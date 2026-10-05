Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Михаил Малыгин
Михаил Малыгин
Рейтинг: +37
Посты: 26
4

США завершили многолетнюю программу обнаружения пусков ядерных ракет

В конце 1970 года ракета Titan IIIC стартовала с площадки Space Launch Complex 40 на территории тогдашней авиабазы ВВС США на мысе Канаверал. На ее борту находился совершенно секретный груз американских военных.

Сообщество
# оружие
# ракеты
# США
Старт ракеты Delta IV со спутником DSP-23 на борту / © ULA
Старт ракеты Delta IV со спутником DSP-23 на борту / © ULA

С тех пор космонавтика сильно изменилась. Ракета Titan IIIC была выведена из эксплуатации в 1982 году после десятков запусков. Различные модификации ракет семейства Titan продолжали стартовать с площадки Space Launch Complex 40 до 2005 года. Тогда ВВС США, несмотря на активное противодействие со стороны United Launch Alliance, передали стартовый комплекс небольшой и малоизвестной на тот момент начинающей компании SpaceX. А сам мыс Канаверал теперь является объектом Космических сил США.

Но что представляли собой те засекреченные спутники? До прошлого месяца некоторые из них все еще находились в строю.

Позднее правительство США раскрыло, что секретным грузом, запущенным в ноябре 1970 года, был спутник системы Defense Support Program (DSP). Первые спутники этой серии, запущенные в период с 1970 по 1973 год, имели массу около одной метрической тонны и несли примерно 2000 инфракрасных детекторов. По сути, это были чрезвычайно чувствительные телескопы, которые выводились на геосинхронную орбиту.

В течение некоторого времени эти аппараты считались одними из важнейших спутников, находившихся на вооружении США, поскольку предназначались для обнаружения запусков ракет с ядерными боеголовками. В результате Defense Support Program стала одним из ключевых элементов американской военной космической инфраструктуры в годы холодной войны.

Первые спутники этой системы превратили экспериментальные наблюдения в инфракрасном диапазоне в полноценную оперативную программу, позволившую непрерывно контролировать земной шар и выявлять ракетные пуски. Изначально система создавалась для обнаружения запусков советских межконтинентальных баллистических ракет и имела огромное значение для поддержания ядерного сдерживания. Позднее ее возможности оказались востребованы и в обычных вооруженных конфликтах — например, для обнаружения запусков иракских ракет «Скад».

Со временем военные расширяли группировку, повышая надежность спутников и совершенствуя их возможности. В конечном итоге каждый аппарат нес более 6000 инфракрасных детекторов, а его масса достигала примерно 2,5 тонны.

Запуски спутников Defense Support Program продолжались до 2007 года. Один из них — DSP-16 — в 1991 году даже отправился в космос на борту космического челнока Atlantis.

Более 55 лет по меньшей мере несколько таких спутников одновременно находились в космосе в качестве безмолвных наблюдателей — вплоть до прошлого месяца.

Космические силы США сообщили, что последние два сохранившихся спутника Defense Support Program — предположительно DSP-20 и DSP-22 — в начале сентября приняли участие в маневрах на орбите. Независимые средства отслеживания космических объектов показали, что после этого оба аппарата подняли свои орбиты на несколько сотен километров. Такой маневр обычно выполняется для перевода геостационарных спутников на орбиты захоронения, расположенные выше рабочей геостационарной орбиты.

Программа DSP может похвастаться впечатляющей продолжительностью службы. Она началась в эпоху, когда подобные наблюдения все еще носили экспериментальный характер, а производство спутников в основном сводилось к созданию уникальных аппаратов под конкретные задачи. За десятилетия спутники этой системы запускались с помощью самых разных носителей — от ракет семейства Titan до тяжелой ракеты Delta IV Heavy и даже космических челноков NASA.

После завершения программы Defense Support Program США не остались без средств обнаружения ракетных пусков. В 2011 году американские военные начали запускать спутники нового поколения, известные как Space Based Infrared System (SBIRS). Благодаря более совершенным датчикам эти аппараты способны обнаруживать менее интенсивные события и обеспечивать более продолжительное время предупреждения.

В настоящее время американские военные также разрабатывают спутники следующего поколения — Next-Generation Overhead Persistent Infrared (Next-Gen OPIR). Первый из этих аппаратов может быть запущен в течение ближайших 12 месяцев с помощью ракеты Vulcan.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.
Сообщество
# оружие
# ракеты
# США
Подписывайтесь на нас в Telegram, Дзен и в последнюю очередь на VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
05 Окт
Бесплатно
Физика: основы электричества
Политехнический музей
Москва
Лекция
05 Окт
Бесплатно
На границе двух стихий
Астрокомплекс им. С.П. Королева
Москва
Лекция
06 Окт
1500
Наблюдательные основы: четыре столпа современной космологии
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
06 Окт
Бесплатно
Космический след: астробиология и поиски во Вселенной
Астрокомплекс им. С.П. Королева
Москва
Экскурсия
06 Окт
Бесплатно
Метеорные потоки
Космонавтика и авиация
Москва
Экскурсия
07 Окт
Бесплатно
В тени космических гигантов
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
07 Окт
1000
Сердце: загадки нашего мотора
Medio Modo
Москва
Лекция
07 Окт
600
7 чудес света. Сады Семирамиды
ВСмысле
Онлайн
Лекция
08 Окт
Бесплатно
В поисках динозавров
Политехнический музей
Москва
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Палеонтологи описали древнее млекопитающее, зубы у которого менялись на протяжении всей жизни

    5 октября, 08:30

  2. Ученые впервые пересадили обезьяне органоиды гипофиза из человеческих стволовых клеток

    5 октября, 07:55

  3. Атомные словечки: как понять атомщика и зачем это нужно

    4 октября, 17:23

  4. Древнеегипетскую собаку назвали в честь бога загробного мира

    4 октября, 13:45
Выбор редакции

Крупнейший в истории объект на орбите: сможет ли Starship высадить астронавтов на Луне через два года?

