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С точки зрения науки: почему нельзя тискать кошек?
Какую реакцию вызывают кошки у многих хозяев? Желание взять на руки, прижать к себе и потискать. Да и как можно пройти мимо столь милого создания? Вот только далеко не всем кошкам это приятно.
Обнять и потискать любимого питомца — естественная реакция. Кошка вызывает умиление и прилив нежности. В итоге хозяин не может пройти мимо, увидев любимое животное, хватает и прижимает его к себе. Да еще покрепче, чтобы показать свою любовь.
Но что в этом случае испытывает питомец? Когда некто огромный, пусть даже и знакомый, хватает кошку на руки и прижимает к себе, она может испытывать стресс. Животное начинает прижимать уши, иногда у него даже расширяются зрачки. Все это — не удивление и радость, а проявление страха.
Даже если кошку схватил хозяин, это все равно может быть для нее некомфортно. Некоторые кошки не понимают, что человек так выражает свою любовь. Животное лишили свободы, схватили и не отпускают. А что такое для кошки безопасность? Это когда все четыре лапы находятся на земле. Тогда кошка понимает, что в случае опасности она может убежать в безопасное место.
Кто-то может подумать: понервничала кошка, и что? Вот только длительный стресс может влиять уже на здоровье и поведение кошки. Животное начинает отказываться от еды или у него начинается рвота. Некоторые кошки начинают ходить мимо лотка.
Но разве можно полностью отказаться от ласки любимого питомца. Нет, и не нужно. Некоторым кошкам даже нравится сидеть на руках, но если ей нравятся такие ласки, она сама даст это понять. Важно, чтобы питомец сам хотел взаимодействия. Понять, нужны ли кошке ласки, можно, например, протянув ей руку. Животное сможет решить, хочет ли подойти и приласкаться. А может и не захотеть. Это тоже право кошки.
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