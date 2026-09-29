Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
С точки зрения науки: надо ли мыть малину?
Нужно ли мыть малину? Кажется, что лучше этого не делать, ведь ягоды очень хрупкие и нежные, их легко можно повредить. Однако если малину не помыть, навредить она может уже человеку.
Если человек купил малину в магазине, то, скорее всего, такой вопрос даже не встанет. Ягода может и нежная, вот только неизвестно, в каких она условиях хранилась, как ее собирали и упаковывали. Вердикт — мыть. Но что делать с малиной, собранной самостоятельно, особенно на своем дачном кусте?
Ответ такой же. Однозначно, мыть. Малина внутри пустая, с множеством складок. В них легко могут задерживаться пыль, микробы и паразиты. Например, исследование 2022 года показало, что на ягодах, купленных на рынке в Норвегии, иногда встречались паразиты Toxoplasma gondii, Cyclospora cayetanensis и Cryptosporidium spp., при этом последний встречался чаще всего именно на малине и клубнике. Cryptosporidium spp. приводит к неприятному заболеванию криптоспоридиозу. