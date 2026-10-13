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ВВС США вернули в строй бомбардировщик B-2 Spirit после капремонта
Бомбардировщик B-2 Spirit, известный под именем «Дух Китти-Хок» (бортовой номер 93-1086), вернулся на авиабазу Уайтмен после капитального технического обслуживания в Палмдейле, штат Калифорния. Инженеры провели необходимые работы по восстановлению и поддержанию боеготовности самолёта-невидимки.
Когда на вооружении страны находится всего 20 машин определенного типа, потеря даже одной из них становится серьезным событием. Поэтому возвращение каждого такого самолета в строй имеет особое значение для ВВС США.
Компания Northrop Grumman проводит плановое техническое обслуживание бомбардировщиков под руководством Центра управления жизненным циклом авиационной техники ВВС США. В ходе работ специалисты выполняют масштабный ремонт конструкции, проверяют уплотнения лопаток и тщательно восстанавливают специальные малозаметные покрытия самолета. Эти комплексные мероприятия позволяют поддерживать его боеготовность и сохранять характеристики малозаметности.
Во время плановых проверок специалисты обнаружили несколько неожиданных механических неисправностей. Чтобы избежать срыва графика обслуживания, ремонтная команда оперативно скорректировала ход работ.
Техники смогли предотвратить задержки, позаимствовав необходимые детали у другого самолета, поступившего на обслуживание, и изготовив дополнительный компонент непосредственно на месте.
Помимо восстановления малозаметных покрытий и обслуживания уплотнений, в ходе нынешнего цикла ремонта «Дух Китти-Хок» получил и обновление конструкции. Специалисты заменили горячую заднюю кромку — важный элемент, который должен выдерживать высокие температуры и акустические нагрузки, создаваемые четырьмя двигателями бомбардировщика.
Стоимость одного бомбардировщика B-2 Spirit оценивается примерно в 2,1 миллиарда долларов. Каждый из этих самолетов представляет собой стратегически важный актив, замену которому найти крайне сложно.
B-2 обслуживается экипажем из двух человек и способен применять как обычное, так и ядерное вооружение. Дальность полета без дозаправки превышает 11 000 километров. Силовая установка самолета состоит из четырех турбовентиляторных двигателей General Electric F118-GE-100. Они создают значительные тепловые и акустические нагрузки, поэтому некоторые элементы конструкции, в том числе горячую заднюю кромку, приходится периодически заменять.
В настоящее время Northrop Grumman разрабатывает и испытывает в полетах бомбардировщик следующего поколения B-21 Raider, который должен постепенно заменить устаревающие B-2. Новая малозаметная машина призвана модернизировать возможности США по нанесению ударов на большие расстояния.
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