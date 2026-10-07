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Стала известна скорость интернета российского аналога Starlink

Российская компания «Бюро 1440» раскрыла характеристики абонентских терминалов, которые будут использоваться для подключения к спутниковой группировке «Рассвет».

Российский терминал для спутниковой связи / © «Бюро 1440»

Для предоставления спутникового интернета «Бюро 1440» создало собственную наземную инфраструктуру и линейку оборудования. На данный момент компания представила три типа терминалов — «Ультра», «Земля» и «Мини», каждый из которых предназначен для решения определенных задач.

Самым производительным стал терминал «Ультра». Он способен обеспечивать скорость передачи данных до 700 мегабит в секунду и предназначен для подключения промышленных предприятий, удаленных территорий, инфраструктурных объектов и различных видов техники.

Терминал «Земля» разработан специально для железнодорожного транспорта. Оборудование должно обеспечивать работу спутникового интернета на движущихся поездах при скорости до 400 километров в час.

Наиболее компактным решением стала станция «Мини». Ее пропускная способность составляет около 100 мегабит в секунду. Терминал рассчитан на небольшое число пользователей и, в частности, может применяться спасательными бригадами, экипажами экстренных служб и другими мобильными группами.

Ранее проект «Рассвет» получил неофициальное название «российский Starlink» — по аналогии с одноименной глобальной спутниковой системой связи американской компании SpaceX, основанной Илоном Маском.

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