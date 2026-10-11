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Татуировки научились делать невидимыми с помощью света

Татуировки в последние годы стали важной частью образа многих людей. Однако скрыть их бывает сложно. Возможно, ученым удалось решить эту проблему, создав исчезающие чернила.

© Matter & Light, Bruns et al.

Исследователь Карсон Брунс из Университета Колорадо сделал себе татуировку в виде рыбьей чешуи. Ее можно изменять с помощью света. При ее создании использовались особые чернила, проявляющиеся и исчезающие под воздействием света. Технология позволяет не только скрывать татуировки от родственников, но и может оказаться полезной в медицине.

Брунс отметил, что свою татуировку он носит более двух лет. За это время он не заметил каких-то побочных эффектов. Кроме того, за этот период татуировка не начала выцветать.

© Matter & Light, Bruns et al.

Для создания таких татуировок Брунс вместе с коллегами предложил использовать фотохромные красители. Под воздействием света определенных длин волн они становятся видимыми.

Назвали технологию PhotoTat. Во многом метод схож с обычными татуировками. В обоих случаях частицы пигмента вводят иглой в дерму, и остаются они там навсегда. Аппараты для создания татуировок также нужны одни и те же.

© Matter & Light, Bruns et al.

Главное отличие — использование специального пигмента. При PhotoTat ультрафиолетовый свет проявляет рисунок, а при ярком видимом свете он исчезает. Этот цикл можно повторять неединожды.

Эта технология может пригодиться в медицине. Иногда при лечении врачи используют татуировки, чтобы направлять лучи радиации. В итоге у многих пациентов отметки навсегда остаются на коже. Новые чернила потенциально могут решить эту проблему.

Сейчас для создания светочувствительных татуировок доступны 16 цветов, с помощью которых можно получить не менее 300 различных оттенков. Однако белый цвет недоступен, так как он отражает свет, а не поглощает. Из-за этого свойства белый нельзя включать и выключать так же, как другие цвета. Также исследователи пока не смогли создать настоящий циановый цвет (сине-зеленый).

Однако у татуировок, сделанных с помощью такого красителя, есть и свои ограничения. Синий пигмент в них постепенно приобретает постоянный пурпурный оттенок из-за того, что краситель медленно разрушается под воздействием света после многочисленных циклов включения и выключения. Также владельцам таких татуировок придется использовать солнцезащитный крем, чтобы солнечные лучи не активировали цвет.

Брунс отмечает, что полимер, который используется в красителях, считается нетоксичным. Его давно используют в биомедицинских имплантатах. Исследователи пока не знают, насколько вреден краситель, меняющий цвет. Однако ученые мало изучали и обычные пигменты для татуировок. Прежде чем проявляющиеся чернила станут доступны широкой публике, ученым предстоит провести масштабные исследования их безопасности.

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