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Как Римская империя защищала свои границы: легионы, крепости, дороги и дипломатия
Римская империя знаменита по множеству причин. Пожалуй, важнейшей из них был ее масштаб. На пике своего могущества империя простиралась от Британия до Месопотамия. Защита столь протяженных границ и сохранение территориальной целостности на протяжении сотен лет представляли собой чрезвычайно сложную задачу.
Римляне справлялись с ней без современных технологий скоростной переброски войск и систем массового наблюдения. При этом методы обороны со временем менялись. В ранний имперский период основой защиты были гарнизоны на границах и укрепленные оборонительные линии, тогда как в поздней империи постоянные пограничные войска все чаще дополнялись мобильными полевыми армиями. Важную роль также играли дороги, реки и контроль за перемещением людей через границу.
Укрепления
Самым очевидным способом защиты римских рубежей были укрепления. Стены, сторожевые башни и военные поселения помогали предотвращать вторжения противников империи.
Вероятно, самым известным оборонительным сооружением стал Вал Адриана. Когда в 117 году н. э. Адриан стал императором, Рим уже контролировал большую часть Британии. Однако беспорядки на севере оставались проблемой, и во время своего визита в Британию в 122 году Адриан распорядился построить стену в рамках более широкой политики укрепления и консолидации уже существующих границ империи.
Готовая пограничная линия протянулась на 117 километров через северную Британию — от Уолсенда на реке Тайн на востоке до Боунесса-на-Солвее на берегу залива Солуэй-Ферт на западе. Вдоль стены римляне также построили множество укреплённых сооружений, известных как малые крепости, или милевые замки (milecastles). Их наличие хорошо показывает истинное назначение стены. Она предназначалась не столько для того, чтобы полностью перекрыть перемещение людей, сколько для его контроля. Милевые замки фактически служили пограничными контрольно-пропускными пунктами, где солдаты могли наблюдать за происходящим за пределами римской территории и контролировать тех, кто въезжал в империю.
Легионы
Легионы были крупнейшими стандартными формированиями римской армии, однако в охране границ они действовали совместно со вспомогательными войсками (auxilia), которые обеспечивали более половины личного состава римских армий в провинциях.
Легионы не распределялись равномерно по всей территории империи. Их сосредотачивали в приграничных регионах — например, в Британии, провинциях на Рейне и Дунае, а также на восточных рубежах. Там они размещались в крупных постоянных крепостях.
В состав таких комплексов входили казармы, штабные здания, зернохранилища, оружейные склады, мастерские, госпитали и административные помещения.
Легионы действовали бок о бок со вспомогательной пехотой и кавалерией, которую первоначально набирали преимущественно из числа жителей провинций, не имевших римского гражданства. Вспомогательные подразделения нередко размещались далеко от мест своего первоначального набора и обеспечивали имперскую армию такими необходимыми возможностями, как кавалерийские операции, стрельба из лука и патрулирование границы.
Вместе легионы и вспомогательные части формировали устойчивую систему пограничной обороны, однако их базы не были полностью автономными.
К IV веку постоянные пограничные войска, известные как лимитаны (limitanei), охраняли стратегически важные пункты, тогда как мобильные полевые армии — комитатенсы (comitatenses) — могли быстро реагировать на крупные вторжения.
Сложная система снабжения
Огромные размеры Римской империи требовали чрезвычайно развитой логистической сети. Пожалуй, наиболее известной ее составляющей были дороги. Они выполняли две основные функции: обеспечивали переброску войск и перевозку грузов. Даже несмотря на размещение легионов непосредственно на границах, иногда требовалось подкрепление. Поэтому дороги позволяли другим подразделениям быстро добраться до приграничных провинций и оказать помощь войскам на передовой.
Пограничные армии нуждались в постоянных поставках продовольствия, животных, вооружения, снаряжения и других необходимых ресурсов, поступавших из хозяйства провинций и более широкой системы военного снабжения. Дороги обеспечивали перевозку этих грузов.
Военно-морские силы также патрулировали побережье и такие реки, как Рейн и Дунай, одновременно обеспечивая транспортировку войск и припасов.
