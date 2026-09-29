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Эксперимент показал, какие собаки равнодушнее к человеческому плачу

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Домашние животные могут менять поведение, когда хозяин кричит, злится или испытывает другие сильные эмоции. Новое исследование показало, какие собаки чаще направляют внимание на плачущего человека, а какие относятся к этому равнодушнее и почему.

Биология
# домашнее животное
# питомцы
# плач
# собаки
«Марли и я»
Кадр из фильма «Марли и я» / © 20th Century Studios

Чувствительность собак к нашим эмоциям давно привлекает внимание ученых. Однако большую часть экспериментов проводили именно с домашними животными, поэтому оставалось неясно, насколько подобная реакция характерна для особей с другим жизненным опытом.

В новом исследовании участвовали 112 собак: 45 домашних, 33 приютских и 34 свободно живущих на улице. Эксперимент прошел в Бразилии и Индии в 2024-2025 годах. О результатах специалисты по психологии и биологии из Университета Сан-Паулу и Индийского института научного образования и исследований Колкаты рассказали в статье для журнала Scientific Reports.

Каждая собака по очереди прошла четыре коротких испытания. Знакомый животному человек либо незнакомый экспериментатор в течение 20 секунд изображали плач или напевали мелодию Happy Birthday.

В обоих случаях человек не обращался к собаке по имени, не устанавливал с ней зрительный контакт и не пытался прикоснуться. Ученые фиксировали, смотрело ли животное на человека, приближалось ли к нему, контактировала ли и насколько долго это продолжалось. Отдельно учитывали поведение, не связанное с людьми, например анализ окружающей обстановки.

Самое заметное отличие обнаружили у свободно живущих собак. Домашние и приютские животные смотрели на человека значительно чаще и дольше. Уличные, напротив, реже направляли на него взгляд и меньше контактировали, чаще отвлекаясь на окружающую среду.

В среднем собаки из приюта смотрели на человека 1,69 раза за испытание, домашние — 1,60 раза, а свободно живущие — 0,55 раза. Средняя продолжительность взгляда тоже различалась: 5,91 секунды — у приютских, 7,16 секунды — у домашних, 3,75 секунды — у уличных.

Но именно плач вызвал у испытуемых больше внимания, чем пение. Средняя частота взгляда на человека составляла 1,26 раза во время имитации слез против 1,04 раза во время пения. Вероятность того, что собака вообще посмотрит на человека, оценили в 83% в случае плача и 69% при пении. Средняя продолжительность взгляда составила 5,99 и 4,89 секунды соответственно.

Разница между группами не означала, что живущие на улице собаки вовсе не реагировали. Они тоже смотрели на человека чаще при плаче, чем при пении. Но их вовлеченность в происходящее была ниже: такие животные больше ходили, изучали окружающие объекты и совершали другие действия, не связанными с экспериментом.

Авторы научной работы связали это с различиями в жизненном опыте. Живущим «на воле» собакам приходится самостоятельно ориентироваться в городской среде, где присутствует множество стимулов. В таких условиях внимание к окружающей обстановке может иметь бóльшее значение, нежели ориентация на состояние конкретного человека. 

Знакомство с человеком, имитировавшим плач, в целом почти не меняло реакцию испытуемых. Животные обращали на это внимание независимо от того, были ли они знакомы с экспериментатором. Причем вероятность физического контакта собаки с незнакомцем оказалась даже выше — на 46,5%.

Эксперимент также показал, что при повторяющихся испытаниях реакция животных постепенно ослабевала. С каждым разом они реже смотрели на человека и контактировали с ним, то есть привыкали к ситуации. 

Поведенческие реакции сами по себе не дали возможность определить лежащие в основе психологические механизмы, подчеркнули исследователи. Кроме того, в эксперименте не зафиксировали признаков возбуждения вроде лая, которые можно было бы однозначно связать с эмоциональным состоянием животного.

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Биология
# домашнее животное
# питомцы
# плач
# собаки
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