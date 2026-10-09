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С точки зрения науки: чем отличаются хурма и королек?

Осенью начинается сезон хурмы и королька. Эти плоды отдаленно похожи, но называются они по-разному, часто лежат на разных полках и иногда отличаются по цене. Возникает вопрос: что же это вообще такое и в чем отличие?

© Vicky Wasik, Serious Eats

Хурма у многих ассоциируется с узнаваемой вязкостью и терпкостью, особенно еще неспелая. Когда она созревает, то скорее напоминает нежный персик или абрикос. Королек вроде и похож внешне, но не вяжет. Он более медовый, сиропный — уже готовый десерт.

Можно предположить, что это плоды близкородственного растения или же разные сорта, как у яблок. Есть «Мельба», есть «Антоновка». Они тоже разные. Действительно, существуют разные сорта хурмы, но различие нельзя объяснить только сортом.

Хурма и королек — представители одного ботанического вида. Более того, это плоды одного и того же дерева — хурмы восточной. У этого дерева есть разные группы сортов. Внутри одной из групп плоды принято разделять на хурму и королек. Плод с семенами — королек, без семян — хурма.

Но почему у одних плодов косточки есть, а у других нет? Ответ простой — плоды с косточками образуются из опыленных цветов, а плоды без косточек — из неопыленных.

Это различие объясняет и разницу во вкусе. Семечки этой группы сортов выделяют органическое соединение ацетальдегид. Вязкость хурмы объясняется наличием танинов. Эти самые танины, которые, кстати, содержатся и в вине, как раз и обладают специфическим вяжущим вкусом. Под воздействием ацетальдегида они перестают вязать и темнеют, иногда приобретая почти шоколадный оттенок.

Так что, королек и хурма могут буквально расти на одном дереве. Но стоит учитывать, что это правило работает не для всех групп сортов.

В международной классификации хурму делят на две группы сортов: варьирующие и константные. У варьирующих сортов получаются разные плоды в зависимости от того, как они образовались — в результате опыления или же партенокарпически (без опыления). Собственно, это как раз и есть — хурма и королек. Но есть еще и константные сорта. Их терпкость и сладость не зависят от опыления. Их и делят на терпкие и сладкие.

В СССР существовала похожая классификация: таннидные (константные), бестаннидные (сладкие) и варьирующие (корольковые или шоколадные).

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