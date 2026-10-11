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Татуировки научились делать невидимыми с помощью света
Татуировки в последние годы стали важной частью образа многих людей. Однако скрыть их бывает сложно. Возможно, ученым удалось решить эту проблему, создав исчезающие чернила.
Исследователь Карсон Брунс из Университета Колорадо сделал себе татуировку в виде рыбьей чешуи. Ее можно изменять с помощью света. При ее создании использовались особые чернила, проявляющиеся и исчезающие под воздействием света. Технология позволяет не только скрывать татуировки от родственников, но и может оказаться полезной в медицине.
Брунс отметил, что свою татуировку он носит более двух лет. За это время он не заметил каких-то побочных эффектов. Кроме того, за этот период татуировка не начала выцветать.
Для создания таких татуировок Брунс вместе с коллегами предложил использовать фотохромные красители. Под воздействием света определенных длин волн они становятся видимыми.
Назвали технологию PhotoTat. Во многом метод схож с обычными татуировками. В обоих случаях частицы пигмента вводят иглой в дерму, и остаются они там навсегда. Аппараты для создания татуировок также нужны одни и те же.
Главное отличие — использование специального пигмента. При PhotoTat ультрафиолетовый свет проявляет рисунок, а при ярком видимом свете он исчезает. Этот цикл можно повторять неединожды.
Эта технология может пригодиться в медицине. Иногда при лечении врачи используют татуировки, чтобы направлять лучи радиации. В итоге у многих пациентов отметки навсегда остаются на коже. Новые чернила потенциально могут решить эту проблему.
Сейчас для создания светочувствительных татуировок доступны 16 цветов, с помощью которых можно получить не менее 300 различных оттенков. Однако белый цвет недоступен, так как он отражает свет, а не поглощает. Из-за этого свойства белый нельзя включать и выключать так же, как другие цвета. Также исследователи пока не смогли создать настоящий циановый цвет (сине-зеленый).
Однако у татуировок, сделанных с помощью такого красителя, есть и свои ограничения. Синий пигмент в них постепенно приобретает постоянный пурпурный оттенок из-за того, что краситель медленно разрушается под воздействием света после многочисленных циклов включения и выключения. Также владельцам таких татуировок придется использовать солнцезащитный крем, чтобы солнечные лучи не активировали цвет.
Брунс отмечает, что полимер, который используется в красителях, считается нетоксичным. Его давно используют в биомедицинских имплантатах. Исследователи пока не знают, насколько вреден краситель, меняющий цвет. Однако ученые мало изучали и обычные пигменты для татуировок. Прежде чем проявляющиеся чернила станут доступны широкой публике, ученым предстоит провести масштабные исследования их безопасности.
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