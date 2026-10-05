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Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
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В подводных каньонах Аргентины обнаружили 57 новых морских видов

В Аргентине ученые в 2025 году провели глубоководную экспедицию к каньону Мар-дель-Плата и собрали образцы. А уже летом 2026 года прошел воркшоп, во время которого ученые исследовали те самые образцы. За две недели они смогли идентифицировать 57 новых видов и пять новых родов.

Сообщество
# Аргентина
# животные
# кораллы
# морские виды
# новые виды
Морской огурец Локи / © ROV SuBastian / Schmidt Ocean Institute
Морской огурец Локи / © ROV SuBastian / Schmidt Ocean Institute

Саму экспедицию организовал Океанографический институт Шмидтов в августе 2025 года. Кадры с экспедиции тогда транслировали в прямом эфире, и она стала вирусной. А уже с 13 по 24 июля 2026 года в Университете Маймонида прошел воркшоп, в котором приняли участие 20 таксономистов и начинающих исследователей из стран Латинской Америки и Европы. Они изучали образцы, которые в основном собрали во время августовской экспедиции. Участники использовали комплексные методы таксономии, позволяющие быстро идентифицировать образцы. Результаты они заносили в Ocean Census NOVA — первую в мире платформу открытых данных о недавно обнаруженных морских видах. 

Одна из самых интересных находок — глубоководный голотурий или «морской огурец Локи». Прозвали его так из-за роговидных придатков, напоминающих бога из скандинавской мифологии.

Всего исследователи идентифицировали 20 новых видов веслоногих ракообразных, 22 вида иглокожих (морских огурцов и морских лилий), 14 видов стрекающих и один вид лопатоногих моллюсков. Кроме того, команда обнаружила пять новых родов, включающих кораллы, морских огурцов и ракообразных.

Любопытно, что во время этого воркшопа исследователи изучили только 10% собранных образцов веслоногих ракообразных. При этом каждый изученный экземпляр оказался видом, новым для науки. Так команда и получила 20 новых видов и один новый род.

Новые открытия принесло изучение кораллов. Команда идентифицировала 14 новых видов кораллов. Среди них оказались два потенциально новых рода и одно потенциально новое семейство. Сейчас ученые ожидают результатов генетического анализа.

Главный исследователь доктор Дэниел Лауретта / © The Nippon Foundation-Nekton Ocean Census / Schmidt Ocean Institute
Главный исследователь доктор Дэниел Лауретта / © The Nippon Foundation-Nekton Ocean Census / Schmidt Ocean Institute

Ученые собираются и дальше проводить исследования в Южной Атлантике. Главный исследователь Даниэль Лауретта и его команда планируют совместную экспедицию с Океанографическим институтом Шмидтов в феврале-марте 2027 года. Теперь они хотят отправиться к другому подводному каньону.

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Сообщество
# Аргентина
# животные
# кораллы
# морские виды
# новые виды
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