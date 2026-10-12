Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
Рейтинг: +1545
Посты: 1209
4

В каких странах Европы больше всего школьников, не освоивших базовую математику

Исследование PISA по математике показывает не только знания пятнадцатилетних школьников по предмету, но и способность применять их на практике. На инфографике видно, какая доля учеников в европейских странах не дотянула до базового уровня математики в 2025 году.

Сообщество
# Европа
# Инфографики
# карта
# математика
# школьники
© GISCO, EuroGeographics, frontpages.eu
© GISCO, EuroGeographics, frontpages.eu

Доля школьников, показавших низкие результаты по математике, выросла практически во всех странах Европы по сравнению с результатами 2018 года. Например, в Евросоюзе результат ниже базового уровня показали в 2025 году 33,9% школьников. В 2018 году показатель составлял 22,9%.

При этом ухудшение показали не только страны Евросоюза. Например, в Северной Македонии до базового уровня не дотянули 68% учеников в 2025 году по сравнению с 61% в 2018. Больше половины школьников не справились с базовой математикой также в Болгарии, на Кипре, в Черногории, Сербии и Румынии.

Меньше всего пятнадцатилетних с низкой математической грамотностью оказалось в Эстонии — 17,2%. Однако и у нее результат ухудшился — в 2018 году показатель составлял 10,2%. Относительно неплохой результат показали в 2025 году Швейцария (23,2%) и Ирландия (24,2%).

Турция оказалась единственной страной в выборке, в которой немного уменьшилась доля школьников, не справившихся с базовой математикой. В 2018 году показатель составлял 36,6%, а в 2025 году — 35,7%.

Сильнее всего результаты ухудшились у Норвегии. В 2018 году до базового уровня не дотянули 18,9% школьников, а в 2025 году — 38%. Сильно увеличилась доля школьников, не знающих базовую математику, также на Кипре, в Словении и Исландии.

PISA выделяет шесть уровней функциональной грамотности (первый уровень делится на три подуровня). Базовым считается второй уровень. Организаторы считают, что школьники, достигшие его, обладают минимально необходимыми знаниями, которые нужны для жизни и работы в современном обществе.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.
Сообщество
# Европа
# Инфографики
# карта
# математика
# школьники
Подписывайтесь на нас в Telegram, Дзен и в последнюю очередь на VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
14 Окт
500
Столкновение галактик — катастрофа или путь эволюции?
Московский Планетарий
Москва
Лекция
14 Окт
1200
Осины в метели
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
14 Окт
800
Юбилей двух ледяных гигантов
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
15 Окт
Бесплатно
Природоподобная технология в сельском хозяйстве: аквапоника
Политехнический музей
Москва
Лекция
15 Окт
Бесплатно
Прогулка по зоопарку Итатиба в Сан-Паулу (Бразилия)
Московский зоопарк
Москва
Лекция
16 Окт
900
Что такое средневековая музыка, когда она была и какой может быть
Центр «Архэ»
Онлайн
Конференция
17 Окт
Бесплатно
Открывая космос
Геоскан
Москва
Лекция
17 Окт
600
Аутопсия: как тело рассказывает правду
ВСмысле
Онлайн
Лекция
17 Окт
Бесплатно
Когда ошибка невозможна: медицина стартов и посадок космических экипажей
Космонавтика и авиация
Москва
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Оливковое масло перед едой погасило скачки сахара даже при диабете

    12 октября, 14:29

  2. Лингвисты раскрыли путаницу в терминах искусственного интеллекта

    12 октября, 14:09

  3. Наблюдения «Гайи» поставили под сомнение наличие темной материи в нашей Галактике

    12 октября, 13:39

  4. Нобелевскую премию по экономике 2026 года присудили за макроэкономические исследования

    12 октября, 12:52
Выбор редакции

Крупнейший в истории объект на орбите: сможет ли Starship высадить астронавтов на Луне через два года?

