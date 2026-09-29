Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Олег Гончар
Олег Гончар
Рейтинг: +3549
Посты: 2623
17

Новейший Boeing 737 MAX столкнулся с неожиданной проблемой программного обеспечения

Стремление Boeing вывести на рынок последние две версии семейства 737 MAX столкнулось с очередным потенциальным препятствием: в программном обеспечении обнаружили ошибку, способную увеличить нагрузку на пилотов при определенном сценарии ухода на второй круг.

Сообщество
# Boeing
# авиация
# самолёты
Самолет 737 MAX / © Boeing
Самолет 737 MAX / © Boeing

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) теперь изучает проблему и намерено созвать специальную комиссию, которая должна определить, представляет ли она угрозу безопасности полетов. Проверка началась как раз в тот момент, когда Boeing, судя по всему, приближалась к сертификации 737 MAX 10 и одновременно готовилась начать поставки недавно сертифицированного MAX 7.

Проблема затрагивает версии 14 и 14.1 программного обеспечения, используемого системой управления полетом 737 MAX. Крупнейшие американские авиакомпании, включая Alaska, American, Southwest и United, заявили, что находящиеся у них в эксплуатации самолеты не используют затронутые версии ПО. Southwest и United также сообщили Boeing, что не будут принимать новые самолеты с этим программным обеспечением и предпочитают более раннюю версию.

Проблема связана с системой вертикальной навигации, которая помогает автоматически поддерживать заданный профиль высоты в соответствии с запрограммированным маршрутом полета. Ошибка может проявиться при определенном сочетании обстоятельств: пилоты выполняют уход на второй круг после захода на посадку по точной системе, при этом автопилот включен, а затем изменяют траекторию полета, запрограммированную в бортовом компьютере управления полетом.

В этот момент система вертикальной навигации может отключиться, в результате чего самолет лишается части автоматических функций управления тангажом. Автопилот при этом продолжает оставаться доступным, а Boeing подчеркивает, что пилоты обучены безопасно управлять самолетом и без системы вертикальной навигации. Тем не менее отключение автоматической функции способно увеличить нагрузку на экипаж в особенно ответственный момент полета — когда самолет находится близко к земле, а пилоты одновременно выполняют процедуру ухода на второй круг после несостоявшейся посадки.

MAX 10 — крупнейшая модель семейства 737 и важная часть планов Boeing по сокращению большого портфеля заказов на узкофюзеляжные самолеты. Поэтому дополнительные работы по сертификации могут создать новые сложности для программы, которая и без того уже столкнулась с многолетними задержками.

Федеральное управление гражданской авиации США также заявило, что оценит проблему с программным обеспечением и примет немедленные меры, если проверка выявит угрозу безопасности. Изначально Boeing рассчитывала подготовить окончательное исправление программного обеспечения к 2028 году. Теперь компания пытается ускорить эти сроки.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.
Сообщество
# Boeing
# авиация
# самолёты
Подписывайтесь на нас в Telegram, Дзен и в последнюю очередь на VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Популярные По порядку
1 Комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
29 Сен
900
Великобритания. Как маленький остров изобрел Промышленную революцию
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
29 Сен
Бесплатно
Я тоже так могу. Почему современное искусство кажется странным
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
29 Сен
Бесплатно
Происхождение жизни на Земле и астробиологические перспективы
Астрокомплекс им. С.П. Королева
Москва
Лекция
29 Сен
500
Вглубь материи: как мы перестали видеть целое
Зануда
Санкт-Петербург
Лекция
30 Сен
Бесплатно
Фузогенная нейрохирургия: от пересадки головы к восстановлению спинного мозга
Нейрокампус
Москва
Лекция
30 Сен
900
Новости астрономии от Кирилла Масленникова
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
01 Окт
Бесплатно
Приводы: что заставляет робота двигаться?
Политехнический музей
Москва
Лекция
01 Окт
Бесплатно
Гонка сардин. Большая миграция в океане
Дарвиновский музей
Москва
Лекция
01 Окт
Бесплатно
Международные дни наблюдения птиц
Культурный центр ЗИЛ
Москва
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Эксперимент показал, какие собаки равнодушнее к человеческому плачу

    29 сентября, 06:17

  2. В Сибири нашли древнейшее свидетельство обитания соболя в арктической зоне

    28 сентября, 17:50

  3. АЭС завтрашнего дня: как в России создаются материалы для энергетики будущего

    28 сентября, 15:22

  4. Спутники нашли в Андах гигантские каменные круги неизвестного происхождения

    28 сентября, 14:48
Выбор редакции

Отца-основателя США признали отцом детей его рабыни

23 сентября, 13:37

Последние комментарии

Андрей Степанов
21 секунда назад
Что-то Боингу не везет в последнее время.

