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Акулы, пингвины и черепахи: представлены лучшие подводные фотографии SlPA 2026

Высокая оценка жюри: «Снова на рыбалку», группа пингвинов стремительно несется сквозь ледяные воды Антарктики в разгар южного лета у мыса Порт-Шарко / © Romain Barats

Победителем состязания этого года стал фотограф дикой природы Нур Такер за снимок подводной охоты олуш.

Снимок, занявший первое место: «Суматоха в океане» / © Nur Tucker

Под водой разворачивается хаотичная схватка: северные олуши ожесточенно борются за выброшенную рыбаками рыбу. Стремительное пикирование с воздуха оборачивается под волнами жестокой битвой за выживание. Эта напряженная кормежка обнажает незаметные на первый взгляд последствия человеческой рыболовной деятельности. Искусственное изобилие пищи нарушает естественное поведение птиц, заставляя их вступать в опасную и изнурительную борьбу друг с другом.

Снимок, занявший второе место: «Акульи врата» / © Linda Ness

Кормежка акулы во время ежегодного массового хода сардин у побережья Транскея в Южной Африке. Животное без усилий двигается внутри плотного скопления сардин во время этого необычайного миграционного зрелища.

Снимок, занявший третье место: «Брачный танец мандаринок» / © Luc Rooman

В декабре 2025 года фотограф Люк Румуан провел две недели в проливе Лембех, исследуя его вулканическое морское дно и фотографируя крошечный подводный мир. Во время погружения в сумерках он сосредоточился на скрытных мандаринках — рыбах, известных своим необычным и мимолетным брачным ритуалом, который происходит в вечерних сумерках. Эти маленькие, ярко окрашенные рыбы парами выбираются из коралловых зарослей и ненадолго поднимаются в толщу воды для размножения, а затем исчезают буквально за доли секунды. После бесчисленных попыток и долгого терпеливого ожидания Люку удалось запечатлеть точный момент брачного плаванья, сохранив на снимке гармонию красок и хрупкую красоту этого мимолетного мгновения.

Высокая оценка жюри: «Тяжелая ноша» / © Noam Kortler

В кристально чистых водах у острова Моалбоал на Филиппинах природа разыгрывает захватывающее зрелище. Великолепная бисса, или настоящая каретта (Eretmochelys imbricata), грациозно плывет рядом с косяком из миллионов сардин. Кажется, будто черепаха несет на собственном панцире всю эту огромную массу рыб. Этот вид морских черепах находится на грани полного исчезновения и играет важную роль в экосистемах коралловых рифов. Хотя биссы всеядны, основу их рациона составляют морские губки. Питаясь ими, черепахи сдерживают их чрезмерное разрастание и не позволяют губкам подавлять кораллы.

Высокая оценка жюри: «Золотой шар из рыб» / © Linda Ness

Во время массового хода сардин у восточного побережья Африки редкий косяк сардинелл, оказывается окружен хищниками. Охваченные паникой рыбы мечутся в воде, а дельфины и полосатик Брайда снова и снова атакуют плотную вращающуюся массу, прорываясь сквозь нее волна за волной. В конце концов от огромного скопления остаются лишь немногие уцелевшие рыбы.

Высокая оценка жюри: «Охота бопс» / © Gonzalo Pérez Mata

Косяк бопс (Boops boops) — стайной средиземноморской рыбы, широко распространенной в прибрежных водах, — преследует медузу (Rhizostoma luteum) неподалеку от побережья Ла-Эррадуры на юге Испании. Несколько минут рыбы держатся рядом с медузой, окружают ее и покусывают, питаясь ее тканями.

Высокая оценка жюри: «Море звезд» / © Sage Ono

Чуть ниже поверхности воды молодая летучая рыба (семейство Exocoetidae) расправляет прозрачные плавники под собственным отражением. Ветер и волны прочерчивают на поверхности океана длинные сходящиеся линии. Такие полосы, известные как морские штилевые дорожки, возникают в зонах ослабленного волнения и собирают у поверхности как молодых рыб, так и плавающий мусор.

Высокая оценка жюри: «Посмотри на меня» / © Reiko Takahashi

Рыбы-клоуны обычно живут среди щупалец актиний, которые защищают их от хищников. Взамен рыбки приносят пользу своим хозяевам: помогают улучшать циркуляцию воды вокруг актиний и снабжают их питательными веществами.

Снимки других финалистов конкурса можно посмотреть на официальном сайте премии SlPA 2026.

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