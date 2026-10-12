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В каких странах Европы больше всего школьников, не освоивших базовую математику
Исследование PISA по математике показывает не только знания пятнадцатилетних школьников по предмету, но и способность применять их на практике. На инфографике видно, какая доля учеников в европейских странах не дотянула до базового уровня математики в 2025 году.
Доля школьников, показавших низкие результаты по математике, выросла практически во всех странах Европы по сравнению с результатами 2018 года. Например, в Евросоюзе результат ниже базового уровня показали в 2025 году 33,9% школьников. В 2018 году показатель составлял 22,9%.
При этом ухудшение показали не только страны Евросоюза. Например, в Северной Македонии до базового уровня не дотянули 68% учеников в 2025 году по сравнению с 61% в 2018. Больше половины школьников не справились с базовой математикой также в Болгарии, на Кипре, в Черногории, Сербии и Румынии.
Меньше всего пятнадцатилетних с низкой математической грамотностью оказалось в Эстонии — 17,2%. Однако и у нее результат ухудшился — в 2018 году показатель составлял 10,2%. Относительно неплохой результат показали в 2025 году Швейцария (23,2%) и Ирландия (24,2%).
Турция оказалась единственной страной в выборке, в которой немного уменьшилась доля школьников, не справившихся с базовой математикой. В 2018 году показатель составлял 36,6%, а в 2025 году — 35,7%.
Сильнее всего результаты ухудшились у Норвегии. В 2018 году до базового уровня не дотянули 18,9% школьников, а в 2025 году — 38%. Сильно увеличилась доля школьников, не знающих базовую математику, также на Кипре, в Словении и Исландии.
PISA выделяет шесть уровней функциональной грамотности (первый уровень делится на три подуровня). Базовым считается второй уровень. Организаторы считают, что школьники, достигшие его, обладают минимально необходимыми знаниями, которые нужны для жизни и работы в современном обществе.
Комментарии
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Прием оливкового масла перед углеводной пищей помог предотвратить резкие скачки сахара в крови, замедлил процесс пищеварения и запустил слаженную цепочку сигналов между нервной системой и гормонами. Ученые выяснили, что полезные жиры, принятые непосредственно перед углеводами, включают слаженную систему защиты от гипергликемии, которая продолжает эффективно работать даже при тяжелом диабете второго типа.
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