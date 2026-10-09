Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
Рейтинг: +4156
Посты: 2877
2

LeoLabs зафиксировала разрушение советского спутника

Старый советский спутник распался на множество фрагментов на низкой околоземной орбите. Это очередной случай в череде подобных происшествий последних месяцев, которые указывают на возможный рост риска столкновений космических аппаратов с обломками.

Сообщество
# история
# космический мусор
# космос
# спутники
# СССР
Художественная иллюстрация разрушения спутника / © Mark Garlick / Science Photo Library / Getty Images 
Художественная иллюстрация разрушения спутника / © Mark Garlick / Science Photo Library / Getty Images 

Компания LeoLabs, специализирующаяся на мониторинге космического пространства, обнаружила «событие, приведшее к образованию обломков» в районе орбиты советского метеорологического спутника «Метеор-2-7». Это произошло, когда аппарат пролетал над одной из наблюдательных площадок компании в Западной Австралии. По оценке LeoLabs, вблизи спутника, запущенного в 1981 году, было обнаружено несколько десятков фрагментов.

Распад «Метеора-2-7» произошел вслед за несколькими другими случаями разрушения спутников за последние месяцы. В их числе — американский разведывательный спутник USA 32 времен холодной войны, распад которого подтвердили в сентябре 2026 года.

«Это очередное событие в серии подобных происшествий, которые мы наблюдаем на протяжении последних шести месяцев, — написала LeoLabs в социальной сети X. — В совокупности они указывают на тревожную тенденцию, угрожающую безопасности и защищенности космического пространства, и подчеркивают критическую необходимость непрерывного мониторинга».

Помимо распада USA 32 в сентябре, в конце августа 2026 года на низкой околоземной орбите разрушилась китайская ракетная ступень. Чуть более чем за четыре месяца до этого аналогичное происшествие произошло со спутником системы Starlink компании SpaceX. А в январе 2026 года распался российский спутник-инспектор, находившийся, однако, значительно выше — на геостационарной орбите.

В течение многих лет эксперты предупреждают, что постоянно растущее число спутников на орбите повышает вероятность столкновений и разрушения космических аппаратов. Такие происшествия могут запустить цепную реакцию: каждый распавшийся спутник создает новые обломки, которые, в свою очередь, угрожают другим аппаратам.

Данные подтверждают обоснованность этих опасений. В 2005 году Европейское космическое агентство (ЕКА) сообщало, что отслеживает около 16 000 фрагментов космического мусора на орбите Земли. К 2026 году их количество в статистике агентства превысило 44 000 — рост примерно на 180%. Хотя большинство этих обломков очень малы, они движутся с огромной скоростью и обладают значительной кинетической энергией. Поэтому даже столкновение с небольшим фрагментом может нанести космическому аппарату серьезные повреждения.

Впрочем, опасность представляют не только обломки. Спутникам регулярно приходится уклоняться и от других космических аппаратов, особенно по мере того, как низкая околоземная орбита становится все более загруженной.

Согласно данным, которые SpaceX представила в начале этого года в полугодовом отчете для Федеральной комиссии по связи США (FCC), в период с 1 июня 2025 года по 31 мая 2026 года каждый спутник Starlink выполнял более 40 маневров уклонения в год. Они необходимы, чтобы избежать столкновений с космическим мусором и другими аппаратами.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.
Сообщество
# история
# космический мусор
# космос
# спутники
# СССР
Подписывайтесь на нас в Telegram, Дзен и в последнюю очередь на VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
09 Окт
Бесплатно
Мухи-кровососки и их интересная эволюция
НАУКА 0+
Москва
Лекция
09 Окт
Бесплатно
Как живется рыбам в пересыхающих водоемах саванн?
НАУКА 0+
Москва
Лекция
09 Окт
Бесплатно
Астеризмы — узоры в небесах
Астрокомплекс им. С.П. Королева
Москва
Экскурсия
09 Окт
Бесплатно
Космические рекорды
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
10 Окт
Бесплатно
Вселенная биомедицины: от новых знаний к новым стратегиям лечения
НАУКА 0+
Москва
Лекция
10 Окт
Бесплатно
Отчего на Солнце вспышки
НАУКА 0+
Москва
Лекция
10 Окт
Бесплатно
Меню из глубины тысячелетий: новые технологии открывают тайны рациона палеолитических охотников
НАУКА 0+
Москва
Лекция
10 Окт
Бесплатно
Глаз и Солнце
НАУКА 0+
Москва
Лекция
10 Окт
Бесплатно
Эволюция: краткая история развития жизни на Земле
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Популярную гипотезу о влиянии бедности на мышление поставили под сомнение

    9 октября, 07:17

  2. Археологи выяснили, как ухаживали за телом знатные китайцы 1300 лет назад

    9 октября, 06:57

  3. Ученые объяснили проблемы со здоровьем у детей, зачатых через ЭКО

    8 октября, 15:49

  4. Хроническую боль предложили лечить не обезболиванием, а «отключением» сигнала в нервах

    8 октября, 14:57
Выбор редакции

Крупнейший в истории объект на орбите: сможет ли Starship высадить астронавтов на Луне через два года?

