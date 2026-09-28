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Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
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В США ИИ увеличил расходы на лечение почти на $1 млрд, находя более выгодные диагнозы

Система здравоохранения в США и так часто подвергается критике за дороговизну. Казалось, что ИИ может как-то улучшить ситуацию и сделать систему более эффективной. Но как показал анализ «Ассоциации голубого креста и голубого щита» (BCBSA), технология помогла находить более «выгодные» диагнозы и привела к дополнительным расходам для пациентов и страховщиков почти на один миллиард долларов.

Сообщество
# здоровье
# искусственный интеллект
# медицина
# США
# экономика
# Экономика здравоохранения
© Tom Sibley, courtesy of Gensler / flickr.com
© Tom Sibley, courtesy of Gensler / flickr.com

Как показал анализ BCBSA, с начала 2023 года доля «медицински сложных» случаев выросла к концу 2025 года с 37% до 40%. Увеличение может показаться незначительным, если не учитывать дополнительные расходы — 942 миллиона долларов за два года. Из них 653 миллиона долларов оказались связаны со вторичными диагнозами, позволившими больницам увеличить счета. 

Как отметили в BCBSA, на самом лечении это никак не отразилось. В качестве примера специалисты привели анемию, которую диагностировали после операций. Диагноз стали ставить чаще, но на частоту переливаний крови это не повлияло.

Отчет указал на новый этап противостояния между больницами и страховщиками. Первые традиционно стремятся получить как можно больше денег за свои услуги, вторые — сдерживать выплаты. Теперь в эту борьбу включился ИИ.

ИИ-системы могут анализировать медицинские карты, записи врачей и результаты лабораторных исследований. В итоге они находят дополнительные диагнозы, которые помогают больницам увеличить сумму выплат.

Безусловно, у ИИ есть и свои преимущества. Технология, например, помогает снизить административную нагрузку и сократить объемы бумажной работы. Но, как утверждает BCBSA, сама система оплаты медицинских услуг в США побуждает использовать возможности для увеличения прибыли.

Сторонники реформы здравоохранения утверждают, что исправить ситуацию, скорректировав действующую систему, невозможно. Некоторые публичные деятели, включая сенатора Берни Сандерса, предлагают заменить коммерческую страховую систему универсальной государственной программой.

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Сообщество
# здоровье
# искусственный интеллект
# медицина
# США
# экономика
# Экономика здравоохранения
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Evgeny
47 секунд назад
>может как-то улучшить ситуацию и сделать систему более эффективной Ну здрасте, так она и улучшила - принесла бизнесу дополнительный миллиард

В США ИИ увеличил расходы на лечение почти на $1 млрд, находя более выгодные диагнозы

Дмитрий Караваев
26 минут назад
Уже.

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Степан Жук
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