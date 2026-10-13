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Американский военный рассказал, какие подлодки вызывали уважение и страх в ВМС США
Военный аналитик и оператор авиационных систем противолодочной борьбы ВМС США Шон Спунтс (Sean Spoonts) в новом материале издания 19fortyfive поделился своим мнением о подводных лодках СССР.
По опыту Спунтса и мнению его коллег, которые он приводит, многие советские подводные лодки заслуживали уважения. Например, субмарины проекта 670 «Скат» (по классификации НАТО — Charlie), способные запускать восемь противокорабельных крылатых ракет средней дальности по авианосцу и эффективно действовать как против надводных кораблей, так и против других подлодок.
Другие субмарины вызывали у американцев настоящий страх. К ним относились советские атомные подводные лодки проекта 671РТМ/РТМК «Щука» (Victor III по классификации НАТО).
В период с 1974 по 1984 год произошли столкновения американских подводных лодок и авианосца USS Kitty Hawk с субмаринами Victor III. По утверждению автора, два американских подводных корабля и авианосец столкнулись с такими советскими субмаринами, причем сами столкновения остались незамеченными.
Прежде чем объяснять эти случаи недостаточным мастерством экипажей, стоит учесть один момент: советские командиры настолько доверяли скрытности Victor III, что решались подходить к американским кораблям на опасно малое расстояние.
Комментарии
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Некогда ученые открыли темную материю, заметив, что звезды во внешней части Млечного Пути вращаются быстрее, чем должны, — из-за тяготения темной материи, окружающей видимую часть диска нашей Галактики. Новые данные показывают нечто странное: прежние наблюдения были ошибкой, а если верить новым, Млечный Путь — исключение, где темной материи якобы почти нет.
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