29 сентября, 10:04

Последние комментарии

Дмитрий Караваев
2 часа назад
Изучение вселенной принципиально теоретическая наука. Даже факт существования темной материи не даст человечеству практически ничего, кроме

Наблюдения «Гайи» поставили под сомнение наличие темной материи в нашей Галактике

Вячеслав Ермолаев
2 часа назад
Ёжкин, насчёт гравитации. Валерий Поляков непрерывно проработал на орбите 438 суток. После посадки он самостоятельно вышел из корабля и дошёл до

В Китае назвали три условия для постоянного присутствия людей на Марсе

Вячеслав Ермолаев
2 часа назад
Ёжкин, а вот наши ученые говорят, что при полёте на Марс и обратно экипаж получит безопасную дозу в 0.7 Зиверта при предельной дозе в 1 зиверт. Это

В Китае назвали три условия для постоянного присутствия людей на Марсе

Вячеслав Ермолаев
2 часа назад
Николай, смысл простой: повысить выживаемость цивилизации. 70 млн лет назад на Землю упал Чексулубский астероид. Энергия удара оценивается в 100

В Китае назвали три условия для постоянного присутствия людей на Марсе

Ольга Д
3 часа назад
Напишите список тех, кого отправят первыми... Надеюсь, это будет "мировое правительство" и их прихлебатели. Обратно можно не возвращать! Пусть

В Китае назвали три условия для постоянного присутствия людей на Марсе

Иван Колупаев
3 часа назад
Александр, такую лобовую броню да нашим бы новым танкам...

«Роскосмос» показал первую художественную визуализацию снимков российского космического рентгеновского телескопа

Александр Березин
5 часов назад
Иван, вопрос о том, верен заголовок, что вы привели или нет, решается легче легкого: зайдите в новость с этим загом и почитайте. " Что до "пунктира"

«Роскосмос» показал первую художественную визуализацию снимков российского космического рентгеновского телескопа

Иван Колупаев
5 часов назад
Андрей, вам надо срочно принять таблетки вон как разволновались еще давление подскочит.

В Китае назвали три условия для постоянного присутствия людей на Марсе

Дмитрий Караваев
5 часов назад
Это интересно. Но численность пчел сокращается глобально, даже там где нет и не было человеческой деятельности.

Биологи выявили рост численности пчел в зоне эвакуации на «Фукусиме»

Сергей Механик
6 часов назад
Ещё бы разобрались с ударениями. Их ИИ часто ставит не на том слоге.

Лингвисты раскрыли путаницу в терминах искусственного интеллекта

Алекс Романов
7 часов назад
Тогда бы уж писали не тольуо Эфиопии, Иран, а скажем, Казахстан, Беларусь, которые дали бы побольше, как части Евразес в Бриксе. Пол-триллиончика бы

Инфографика: как соотносятся экономики стран БРИКС и «Большой семерки» по номинальному ВВП

Александр Стоцкий
7 часов назад
а 3-й рейх? сразу осуждаю

На флагах каких стран изображены орлы

Иван Колупаев
7 часов назад
Александр, заголовок статьи врет? Что до "пунктира" то снимок от художественной визуализации отличается тем что построен с помощью тех самых

«Роскосмос» показал первую художественную визуализацию снимков российского космического рентгеновского телескопа

Сергей Гуляев
7 часов назад
Ну конечно под сомнением ,надо же корманы нефтяников набивать ,которые мир держут ,а тут халява

Наблюдения «Гайи» поставили под сомнение наличие темной материи в нашей Галактике

Александр Березин
7 часов назад
Иван, я еще раз повторяю: "если бы вы читали новость, то заметили бы то, что в ней написано: никаких снимком черной дыры никто никогда не публикова"

«Роскосмос» показал первую художественную визуализацию снимков российского космического рентгеновского телескопа

Иван Колупаев
7 часов назад
Александр, ну почитайте статью EHT если своей naked-редакции не верите 😁 И не надо цепляться к деталям. Речь мы с самого начала вели о снимках с

«Роскосмос» показал первую художественную визуализацию снимков российского космического рентгеновского телескопа

Александр Березин
7 часов назад
Иван, а вот если бы вы читали новость, то заметили бы то, что в ней написано: никаких снимком черной дыры никто никогда не публиковал. И если вы прям

«Роскосмос» показал первую художественную визуализацию снимков российского космического рентгеновского телескопа

Иван Колупаев
8 часов назад
Андрей, я понимаю что вам нравится эта фраза но на пути "репликатора" пока есть одно препятствие - отсутствие ИИ способного этим репликатором

В Китае назвали три условия для постоянного присутствия людей на Марсе

Самые обсуждаемые