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С точки зрения науки: может ли уборка в доме снижать тревогу?
Некоторые люди, чувствуя тревогу, начинают убираться, наводить порядок в своем доме. Кто-то даже ощущает, что этот процесс их успокаивает. Разбираемся, с чем это связано.
В интернете можно найти десятки, а может и сотни разных способов снизить стресс. У каких-то методов нет научной основы, другие же действительно помогают успокоиться. Как ни странно, один из таких способов — уборка. Некоторые люди отмечали, что это помогает им унять тревогу.
Этому эффекту есть научное объяснение. Начнем с того, что жизнь в неубранном доме уже может быть связана со стрессом. Ученые провели исследование среди 60 женщин. Как оказалось, у женщин, которые считали свой дом захламленным, наблюдался более высокий уровень кортизола. Правда прямого вывода, что именно беспорядок вызывает стресс, ученые не сделали.
Хотя чистый дом в какой-то мере действительно может успокаивать. И этому даже есть эволюционное объяснение. Некоторые исследователи полагают, что люди испытывают отвращение, видя грязь, чужие биологические жидкости, испорченную еду. При этом отвращение в этом случае — реакция, помогающая избежать потенциальных инфекций. Другие ученые считают, что связь между грязью и отвращением, гигиеной и болезнями существовала еще до Homo sapiens. Даже животные, которые избегали объектов и событий, повышающих риск заболеть, получали адаптивное преимущество. Если совсем упростить — если склонен к гигиене, то скорее выживешь.
При этом, судя по всему, эффект от уборки не связан исключительно с устранением причины тревоги — грязью. В исследовании 2022 года приняли участие 3066 человек. Даже мысленная уборка помогла снизить остаточную тревогу после стрессовой ситуации. А реальные действия влияли на сердечно-сосудистую реакцию.
В какой-то мере уборку можно назвать ритуальным действием. Тревожась, некоторые люди начинают чаще совершать повторяющиеся действия и жесты. Ученые предположили, что эти действия могут быть связаны с попыткой восстановить чувство контроля.
При этом психологи действительно сравнивают процесс уборки с возможностью вернуть контроль над ситуацией. Люди часто не в состоянии разобраться с тем, что их тревожит. Не все проблемы имеют быстрое решение. Уборка в этом случае дает ощутимый результат. В итоге человек получает удовлетворение, что сделал что-то значимое.
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