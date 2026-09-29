С точки зрения науки: надо ли мыть малину?

Нужно ли мыть малину? Кажется, что лучше этого не делать, ведь ягоды очень хрупкие и нежные, их легко можно повредить. Однако если малину не помыть, навредить она может уже человеку.

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Если человек купил малину в магазине, то, скорее всего, такой вопрос даже не встанет. Ягода может и нежная, вот только неизвестно, в каких она условиях хранилась, как ее собирали и упаковывали. Вердикт — мыть. Но что делать с малиной, собранной самостоятельно, особенно на своем дачном кусте?

Ответ такой же. Однозначно, мыть. Малина внутри пустая, с множеством складок. В них легко могут задерживаться пыль, микробы и паразиты. Например, исследование 2022 года показало, что на ягодах, купленных на рынке в Норвегии, иногда встречались паразиты Toxoplasma gondii, Cyclospora cayetanensis и Cryptosporidium spp., при этом последний встречался чаще всего именно на малине и клубнике. Cryptosporidium spp. приводит к неприятному заболеванию криптоспоридиозу. Главный его симптом — диарея.

В спелую малину также откладывают свои яйца мошки дрозофилы. Если положить ягоды в соленую воду (одна столовая ложка соли на чашку воды), иногда можно увидеть, как всплывают на поверхность личинки.

А замороженная малина? Она уж точно безопасна? Увы, это не так. В Европе замороженная малина вызывала вспышки норовируса. Это тот самый вирус, который чаще всего становится причиной вспышек желудочно-кишечных заболеваний небактериальной природы. Рвота, диарея, боли в животе — все это привычные спутники норовируса.

Так что, какой бы безопасной и хрупкой не казалась ягода, мыть ее нужно обязательно. Сначала ягоды нужно перебрать, избавившись от листьев и прочего мусора. А потом мыть — аккуратно, под проточенной прохладной водой. Для замороженной малины простого мытья недостаточно, если ее собираются сразу есть. Желательно такую ягоду хотя бы минуту прокипятить. Смыть простой водой вирус не получится.

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