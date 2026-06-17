В Сибири нашли следы древнейшей в истории эпидемии чумы
За тысячу лет до постройки пирамид чума уже убивала десятки процентов человеческих популяций — причем даже в обществах, которые раньше считались не подверженными ей. Это означает, что влияние чумной палочки на историю человечества началось раньше и было глубже, чем думали ученые.
Как уже Naked Science, в Европе чума была систематическим бичом, периодически резко снижавшим численность популяций как минимум пять тысяч лет. В историческое время, когда источники позволяют получить ясное представление о масштабах эпидемий, дело доходило до сокращения населения крупных европейских стран вдвое, как в XIV веке или в Византийской империи середины VI века.
Однако вопрос о роли чумы в каменном веке, в дописьменную эру, был гораздо сложнее. Самые древние примеры эпидемий чумы в Европе — возрастом около пяти тысяч лет, ровесники древнеегипетского государства. Но у образцов Y. pestis из костей погибших от нее отсутствовал ген Ymt. Многие ученые поэтому критиковали точку зрения об опасности такого патогена.
Дело в том, что без этого гена чумная палочка не может достаточно долго выживать в пищеварительном тракте блох, переносящих чуму с грызунов на человека. То есть бубонная чума, в историческое время убившая больше всего жителей Евразии, у той линии была невозможна.
Теперь группа ученых во главе с Эске Виллерслевом (Eske Willerslev) опубликовала в журнале Nature статью с анализом чумных ДНК из захоронений охотников-собирателей, живших к западу от Байкала примерно пять тысяч лет назад. Исследователи пришли к выводу, что чума приводила к массовой гибели людей уже в ту эпоху, причем она распространялась не так, как бубонная, но все же весьма эффективно.
В захоронениях охотников-собирателей прибайкальского неолита исследователи изучили ДНК, собранные на 42 скелетах из четырех захоронений. У 18 скелетов нашли следы Y. pestis — очень высокий уровень, больше, чем у любого другого патогена на этих скелетах. Практически наверняка эти 18 человек умерли от чумы. На это указывает и то, что непропорционально большая их часть была детьми.
Датировка показала, что погибли они от двух волн чумы: одна случилась в период 3520-3265 лет до нашей эры, другая — 3315-2235 лет до нашей эры. Впрочем, вторая датировка условная, наиболее вероятная дата второй волны, скорее, 3050–2850 лет до нашей эры. Просто недостаточная выборка затрудняет точное определение возраста второй вспышки. Самая острая вспышка длилась всего 8-11 лет, что похоже на длительность сходных событий в европейские Средние века.
Анализ ДНК самих скелетов позволил выяснить, что среди них многие были близкими родственниками. То есть чума заражала в одной семье, передавалась от человека к человеку. Такое типично для легочного пути распространения чумы, что объясняет ее эпидемию, несмотря на отсутствие гена, позволяющего чумной палочке выживать в пищеварительном тракте блох.
Открытие меняет сразу несколько важных моментов во взглядах ученых на чуму. Во-первых, популярная недавно гипотеза о европейском происхождении чумы (основанная на находках возрастом пять тысяч лет) не выдержала проверку практикой: некоторые новые находки на несколько веков старше. Очевидно, чума распространилась на пять тысяч километров к западу через жившие на этом огромном пространстве людские популяции.
Во-вторых, судя по необычайно большой доле умерших от чумы (более 40 процентов всех найденных скелетов), еще до появления ее бубонной формы и начала передачи с блохами она могла быть опасным массовым заболеванием.
В-третьих, гипотеза о том, что массовые эпидемии — результат перехода к земледелию и скотоводству, конкретно в случае чумы тоже дала трещину. Ученые отметили, что, вероятнее всего, ее природным резервуаром могли быть песчанки и другие грызуны, типичные для этой части Азии. В таком случае понятно, как эпидемия могла охватить охотников-собирателей, далеких от тесного контакта с домашними животными или мышами, склонными идти за большими запасами зерна.
Следовательно, резкие колебания численности людей неолита, которые генетики раньше списывали на некие необъяснимо сильные неурожаи или геноцид, связанный с войнами, на деле могут быть результатом эпидемий чумы, по масштабам похожим на черную смерть XIV века. Получается, в Евразии люди жили в условиях уникально древнего и сильного воздействия эпидемий: ни в Новом Свете в неолите, ни в Австралии следов настолько летальных эпидемий не зафиксировано.
Биологи впервые составили глобальную цифровую карту подземных микоризных сетей (грибных систем, связывающих корни растений) нашей планеты. Выяснилось, что общая протяженность этих невидимых нитей составляет около 110 квадриллионов километров — эквивалентно одной десятой части звездного диска Млечного Пути. Эти скрытые структуры играют фундаментальную роль в поддержании наземных экосистем и глобальной регуляции климата.
Чрезмерно строгий стиль воспитания и жесткие меры наказания приводят к тому, что вместо дисциплины в детях развивается склонность к обману и жульничеству. Психологи выяснили, что доверие и объяснение правил работают гораздо эффективнее давления, которое лишь заставляет ребенка скрывать свои промахи из-за страха перед родителями.
Титан может стать одной из ведущих ресурсных баз для освоения внешней Солнечной системы. Ученые показали, что богатые запасы метана, азота и водяного льда на крупнейшей луне Сатурна теоретически позволяют производить топливо, строительные материалы и кислород прямо на месте.
Согласно американским СМИ, небольшая часть модуля МКС «Звезда» больше не будет использоваться космонавтами. Причиной якобы стала невозможность ликвидировать утечки воздуха в ней, несмотря на попытки, предпринятые «Роскосмосом» 5 июня 2026 года.
Исследователи НИУ ВШЭ и МГУ доказали универсальный закон, описывающий время исчезновения популяций в случайной среде. Анализ эволюции ветвящихся процессов — сложных вероятностных систем — показал, что вне зависимости от изначального числа особей процесс вымирания подчиняется строгим математическим закономерностям.
Биологи впервые составили глобальную цифровую карту подземных микоризных сетей (грибных систем, связывающих корни растений) нашей планеты. Выяснилось, что общая протяженность этих невидимых нитей составляет около 110 квадриллионов километров — эквивалентно одной десятой части звездного диска Млечного Пути. Эти скрытые структуры играют фундаментальную роль в поддержании наземных экосистем и глобальной регуляции климата.
Хотя длительность помех не превышала десяти секунд, это первый известный случай такого рода. Обычно спутникам не хватает мощности для создания радиосигналов той силы, что нужна для подобных помех.
В доколумбовых Андах принадлежность к правящему роду определяла доступ к земле, торговле и статусу, поэтому удержать все внутри семьи было вопросом выживания. Ученые выяснили, что элиты долины Чинча решали эту задачу самым прямым способом — заключая браки между родственниками на протяжении как минимум двух поколений.
Вначале Reuters опубликовал статью о взаимоотношениях SpaceX и Пентагона, которую миллиардер --- традиционно для его отношений с этим изданием — назвал фейком. Опровергая ее тезисы, он обнародовал информацию, не представленную ранее публично.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
12 Сентября, 2015
Топ самых совершенных роботов
29 Ноября, 2022
«Наш человек привык жить своим умом»
17 Июля, 2013
10 способов повысить когнитивные способности
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии