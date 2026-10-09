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С точки зрения науки: чем отличаются хурма и королек?
Осенью начинается сезон хурмы и королька. Эти плоды отдаленно похожи, но называются они по-разному, часто лежат на разных полках и иногда отличаются по цене. Возникает вопрос: что же это вообще такое и в чем отличие?
Хурма у многих ассоциируется с узнаваемой вязкостью и терпкостью, особенно еще неспелая. Когда она созревает, то скорее напоминает нежный персик или абрикос. Королек вроде и похож внешне, но не вяжет. Он более медовый, сиропный — уже готовый десерт.
Можно предположить, что это плоды близкородственного растения или же разные сорта, как у яблок. Есть «Мельба», есть «Антоновка». Они тоже разные. Действительно, существуют разные сорта хурмы, но различие нельзя объяснить только сортом.
Хурма и королек — представители одного ботанического вида. Более того, это плоды одного и того же дерева — хурмы восточной. У этого дерева есть разные группы сортов. Внутри одной из групп плоды принято разделять на хурму и королек. Плод с семенами — королек, без семян — хурма.
Но почему у одних плодов косточки есть, а у других нет? Ответ простой — плоды с косточками образуются из опыленных цветов, а плоды без косточек — из неопыленных.
Это различие объясняет и разницу во вкусе. Семечки этой группы сортов выделяют органическое соединение ацетальдегид. Вязкость хурмы объясняется наличием танинов. Эти самые танины, которые, кстати, содержатся и в вине, как раз и обладают специфическим вяжущим вкусом. Под воздействием ацетальдегида они перестают вязать и темнеют, иногда приобретая почти шоколадный оттенок.
Так что, королек и хурма могут буквально расти на одном дереве. Но стоит учитывать, что это правило работает не для всех групп сортов.
В международной классификации хурму делят на две группы сортов: варьирующие и константные. У варьирующих сортов получаются разные плоды в зависимости от того, как они образовались — в результате опыления или же партенокарпически (без опыления). Собственно, это как раз и есть — хурма и королек. Но есть еще и константные сорта. Их терпкость и сладость не зависят от опыления. Их и делят на терпкие и сладкие.
В СССР существовала похожая классификация: таннидные (константные), бестаннидные (сладкие) и варьирующие (корольковые или шоколадные).
Комментарии
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В большинстве случаев планеты и иные тела, вращающиеся вокруг «нормальных» звезд главной последовательности, формируются достаточно далеко от своих светил, чтобы падать на них. Несмотря на это, теперь астрономы увидели, как красный карлик перетягивает на себя вещество от вращающегося вокруг него объекта. Тот уже делает один оборот вокруг своей звезды меньше, чем за полтора часа, и это время может уменьшаться.
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