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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
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Американский военный рассказал, какие подлодки вызывали уважение и страх в ВМС США

Военный аналитик и оператор авиационных систем противолодочной борьбы ВМС США Шон Спунтс (Sean Spoonts) в новом материале издания 19fortyfive поделился своим мнением о подводных лодках СССР.

Сообщество
# подлодки
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# технологии
# флот
Советская атомная подлодка проекта 671РТМ/РТМК «Щука» (Victor III по классификации НАТО) / © Wikimedia Commons
Советская атомная подлодка проекта 671РТМ/РТМК «Щука» (Victor III по классификации НАТО) / © Wikimedia Commons

По опыту Спунтса и мнению его коллег, которые он приводит, многие советские подводные лодки заслуживали уважения. Например, субмарины проекта 670 «Скат» (по классификации НАТО — Charlie), способные запускать восемь противокорабельных крылатых ракет средней дальности по авианосцу и эффективно действовать как против надводных кораблей, так и против других подлодок.

Другие субмарины вызывали у американцев настоящий страх. К ним относились советские атомные подводные лодки проекта 671РТМ/РТМК «Щука» (Victor III по классификации НАТО).

В период с 1974 по 1984 год произошли столкновения американских подводных лодок и авианосца USS Kitty Hawk с субмаринами Victor III. По утверждению автора, два американских подводных корабля и авианосец столкнулись с такими советскими субмаринами, причем сами столкновения остались незамеченными.

Прежде чем объяснять эти случаи недостаточным мастерством экипажей, стоит учесть один момент: советские командиры настолько доверяли скрытности Victor III, что решались подходить к американским кораблям на опасно малое расстояние.

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Сообщество
# подлодки
# Россия
# США
# технологии
# флот
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