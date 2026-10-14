Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

В Турции обнаружили 131 древнюю табличку: что хетты писали о войнах и эпидемиях

Археологические раскопки в Каялыпынаре, в турецкой провинции Сивас, принесли необычайно важную находку: 131 клинописную табличку и фрагмент, относящиеся к правлению хеттского царя Тудхалии II. Документы рассказывают о различных исторических событиях и повседневной жизни древней цивилизации, в том числе о войнах и эпидемиях.

Клинописные таблички / © Hispanatolia

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой, недавно объявивший об открытии, назвал находку самым полным архивом хеттов, обнаруженным в XXI веке. Документы позволяют получить новые сведения о государственном управлении и военной деятельности хеттского государства около 3400 лет назад. Находку сделали в районе Йылдызели, на территории поселения, которое в древних ассирийских и хеттских источниках упоминается под названием Шамуха.

В архиве обнаружены тексты о прорицаниях, гаданиях, переписке, ритуалах и молитвах. Среди наиболее примечательных документов — свидетельства о лихорадочном заболевании, которое распространялось между несколькими хеттскими городами и поражало детей.

Тексты непосредственно отражают тревогу, которую эпидемия вызвала при царском дворе. Из табличек следует, что за здоровьем юных принцев и принцесс, а также детей высокопоставленных хеттских чиновников постоянно следили, прибегая к гаданиям и другим практикам предсказания.

Таблички из царского архива проливают свет и на военные угрозы, с которыми сталкивалось хеттское государство. В одном из писем несколько военачальников, находившихся в западной Анатолии, предупреждали царя, пребывавшего в Шамухе, что хеттские владения окружены врагами. Военачальники просили направить подкрепления — воинов, лошадей и боевые колесницы, — чтобы противостоять противнику. Они предупреждали, что положение может ухудшиться и при отсутствии необходимой помощи хеттская армия в конечном счете будет уничтожена. Кроме того, командиры заявляли, что не станут брать на себя ответственность за последствия, если царь не отправит запрошенные военные силы.

Обнаруженный архив содержит и новые сведения о верованиях и гадательных практиках древних хеттов. На одной из табличек записаны наблюдения прорицателей, которые истолковывали полет птиц в различных районах за пределами Шамухи. Документ по структуре напоминает дневник: в нем перечислены города, где останавливались прорицатели, маршруты их передвижения и птицы, за которыми они наблюдали.

Клинописные тексты также раскрывают новые подробности методов, с помощью которых хетты оценивали подобные наблюдения и использовали их в гадательных практиках.

Археологи полагают, что 53 клинописные таблички и фрагмента, обнаруженные в том же районе Каялыпынара в 2025 году, также относятся к недавно выявленному царскому архиву. Таким образом, вместе с 131 находкой сезона 2026 года коллекция насчитывает 184 предмета.

Раскопки археологического памятника Каялыпынар в центральной части Турции начались в 2021 году. По оценке исследователей, найденное здесь собрание глиняных табличек с клинописными текстами — наиболее полный архив документов Хеттской державы, обнаруженный в XXI веке.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.