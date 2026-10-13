Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Как сказать кошке на «ее языке», что вы ее любите

Чтобы рассказать кошкам о своей любви на их языке, хозяевам не нужно учиться мяукать. Существует другой способ позитивного общения с животными, подтвержденный исследованием.

© Ilias Gainutdinov, unsplash.com

Поцелуи и крепкие объятия приятны далеко не всем кошкам. Что же делать, если все равно хочется сделать кошке приятно, да так, чтобы она поняла? Стоит присмотреться к тому, как ведут себя животные.

Некоторые млекопитающие, когда им хорошо, комфортно и безопасно, начинают щуриться. Даже человек во время искренней улыбки прищуривает глаза. Кошки — не исключение.

Но как же животные реагируют на такое поведение со стороны людей? В 2020 году это проверили ученые из Великобритании. В эксперименте участвовали 21 животное из 14 домохозяйств. Как оказалось, когда хозяева начинали медленно закрывать глаза, глядя на свою кошку, она также начинала щуриться. Получался своего рода диалог между человеком и питомцем.

Исследователи также проверили, как кошки воспримут, когда незнакомый человек начнет медленно закрывать глаза. В этом эксперименте участвовали 24 кошки. Авторы сравнили, как будет реагировать кошка на человека с нейтральным выражением лица и на медленно моргающего человека. Когда человек протягивал руку, кошки охотнее шли к человеку с прищуром.

Так что, если хозяева захотят поговорить с кошками на их языке, мяукать не обязательно. Достаточно испробовать метод медленных морганий. Вначале нужно несколько раз неполностью моргнуть, глядя на кошку, а потом медленно сузить или прикрыть глаза. Исследователи считают, что этот способ — форма позитивного эмоционального общения между кошками и людьми.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.