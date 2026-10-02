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Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
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ИИ-агент от Meta при продаже товара самовольно договорился о встрече и раскрыл домашний адрес пользователя

Что может произойти, если воспользоваться услугами ИИ-агента и попытаться что-то продать на маркетплейсе? Как оказалось, искусственный интеллект может без разрешения слить домашний адрес пользователя потенциальному покупателю.

Сообщество
# искусственный интеллект
# личные данные
# нейросети
# технологии
© ИИ-генерация, GigaChat
© ИИ-генерация, GigaChat

Блогер Мэтт Дж. Робб решил протестировать ИИ-агента Muse* от Meta* и продать клавиатуру Logitech MX Keys Mini. В итоге искусственный интеллект самовольно снизил цену на товар, договорился о самовывозе и отправил покупателю домашний адрес хозяина. 

Покупатель в тот же вечер приехал за товаром. При этом Робб о договоренности не знал. Однако ИИ-ассистент ответил покупателю: «Я здесь!» Робба в тот момент дома не было и покупатель прождал больше 20 минут. Уйдя без покупки, он оставил негативный отзыв.

Muse* извинился перед несостоявшимся покупателем. Когда Робб указал ему на его ошибку, агент извинился и перед ним.

На ситуацию уже отреагировал представитель Meta*. Дэвид Синглтон из Meta Superintelligence Labs* заявил, что уже связался с Роббом и предложил ему разобраться в ситуации.

Muse* запустили в сентябре этого года. Компания позиционирует продукт как личного ИИ-агента, способного выполнять поручения и подключаться к другим сервисам.

* Принадлежит компании Meta, деятельность которой запрещена на территории России.

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Сообщество
# искусственный интеллект
# личные данные
# нейросети
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