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Новейший Boeing 737 MAX столкнулся с неожиданной проблемой программного обеспечения
Стремление Boeing вывести на рынок последние две версии семейства 737 MAX столкнулось с очередным потенциальным препятствием: в программном обеспечении обнаружили ошибку, способную увеличить нагрузку на пилотов при определенном сценарии ухода на второй круг.
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) теперь изучает проблему и намерено созвать специальную комиссию, которая должна определить, представляет ли она угрозу безопасности полетов. Проверка началась как раз в тот момент, когда Boeing, судя по всему, приближалась к сертификации 737 MAX 10 и одновременно готовилась начать поставки недавно сертифицированного MAX 7.
Проблема затрагивает версии 14 и 14.1 программного обеспечения, используемого системой управления полетом 737 MAX. Крупнейшие американские авиакомпании, включая Alaska, American, Southwest и United, заявили, что находящиеся у них в эксплуатации самолеты не используют затронутые версии ПО. Southwest и United также сообщили Boeing, что не будут принимать новые самолеты с этим программным обеспечением и предпочитают более раннюю версию.
Проблема связана с системой вертикальной навигации, которая помогает автоматически поддерживать заданный профиль высоты в соответствии с запрограммированным маршрутом полета. Ошибка может проявиться при определенном сочетании обстоятельств: пилоты выполняют уход на второй круг после захода на посадку по точной системе, при этом автопилот включен, а затем изменяют траекторию полета, запрограммированную в бортовом компьютере управления полетом.
В этот момент система вертикальной навигации может отключиться, в результате чего самолет лишается части автоматических функций управления тангажом. Автопилот при этом продолжает оставаться доступным, а Boeing подчеркивает, что пилоты обучены безопасно управлять самолетом и без системы вертикальной навигации. Тем не менее отключение автоматической функции способно увеличить нагрузку на экипаж в особенно ответственный момент полета — когда самолет находится близко к земле, а пилоты одновременно выполняют процедуру ухода на второй круг после несостоявшейся посадки.
MAX 10 — крупнейшая модель семейства 737 и важная часть планов Boeing по сокращению большого портфеля заказов на узкофюзеляжные самолеты. Поэтому дополнительные работы по сертификации могут создать новые сложности для программы, которая и без того уже столкнулась с многолетними задержками.
Федеральное управление гражданской авиации США также заявило, что оценит проблему с программным обеспечением и примет немедленные меры, если проверка выявит угрозу безопасности. Изначально Boeing рассчитывала подготовить окончательное исправление программного обеспечения к 2028 году. Теперь компания пытается ускорить эти сроки.
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