29 сентября, 10:04

Последние комментарии

Дмитрий Караваев
19 минут назад
Объяснение довольно странное: у стекла электроны прочно связаны с атомами и поэтому они передают свет сквозь него, у металлов атомов еще больше да

Силы света: как путешествовать через вещество?

Александр Сидорович
32 минуты назад
Андрей, нифига, согласен что рациональное использование улучшило бы ситуацию, но не полностью

Только сокращение населения Земли вдвое может снизить нагрузку на природу, заявили ученые

Никола Злов
41 минута назад
Андрей, он вам лично докладывал?😏

Только сокращение населения Земли вдвое может снизить нагрузку на природу, заявили ученые

Александр Сидорович
41 минута назад
Андрей, 100%

Только сокращение населения Земли вдвое может снизить нагрузку на природу, заявили ученые

Никола Злов
42 минуты назад
Марсил, она не работает Слишком слабая

Только сокращение населения Земли вдвое может снизить нагрузку на природу, заявили ученые

Александр Сидорович
42 минуты назад
Александр, миллиардеры они миллиардеры потому что вы есть, кто жопой шевелить не хочет, а кому то нужно создавать вам и унитазы и тачку и

Только сокращение населения Земли вдвое может снизить нагрузку на природу, заявили ученые

Никола Злов
42 минуты назад
Виталий, сейчас дали ?об этом вообще то говорят с позапрошлого века 😏

Только сокращение населения Земли вдвое может снизить нагрузку на природу, заявили ученые

Никола Злов
43 минуты назад
Орионид, это выход только в выдуманной реальности

Только сокращение населения Земли вдвое может снизить нагрузку на природу, заявили ученые

Никола Злов
45 минут назад
Полиграф, это вещают журналисты, ссылаясь на учёных, а в этом случае как обычно - "учёные изнасиловали журналистов©"

Только сокращение населения Земли вдвое может снизить нагрузку на природу, заявили ученые

Александр Сидорович
46 минут назад
Андрей, свинофермы это премиум будет скоро, и супер дорого. Совсем в недалёком будующем

Только сокращение населения Земли вдвое может снизить нагрузку на природу, заявили ученые

Никола Злов
48 минут назад
Антон, вы видимо предлагаете решение проблем в каком-то параллельном мире 😏

Только сокращение населения Земли вдвое может снизить нагрузку на природу, заявили ученые

Александр Сидорович
48 минут назад
Александр, не будет нормально, убивать не надо, можно просто не рожать больше 1-2 детей и все нормально будет через лет 300, а потом просто когда упадет

Только сокращение населения Земли вдвое может снизить нагрузку на природу, заявили ученые

Aitneics Secniv
49 минут назад
Андрей, Какая поразительная наивность. "Всем всего будет хватать". Да всем уже всего хватает, точнее хватало бы, если бы политики могли более

Только сокращение населения Земли вдвое может снизить нагрузку на природу, заявили ученые

Александр Сидорович
50 минут назад
Игорь, 💯 вопросы к количеству

Только сокращение населения Земли вдвое может снизить нагрузку на природу, заявили ученые

Никола Злов
50 минут назад
Сергей, но поскольку те кто жрет много, хорошо вооружены (во всех смыслах) жрать меньше будут те ,кто и так уже фактически нихрена не жрет 😏

Только сокращение населения Земли вдвое может снизить нагрузку на природу, заявили ученые

Александр Сидорович
50 минут назад
Nikita, людей тоже слишком много, и все гонятся за ростом ВВП, а рост ВВП только за счёт роста населения все время почти, поэтому и рожать всех

Только сокращение населения Земли вдвое может снизить нагрузку на природу, заявили ученые

Никола Злов
51 минута назад
Юлия, когда мелкий получит возможность выходить на рынок напрямую,то он станет крупнее,а через некоторое время просто займет место этого самого

Только сокращение населения Земли вдвое может снизить нагрузку на природу, заявили ученые

Sergey Gorovoy
52 минуты назад
прекрасные!

Объявлены финалисты Nikon Comedy Wildlife Awards — самые забавные кадры дикой природы

Никола Злов
53 минуты назад
Alexander, войны - это не такая уж и проблема для человечества

Только сокращение населения Земли вдвое может снизить нагрузку на природу, заявили ученые

Никола Злов
54 минуты назад
Виталий, попробуйте поуправлять людьми в состоянии стресса 😏 Тем кто такое заявляет, никогда не занимался управленческой работой

Только сокращение населения Земли вдвое может снизить нагрузку на природу, заявили ученые

Самые обсуждаемые