29 сентября, 10:04

Последние комментарии

Sergei Romanov
29 минут назад
Вот это уже интереснее обычных фильтров для фото. Особенно любопытно, как нейросеть передаёт мимику и движения. Есть сервисы вроде

Новая китайская нейросеть превращает фотографии людей в реалистичные видео

Сергей Механик
43 минуты назад
Ну да, ибупрфен и диклофенак сделают рыб не чувствительным к боли. И тогда начнётся... 😉

Диклофенак и другие лекарства загрязняют в Балтийское море: ученые ищут способ остановить их поток

антилапоть аааа
3 часа назад
Количество зарядных станций для электромобилей в Китае достигло 24 миллиона⁠⁠ Согласно данным Национальной платформы мониторинга и

Tesla получила крупнейший в истории заказ на электрические грузовики

Кирилл Ильичёв
3 часа назад
Наш лучший робот - это тело под бояркой, дешево и сердито, можно толкать на экспорт 😅😅😅

Рейтинг стран с наибольшей плотностью промышленных роботов

Михаил Духонин
3 часа назад
Очень интересно, спасибо!

У белого карлика впервые нашли кандидата в планету второго поколения

Виктор Цветков
7 часов назад
Хочу посмотреть на их плазменный меч длиной в километр. Даа.. не мешки ворочать. Также и на их мечи в космосе, длиной хотя бы пару метров, тоже было

Физики научили лазерный «меч» передавать радиосигналы

Иван Колупаев
7 часов назад
Женя, ну это как в том анекдоте ---------------------- - Какую машину ты себе покупаешь? - Беру УАЗ. - "Патриот"? - Да нет, просто денег на нормальный джип нет.

Карта: экономики, сильнее всего зависящие от торговли с США

Sergei Romanov
8 часов назад
Мне кажется, самое интересное здесь — насколько точнее ИИ стал понимать, что именно ты хочешь получить. Особенно это заметно на сложных запросах.

Можно добавлять текст и создавать детальные изображения: новая Midjourney V6 стала доступна пользователям

Sergei Romanov
8 часов назад
Честно говоря, за развитием ИИ-видео уже не успеваешь следить. Только привыкаешь к одному сервису, а уже появляется что-то новое. Можно посмотреть

Почему OpenAI закрывает Sora и что будет с ИИ-видео дальше

Александр Березин
14 часов назад
Dmitriy, а что неприятного в примере Шестидневной войны, простите?

Лауреат Нобелевской премии по экономике выяснил, что бум нейросетей ворует инвестиции у остальной экономики

Александр Березин
14 часов назад
Dmitriy, "Это банальная тавтология, самое простое аналитическое суждение, которое не прибавляет знания." Как и та моя фраза из новости. что вы

Лауреат Нобелевской премии по экономике выяснил, что бум нейросетей ворует инвестиции у остальной экономики

Женя Лоза
14 часов назад
Роман, Не завидуйте.

Карта: экономики, сильнее всего зависящие от торговли с США

Женя Лоза
14 часов назад
Иван, В рейтинге по продажам лидирует российская Лада!!!! Это Granta,Niva Legend,Niva Travel,а уж потом китаец,печалька для вас? Представляете,а китайские

Карта: экономики, сильнее всего зависящие от торговли с США

Женя Лоза
14 часов назад
Роман, Представляете,не больше зависим от Китая,чем та же сша, и европа, в американских и немецких автомобилях,почти все

Карта: экономики, сильнее всего зависящие от торговли с США

Dmitriy Dorian
14 часов назад
Александр, "превентивный удар -- не начало войны" Где-то в исторических хрониках подобное обоснование начала военных действий я уже встречал. Вы,

Лауреат Нобелевской премии по экономике выяснил, что бум нейросетей ворует инвестиции у остальной экономики

Dmitriy Dorian
14 часов назад
Александр, "А как надо подкреплять утверждения виде "когда идет дождь, идет дождь"?! Это банальная тавтология, самое простое аналитическое

Лауреат Нобелевской премии по экономике выяснил, что бум нейросетей ворует инвестиции у остальной экономики

Александр Суворов
15 часов назад
Да пусть зигамёт маск запускает своих старлинков сколько угодно, его друзьям укронацистам ничего уже не поможет. Да и у России, у наших бойцов уже

SpaceX собралась впервые запустить Starship из Флориды — старт может состояться уже в этом месяце

Dmitriy Dorian
15 часов назад
Aitneics, "Стерилизацию и отказ от рождаемости мягко внедряли в сознание людей. Через СМИ, учёных и социальные поощрения и вообще там много разных

Только сокращение населения Земли вдвое может снизить нагрузку на природу, заявили ученые

Dmitriy Dorian
15 часов назад
Андрей, "вы там себя вообще хорошо чувствуете, нет? Вам сказали, а то ли в этой то ли в других ветках на пальцах показали, посмотрите мои

Только сокращение населения Земли вдвое может снизить нагрузку на природу, заявили ученые

Jaques Bordoque
16 часов назад
"...в немецком обществе стали ходить упорные слухи о зверствах советских солдат и офицеров. Что-то из этого было правдой, что-то – выдумкой

Самые жуткие случаи массовых суицидов

Самые обсуждаемые