли лишь у 10 экономик мира. К 2025 году он занял первое место более чем у половины стран и территорий.
На инфографике сравнивается, кто из трех крупнейших торговых партнеров — США, Европейский союз или Китай — занимал первое место по объему торговли с каждой страной в 2000 и 2025 годах. Использованы данные о двусторонней торговле товарами Международного валютного фонда (МВФ) и базы ООН Comtrade.
Общий объем торговли рассчитывается как сумма экспорта и импорта товаров. Торговля услугами не учитывается. Кроме того, сравнение ограничено тремя участниками — США, ЕС и Китаем. Поэтому, если страна обозначена красным цветом, это означает, что ее торговля с Китаем превышает торговлю с США или ЕС по отдельности, но необязательно превосходит объем торговли с любым другим государством.
В 2000 году Евросоюз был крупнейшим из трех торговых партнеров для 112 из 175 экономик, США лидировали для 53, а Китай — всего для 10.
К 2025 году Китай вышел на первое место по объему торговли с 92 странами и территориями. На долю ЕС пришлось 55 экономик, а США — 32. Из 175 экономик, по которым имелись данные за оба года, в 88 сменился крупнейший торговый партнер. В 81 случае лидерство перешло к Китаю: 57 стран переориентировались с ЕС и 24 — с США.
Наиболее заметные изменения произошли среди азиатских партнеров США. Важную роль сыграли географическая близость Китая и более низкие цены на товары. В 2000 году Япония, Южная Корея, Тайвань, Сингапур, Филиппины, Таиланд и Малайзия больше всего торговали с США. Австралия и Новая Зеландия, напротив, перешли в категорию стран, для которых крупнейшим партнером стал Китай, сменив ЕС.
Китай также потеснил западные державы в странах Персидского залива и Южной Америки. Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар и Кувейт перешли от ЕС к Китаю на фоне роста азиатского спроса на нефть из этих стран. Аналогичный сдвиг произошел в России. После введения западных санкций в 2022 году переориентация российских поставок на восток ускорилась.
В то же время США и ЕС сохраняют ведущие позиции в своих традиционных регионах. США остаются крупнейшим торговым партнером Канады, Мексики, стран Центральной Америки и почти всех государств Карибского бассейна. ЕС лидирует в большинстве европейских стран, не входящих в Союз, а также во многих государствах Северной и Западной Африки.
Глобальный сдвиг в пользу Китая связан с резким ростом его торговли товарами за последние 25 лет. В 2000 году ее объем составлял 0,47 триллиона долларов — менее четверти показателя США. К 2025 году он достиг 6,4 триллионов долларов. За этот период китайская торговля товарами выросла почти в 14 раз. Для сравнения: объем торговли ЕС увеличился в 3,4 раза, а США — в 2,9 раза.
Переломным моментом стало вступление Китая во Всемирную торговую организацию (ВТО) в декабре 2001 года. Членство обеспечило китайским экспортерам постоянный доступ к зарубежным рынкам на условиях низких тарифов, в том числе к американскому рынку. До этого США ежегодно пересматривали торговый статус Китая.
Изменился и баланс экспорта и импорта. В 2000 году объемы китайского экспорта и импорта были примерно равны, но к 2025 году профицит торгового баланса страны достиг приблизительно 1,2 триллиона долларов. В США, напротив, дефицит составил около 1,3 триллионов долларов. Торговый баланс ЕС оставался близким к равновесию.
Резкий рост китайского экспорта помогает объяснить, почему для стольких стран Китай стал крупнейшим источником импорта. США и ЕС по-прежнему сохраняют ведущие позиции в своих регионах, однако на большей части остального мира главным торговым партнером все чаще выступает Китай.
Комментарии
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