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Jeddah Tower сравнялась с «Лахта-центром»: километровый небоскреб в Саудовской Аравии продолжил рост

В Саудовской Аравии строительство небоскреба Jeddah Tower вышло на очередной знаковый рубеж. Высота будущего здания достигла 462 метров — той же отметки, на которой находится самый высокий в Европе небоскреб — российский «Лахта Центр» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил руководитель проекта Ян Миллер.

Составное изображение Jeddah Tower (слева) с «Лахта-центром» (справа) / © JEDTOWER

Jeddah Tower должна превысить отметку в один километр и стать первым в истории человечества подобным зданием. Точная проектная высота пока не раскрывается, однако известно, что небоскреб как минимум на 172 метров превзойдет нынешнего мирового рекордсмена — дубайскую «Бурдж-Халифу» высотой 828 метров. Таким образом, после завершения проекта титул самого высокого здания планеты должен перейти от Объединенных Арабских Эмиратов к Саудовской Аравии.

Проект Jeddah Tower разработало архитектурное бюро Adrian Smith + Gordon Gill Architecture. Одним из его основателей является американский архитектор Эдриан Смит, ранее возглавлявший проектирование «Бурдж-Халифы». Башня получит характерную сужающуюся трехлучевую форму. Такая конфигурация призвана уменьшить воздействие ветра на конструкцию по мере увеличения ее высоты.

Jeddah Tower будет многофункциональным комплексом. Внутри разместятся офисные помещения, элитные жилые апартаменты, апартаменты с обслуживанием и гостиница Four Seasons. Одной из главных достопримечательностей должна стать расположенная на рекордной высоте смотровая площадка, которая после открытия претендует на звание самой высокой в мире.

Небоскреб станет архитектурной доминантой масштабного проекта развития экономического города Джидда на побережье Красного моря. Само строительство началось в 2013 году, однако в 2018-м работы были остановлены, когда железобетонное ядро здания достигло примерно трети проектной высоты. К строительству официально вернулись в январе 2025 года.

Завершить возведение Jeddah Tower планируется в 2028 году. Если проект будет реализован в заявленные сроки и параметры, Саудовская Аравия получит первое в мире здание, преодолевшее высотную отметку в один километр.

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