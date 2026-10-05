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США завершили многолетнюю программу обнаружения пусков ядерных ракет

В конце 1970 года ракета Titan IIIC стартовала с площадки Space Launch Complex 40 на территории тогдашней авиабазы ВВС США на мысе Канаверал. На ее борту находился совершенно секретный груз американских военных.

Старт ракеты Delta IV со спутником DSP-23 на борту / © ULA

С тех пор космонавтика сильно изменилась. Ракета Titan IIIC была выведена из эксплуатации в 1982 году после десятков запусков. Различные модификации ракет семейства Titan продолжали стартовать с площадки Space Launch Complex 40 до 2005 года. Тогда ВВС США, несмотря на активное противодействие со стороны United Launch Alliance, передали стартовый комплекс небольшой и малоизвестной на тот момент начинающей компании SpaceX. А сам мыс Канаверал теперь является объектом Космических сил США.

Но что представляли собой те засекреченные спутники? До прошлого месяца некоторые из них все еще находились в строю.

Позднее правительство США раскрыло, что секретным грузом, запущенным в ноябре 1970 года, был спутник системы Defense Support Program (DSP). Первые спутники этой серии, запущенные в период с 1970 по 1973 год, имели массу около одной метрической тонны и несли примерно 2000 инфракрасных детекторов. По сути, это были чрезвычайно чувствительные телескопы, которые выводились на геосинхронную орбиту.

В течение некоторого времени эти аппараты считались одними из важнейших спутников, находившихся на вооружении США, поскольку предназначались для обнаружения запусков ракет с ядерными боеголовками. В результате Defense Support Program стала одним из ключевых элементов американской военной космической инфраструктуры в годы холодной войны.

Первые спутники этой системы превратили экспериментальные наблюдения в инфракрасном диапазоне в полноценную оперативную программу, позволившую непрерывно контролировать земной шар и выявлять ракетные пуски. Изначально система создавалась для обнаружения запусков советских межконтинентальных баллистических ракет и имела огромное значение для поддержания ядерного сдерживания. Позднее ее возможности оказались востребованы и в обычных вооруженных конфликтах — например, для обнаружения запусков иракских ракет «Скад».

Со временем военные расширяли группировку, повышая надежность спутников и совершенствуя их возможности. В конечном итоге каждый аппарат нес более 6000 инфракрасных детекторов, а его масса достигала примерно 2,5 тонны.

Запуски спутников Defense Support Program продолжались до 2007 года. Один из них — DSP-16 — в 1991 году даже отправился в космос на борту космического челнока Atlantis.

Более 55 лет по меньшей мере несколько таких спутников одновременно находились в космосе в качестве безмолвных наблюдателей — вплоть до прошлого месяца.

Космические силы США сообщили, что последние два сохранившихся спутника Defense Support Program — предположительно DSP-20 и DSP-22 — в начале сентября приняли участие в маневрах на орбите. Независимые средства отслеживания космических объектов показали, что после этого оба аппарата подняли свои орбиты на несколько сотен километров. Такой маневр обычно выполняется для перевода геостационарных спутников на орбиты захоронения, расположенные выше рабочей геостационарной орбиты.

Программа DSP может похвастаться впечатляющей продолжительностью службы. Она началась в эпоху, когда подобные наблюдения все еще носили экспериментальный характер, а производство спутников в основном сводилось к созданию уникальных аппаратов под конкретные задачи. За десятилетия спутники этой системы запускались с помощью самых разных носителей — от ракет семейства Titan до тяжелой ракеты Delta IV Heavy и даже космических челноков NASA.

После завершения программы Defense Support Program США не остались без средств обнаружения ракетных пусков. В 2011 году американские военные начали запускать спутники нового поколения, известные как Space Based Infrared System (SBIRS). Благодаря более совершенным датчикам эти аппараты способны обнаруживать менее интенсивные события и обеспечивать более продолжительное время предупреждения.

В настоящее время американские военные также разрабатывают спутники следующего поколения — Next-Generation Overhead Persistent Infrared (Next-Gen OPIR). Первый из этих аппаратов может быть запущен в течение ближайших 12 месяцев с помощью ракеты Vulcan.

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