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LeoLabs зафиксировала разрушение советского спутника
Старый советский спутник распался на множество фрагментов на низкой околоземной орбите. Это очередной случай в череде подобных происшествий последних месяцев, которые указывают на возможный рост риска столкновений космических аппаратов с обломками.
Компания LeoLabs, специализирующаяся на мониторинге космического пространства, обнаружила «событие, приведшее к образованию обломков» в районе орбиты советского метеорологического спутника «Метеор-2-7». Это произошло, когда аппарат пролетал над одной из наблюдательных площадок компании в Западной Австралии. По оценке LeoLabs, вблизи спутника, запущенного в 1981 году, было обнаружено несколько десятков фрагментов.
Распад «Метеора-2-7» произошел вслед за несколькими другими случаями разрушения спутников за последние месяцы. В их числе — американский разведывательный спутник USA 32 времен холодной войны, распад которого подтвердили в сентябре 2026 года.
«Это очередное событие в серии подобных происшествий, которые мы наблюдаем на протяжении последних шести месяцев, — написала LeoLabs в социальной сети X. — В совокупности они указывают на тревожную тенденцию, угрожающую безопасности и защищенности космического пространства, и подчеркивают критическую необходимость непрерывного мониторинга».
Помимо распада USA 32 в сентябре, в конце августа 2026 года на низкой околоземной орбите разрушилась китайская ракетная ступень. Чуть более чем за четыре месяца до этого аналогичное происшествие произошло со спутником системы Starlink компании SpaceX. А в январе 2026 года распался российский спутник-инспектор, находившийся, однако, значительно выше — на геостационарной орбите.
В течение многих лет эксперты предупреждают, что постоянно растущее число спутников на орбите повышает вероятность столкновений и разрушения космических аппаратов. Такие происшествия могут запустить цепную реакцию: каждый распавшийся спутник создает новые обломки, которые, в свою очередь, угрожают другим аппаратам.
Данные подтверждают обоснованность этих опасений. В 2005 году Европейское космическое агентство (ЕКА) сообщало, что отслеживает около 16 000 фрагментов космического мусора на орбите Земли. К 2026 году их количество в статистике агентства превысило 44 000 — рост примерно на 180%. Хотя большинство этих обломков очень малы, они движутся с огромной скоростью и обладают значительной кинетической энергией. Поэтому даже столкновение с небольшим фрагментом может нанести космическому аппарату серьезные повреждения.
Впрочем, опасность представляют не только обломки. Спутникам регулярно приходится уклоняться и от других космических аппаратов, особенно по мере того, как низкая околоземная орбита становится все более загруженной.
Согласно данным, которые SpaceX представила в начале этого года в полугодовом отчете для Федеральной комиссии по связи США (FCC), в период с 1 июня 2025 года по 31 мая 2026 года каждый спутник Starlink выполнял более 40 маневров уклонения в год. Они необходимы, чтобы избежать столкновений с космическим мусором и другими аппаратами.
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