Новейший Boeing 737 MAX столкнулся с неожиданной проблемой программного обеспечения

Сергей Механик
9 минут назад
То, что уделяется столько внимания здравоохранению - уже хорошо. Главное не расходы, а результат для людей.

В США ИИ увеличил расходы на лечение почти на $1 млрд, находя более выгодные диагнозы

Сергей Механик
1 час назад
Mikhail, спасибо. Возможно ваше мнение, как и моё, тоже основано на определенном понимании направлений и перспектив развития в данном направлении.

Самые глубокие подземные лаборатории, где ищут темную материю

Оливер Хевисайд
2 часа назад
Медленно и уверено идут к цели. Но в любом случае дальше грузовика эта ракета не пойдет.

Live: 14-й запуск Starship и первый в его истории выход на орбиту

Игорь Обручков
4 часа назад
Денис, " очень дорогая" в сравнении с кем? В России например покупательная способность " полуфабрикатов" ( окорлюочка, котлеты и т.д) римерно в два

Полуфабрикаты поспобствовали развитию депрессивных заболеваний

Денис Маркин
6 часов назад
Татьяна, то, что вы перечислили - в США это не "полуфабрикаты", а очень дорогая еда, которая не по карману подавляющему большинству американцев. Так

Полуфабрикаты поспобствовали развитию депрессивных заболеваний

Гена Пастухов
7 часов назад
В статье упомянуто открытие, тянущее на Нобелевку - температура космического пространства!

Самые глубокие подземные лаборатории, где ищут темную материю

Гена Пастухов
7 часов назад
Александр, как там кот Матроскин говорил? У нас ума нет.

Инфографика: мировые лидеры по экспорту удобрений

Татьяна Кальницкая
9 часов назад
Немного чушь. Бедро цыпленка, свежая грудинка и домашняя замороженная котлета или сырник - тоже полуфабрикат. Как и замороженные фрукты и овощи.

Полуфабрикаты поспобствовали развитию депрессивных заболеваний

Иван Колупаев
9 часов назад
Как всегда не обошлось без проблем с двигателями вплоть до паники "все пропало шеф" впрочем траекторию пересчитали и вторую ступень таки вывели на

Live: 14-й запуск Starship и первый в его истории выход на орбиту

Сергей Ефремов
10 часов назад
В России земли мало, вот и строят жилые небоскребы от безысходности

В России построят самый высокий жилой небоскреб Европы

Иван Колупаев
10 часов назад
Oleksandr, ну за всех не надо. Это про тех кто принимают решения. И только не рассказывай что мы их таких сами выбрали 🙄

Вся мировая экономика в 2025 году в одной наглядной визуализации

Иван Колупаев
10 часов назад
Ярослав, ну ладно чего в Байкалах Эльбрусах российского? Тоже делаются в Китае. Но конструкция разработана в России. Вот так же и с айфонами.

Вся мировая экономика в 2025 году в одной наглядной визуализации

Josiko
11 часов назад
Я сначала про спутник подумал, удивился:) Barotrauma головного мозга

В озерах Европы нашли 205 новых видов вирусов

Ярослав Бускевич
12 часов назад
Иван, Ваня.... Так расскажи что в Айфоне американского? Делают его в Китае из китайских деталей и китайскими руками. Тоесть 100% made in China. Но при этом

Вся мировая экономика в 2025 году в одной наглядной визуализации

Evgeny
13 часов назад
>может как-то улучшить ситуацию и сделать систему более эффективной Ну здрасте, так она и улучшила - принесла бизнесу дополнительный миллиард

В США ИИ увеличил расходы на лечение почти на $1 млрд, находя более выгодные диагнозы

Дмитрий Караваев
13 часов назад
Уже.

Live: 14-й запуск Starship и первый в его истории выход на орбиту

Степан Жук
15 часов назад
Зубодробительная подача материала. Приходится перечитывать несколько раз, чтобы понять о чем речь

Люди не одобрили отказ от сотрудничества даже с человеком с плохой репутацией

Степан Жук
15 часов назад
Некто, вы такую чушь пишите... Вы хоть школу то закончили?

Глобальное озеленение нарушило стабильность в засушливых зонах планеты

Степан Жук
15 часов назад
В истребительные авиаполки ВКС России продолжают поступать модернизированные многофункциональные истребители пятого поколения Су-57М,

ОАК передала ВКС новую партию Су-57 в обновленной конфигурации

Самые обсуждаемые