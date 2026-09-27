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Инфографика: мировые лидеры по экспорту удобрений

Мировое продовольственное снабжение во многом зависит от торговли удобрениями, которая сосредоточена в руках относительно небольшой группы стран.

Инфографика: мировые лидеры по экспорту удобрений / © Visual Capitalist

Фермеры используют удобрения для восполнения питательных веществ в почве и обеспечения роста сельскохозяйственных культур. Их производство в промышленных масштабах во многом зависит от доступа к крупным месторождениям минерального сырья и энергетическим ресурсам.



На визуализации представлены крупнейшие экспортеры удобрений в мире по последним доступным данным — за 2024 год — Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). В рейтинг включены экспорт азотных, фосфорных и калийных удобрений. Объемы указаны в пересчете на содержание питательных веществ, а не по общей массе готовой продукции.

В 2024 году мировой экспорт удобрений превысил 113,3 миллиона тонн, причем на четыре крупнейшие страны-экспортера пришлось более половины этого объема.

Лидером рейтинга стала Россия — 23,2 миллиона тонн. Далее следуют Канада — 14,4 миллиона тонн, Марокко — 12,2 миллиона тонн и Китай — 10,1 миллиона тонн. Эти показатели объединяют несколько сегментов индустрии удобрений, каждый из которых обеспечивает сельское хозяйство необходимыми питательными веществами. Калийные удобрения поставляют растениям калий, фосфорные — фосфор, тогда как производство азотных удобрений основано на совершенно другом технологическом процессе. Поэтому лидерство в одном из сегментов рынка не обязательно означает столь же сильные позиции в другом. Четыре крупнейших экспортера занимают ведущие позиции в разных направлениях производства удобрений.

Позиции Канады во многом начинаются под землей. Ее калийная промышленность опирается на огромные месторождения в провинции Саскачеван. Это дает стране преимущество, которое производителям без сопоставимой сырьевой базы воспроизвести непросто. Канада обеспечивает более 70% калийных удобрений, потребляемых в США. Поэтому попытки заменить канадские поставки продукцией других производителей, например Белоруссии, экспортирующей 2,4 миллиона тонн, сталкиваются с серьезными логистическими ограничениями.

Марокко, в свою очередь, является одним из крупнейших мировых производителей фосфатного сырья. Государственная компания OCP Group добывает фосфориты и перерабатывает их в фосфорную кислоту и фосфатные удобрения. Только на долю OCP приходится более 30% мирового рынка фосфатов, а выручка компании в 2024 году составила почти 10 миллиардов долларов.

В случае с азотными удобрениями ограничения имеют другую природу. Азота в атмосфере огромное количество, однако для превращения его в аммиак — исходное сырье для производства минеральных азотных удобрений — требуется значительное количество энергии и источник водорода.

Обычно и топливом, и сырьем для получения водорода служит природный газ. Доступ к относительно дешевому газу помог России, а также таким экспортерам, как Катар (2,5 миллиона тонн) и США (6,4 миллиона тонн), значительно нарастить производство аммиака.

Китай пошел по другому пути и во многом построил свою аммиачную промышленность на использовании огромных запасов угля. Страна добывает больше угля, чем весь остальной мир вместе взятый.

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