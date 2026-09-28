В Сибири нашли древнейшее свидетельство обитания соболя в арктической зоне

На берегу бассейна реки Индигирки в Якутии обнаружили почти целый череп соболя, который 47 тысяч лет пролежал в мерзлоте. Эта находка помогла ученым восстановить, какой была природа северо-востока Сибири в период, когда климат позволял местным животным заходить далеко за пределы их нынешнего ареала.

Соболь считается типичным обитателем хвойных лесов и сегодня в основном встречается в таежной зоне Евразии. Поэтому его остатки за Полярным кругом особенно важны для палеонтологов: они показывают, насколько сильно отличались ландшафты Арктики в прошлом. До сих пор ископаемые свидетельства присутствия соболя в Якутии были редкими, а находка из долины реки Огорохи — правый приток Бадярихи, бассейн Индигирки — стала самой древней и северной из известных для этого вида в Сибири.

Череп нашли еще в августе 2014 года в отложениях вечной мерзлоты на левом берегу Огорохи. Он покоился на глубине примерно пяти метров и был извлечен из слоя, который сформировался в позднем плейстоцене. Остатки других животных из той же толщи уже помогли связать ее с межледниковым потеплением в последний ледниковый период.

Возраст находки определили с помощью радиоуглеродного анализа, после калибровки ученые оценили его более чем в 47 тысяч лет. Состояние всего черепа, как и сохранившегося коллагена, оказалось необычно хорошим. Статья с результатами анализа вышла в журнале PLOS One, ее авторы — сотрудники Института геологии алмазов и благородных металлов Сибирского отделения Российской академии наук, отдела изучения мамонтовой фауны Академии наук Якутии, а также Университета имени Адама Мицкевича в Познани (Польша) и Гронингенского университета в Нидерландах.

Берег реки Огорохи / © Gennadyy G. Boeskorov et al., PLOS One, 2026

На костях не обнаружили следов травм, механического повреждения или поверхностного истирания. Это позволило предположить, что после гибели животного его тело лишь немного переместилось, после чего было погребено в мерзлоте еще до разложения мягких тканей. Признаки последующих изменений костей тоже были минимальными. Значит, сделали вывод ученые, такая сохранность объясняется длительным пребыванием в глубоко промерзшем грунте.

Видовую принадлежность определили по строению черепа и зубов. Исследователи сравнили находку с современными соболями и двумя близкими видами — лесной и каменной куницами. Форма черепа и особенности зубов соответствовали именно соболю. По морфологическим признакам древнее животное близко к современному подвиду Martes zibellina jenisseensis, который обитает в северо-западной части Якутии.

Череп принадлежал молодому самцу. По подсчетам, ему исполнилось примерно один-два года на момент смерти.

Сравнение изученных черепов соболя (1) и двух куниц (2 и 3) / © Gennadyy G. Boeskorov et al., PLOS One, 2026

Сегодня место обнаружения остатков древнего животного расположено за Полярным кругом, а соболь — лесное животное. Судя по всему, 47 тысяч лет назад условия в этом районе позволяли лесной растительности продвигаться значительно севернее.

В тех же слоях, где был погребен соболь, нашли остатки множества представителей так называемой мамонтовой фауны. Это разнообразие связали с относительно теплым периодом последнего ледникового цикла. Предположительно, в то время соболь продвинулся на север из южных районов Сибири, вероятно, используя речные системы Лены, Яны, Индигирки и Колымы. Такие пути могли связывать лесные территории юга с северными районами, где тогда были участки бореальной растительности — хвойные леса и лесные массивы в речных долинах.

Речь, однако, не идет о том, что всю Арктику покрывала сплошная тайга. По словам авторов научной работы, ландшафт был скорее «мозаичным»: лесные участки соседствовали с открытыми степными пространствами.

По мере похолодания во второй половине морской изотопной стадии 3 (MIS 3) леса стали сокращаться, а приблизительно 25 тысяч лет назад началось еще более холодное время последнего ледникового максимума. Распространение безлесных тундровых степей послужило естественным ограничением для соболя.

Именно растительность, а не только температура, могла определять северную границу распространения этого хищника. Когда в раннем голоцене потепление способствовало восстановлению растительности на территориях бывшей тундры, соболь вновь получил возможность идти на север.

Таким образом, череп из долины реки Огорохи помог подтвердить, что около 47 тысяч лет назад соболь обитал значительно севернее современного ареала, а за Полярным кругом существовали участки достаточно благоприятных и влажных лесов. Однако исследование основано всего на одном черепе, поэтому ученым пока не удалось восстановить размеры или разнообразие всей древней популяции соболей.

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