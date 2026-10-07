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Американский аналитик оценил танк «Армата»
Айзек Сейтц сравнил российский Т-14 с британским Challenger 3. Он отметил преимущества конструкции «Арматы», но указал на нехватку независимых данных для уверенного вывода о ее превосходстве.
Американский военный обозреватель и бывший аналитик частного сектора Айзек Сейтц вернулся к оценке российского Т-14 «Армата». В статье, опубликованной 22 сентября 2026 года в издании 19FortyFive, он сравнил российскую машину с британским Challenger 3. Главный вопрос материала — насколько конструктивные преимущества перспективного танка позволяют судить о его возможностях в реальном бою.
По оценке Сейтца, на бумаге Т-14 выглядит более совершенным по защите и подвижности при сопоставимой огневой мощи. Однако автор сразу оговаривает: независимых данных для проверки этих преимуществ недостаточно. Он не называет безусловного победителя возможного столкновения и считает, что результат зависит от подготовки людей и условий применения техники. Свой вывод обозреватель формулирует так:
Разница в компоновке двух машин действительно существенна. Как ранее сообщал Ростех, башня Т-14 необитаема, а экипаж размещен в бронированной капсуле отдельно от боекомплекта. Люди управляют вооружением дистанционно. Такое разделение меняет сам подход к размещению экипажа и оборудования: рабочие места танкистов вынесены из башни в корпус. При этом наличие капсулы не означает, что машина или находящиеся в ней люди неуязвимы.
Challenger 3 создается путем глубокой модернизации Challenger 2 и сохраняет экипаж из четырех человек. Производитель Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL) описывает программу как замену башни, установку гладкоствольной пушки L55A1, новых тепловизионных прицелов командира и наводчика и цифровых рабочих мест. В нее также входят обновленная подвеска, улучшение охлаждения двигателя и усиление защиты. По сути, британская сторона развивает уже существующую машину, тогда как Т-14 отличается от предшественников прежде всего устройством обитаемого отделения.
Состояние британской программы помогает понять, почему сравнение пока остается теоретическим. На официальной странице проекта армия Великобритании уточняет, что Challenger 3 находится на демонстрационном этапе: опытные машины испытывают в разных районах страны, проверяя оборудование и программное обеспечение. Среди выполненных работ названы первые в Великобритании стрельбы с экипажем в декабре 2025 года и начальная серия испытаний брони. Серийное производство должно последовать после подтверждения характеристик, а приемка — предшествовать поступлению машин на службу.
В выступлении на конференции International Armoured Vehicles 2026 начальник Генерального штаба Великобритании Роли Уокер заявил о намерении достичь первоначальной оперативной готовности Challenger 3 с поставкой 18 танков в 2027 году. Это план, озвученный военным руководством, а не сообщение о состоявшейся передаче техники. Достижение первоначальной готовности не равнозначно завершению всей программы перевооружения.
Российский производственный контекст тоже отличается от обсуждения возможностей отдельного перспективного образца. В сентябрьском обзоре отечественного танкостроения Ростех назвал основной выпускаемой для армии триадой Т-90М «Прорыв», Т-72Б3М и Т-80БВМ. Это отдельные линии развития бронетехники. Само по себе отсутствие «Арматы» в таком перечне не доказывает прекращения проекта и не позволяет определить количество изготовленных Т-14.
Для Сейтца ключевая проблема сравнения заключается именно в качестве доступной информации. Заявленные параметры российских и британских систем защиты еще не дают общей, независимо проверенной основы для ранжирования двух танков. Поэтому вывод о превосходстве «Арматы» в этой публикации остается условным.
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