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Беспилотное судно и подводный робот впервые выполнили совместную операцию
ACUA Ocean и Forssea Robotics завершили трехнедельные интеграционные испытания у побережья Плимута (Англия), продемонстрировав возможность полностью дистанционной подводной инспекции и проведения несложных подводно-технических работ с беспилотного надводного судна.
Испытания проводились по контракту с Европейским космическим агентством (ESA). В ходе кампании 170-килограммовый телеуправляемый подводный аппарат ARGOS компании Forssea Robotics работал совместно с безэкипажным надводным судном Pioneer компании ACUA Ocean. Все операции по спуску, погружению и подъему аппарата осуществлялись исключительно дистанционно с берега. Разработчики стремились решить одну из сохраняющихся проблем рынка морских инспекций и обследований — обеспечить качественные подводные работы с использованием судна, способного безопасно оставаться на позиции даже при неблагоприятных погодных условиях.
За шесть дней активных морских испытаний интегрированная система выполнила более 40 погружений, включая восемь циклов спуска и подъема за один день. Работы проводились при высоте волн до двух метров южнее волнолома Плимута, а также при среднем ветре 9,3 метра в секунду и порывах до 15,4 метров в секунду. При этом погодные условия не оказали заметного влияния на работу подводного аппарата.
ARGOS использовал до 35 метров кабеля-троса и обследовал объекты на морском дне на глубинах более 20 метров. В частности, аппарат выполнил тестовые инспекции затонувшего судна The Poulmic и бетонного испытательного блока в заливе Коусэнд-Бей.
В основе системы лежит сочетание технических возможностей двух платформ. Pioneer обеспечивает устойчивую надводную платформу, позволяющую проводить работы при более сильном волнении моря, чем сопоставимые по размеру суда с экипажем. Это увеличивает продолжительность доступных погодных окон и сокращает простои, связанные с неблагоприятной погодой.
Интегрированная система предназначена для операторов морской энергетики, компаний, занимающихся подводными инспекциями, ремонтом и техническим обслуживанием, организаций, отвечающих за безопасность критически важной национальной инфраструктуры, а также компаний, выполняющих морские обследования.
Отказ от крупных судов обеспечения с экипажем позволяет снизить эксплуатационные расходы, сократить выбросы углекислого газа и уменьшить риски для персонала при работе на морских ветропарках, трубопроводах и других объектах подводной инфраструктуры.
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