Легионеров обучали использовать преимущества развитой логистики. Они были не просто боевой силой, но и квалифицированными строителями. Благодаря этому могли быстро возводить мосты и разбивать военные лагеря. Такая способность повышала мобильность армии и одновременно позволяла создавать инфраструктуру, которую можно было использовать в последующих военных кампаниях. Иными словами, практически каждый аспект защиты римских границ зависел от хорошо организованной и сложной системы снабжения.
Природная география
География также играла важную роль в обороне. Реки служили естественными транспортными артериями и позволяли быстро перебрасывать войска и грузы. Одновременно они могли выполнять функцию границ. На протяжении длительного времени именно такими рубежами служили Рейн и Дунай.
При этом Рейн и Дунай образовывали лишь протяженные участки границы. Рим контролировал значительные территории и за пределами этих рек. Например, к северу от Дуная находилась провинция Дакия, от которой впоследствии пришлось отказаться, восстановив на отдельных участках границу по Дунаю.
Реки были не единственным природным фактором, использовавшимся для защиты рубежей. В Северной Африке и Леванте пустыни направляли передвижение людей к колодцам, караванным путям и возделываемым землям, которые могли контролироваться римскими укреплениями.
Средиземное море прежде всего связывало провинции империи благодаря морским перевозкам, хотя военные флоты и прибрежные укрепления также защищали уязвимые морские направления.
Горный рельеф мог замедлять продвижение армий и ограничивать направления передвижения. Однако Альпы и Пиренеи на протяжении большей части имперского периода находились внутри римской территории.
Разведка, использование противоречий и дипломатия
Римляне защищали свои границы не только с помощью грубой военной силы. Важную роль играли разведка, использование внутренних противоречий противника и дипломатия.
Конные разведчики, известные как эксплораторы (exploratores), патрулировали территории далеко за пределами границы. Спекуляторы (speculatores) занимались более скрытой наблюдательной работой и доставкой сообщений, хотя римские авторы не всегда проводили между этими двумя категориями четкую границу. И те и другие собирали сведения о передвижениях противника, дорогах, военных лагерях и изменениях местной политической обстановки. Полученная информация позволяла римлянам использовать слабости своих противников.
Показателен пример похода Юлия Цезаря в Галлию в 50-х годах до н. э. Вместо того чтобы одновременно разгромить все галльские племена, он стремился разделить их и использовать существующие между ними противоречия. Цезарь действительно воспользовался разобщенностью галльских народов, однако это не помешало им организовать серьёзное сопротивление. В 52 году до н. э. Верцингеторикс сумел объединить крупную коалицию против Рима, прежде чем потерпел поражение при Алезии.
Римляне также использовали дипломатию для защиты своих границ. Столкнувшись с общей угрозой, они нередко объединялись даже с традиционными противниками.
Особенно часто это происходило в последние два или около того столетия существования Западной Римской империи. Показателен пример Аттилы. Предводитель основанной в Центральной и Восточной Европе державы гуннов вторгся в Галлию в 451 году н. э. Римский полководец Аэций собрал римские войска и союзные контингенты. Наиболее важную роль среди них играли вестготы и аланы; в составе коалиции также упоминаются франки и бургунды. Отношения этих народов с Римом были сложными. Среди участников коалиции были федераты и осевшие на римской территории союзники, поэтому считать их просто традиционными врагами Рима было бы неправильно. Коалиции удалось остановить продвижение Аттилы в Галлии, хотя уже в следующем году он вторгся в Италию.
Римляне использовали самые разные способы защиты своих границ. Такие укрепления, как Вал Адриана, помогали контролировать людей, пересекавших границу. Легионы и вспомогательные войска размещались в постоянных пограничных базах, существование которых зависело от экономики провинций и разветвленных систем снабжения.
Дороги были основой римской логистики и имели решающее значение для переброски войск и перевозки припасов. Природные особенности местности облегчали снабжение и одновременно могли служить естественными границами. Наконец, разведка и сбор информации позволяли военачальникам оценивать угрозы, а дипломатия, субсидии и союзы давали Риму возможность контролировать потенциальных противников, разделять их и использовать существующие между ними противоречия.
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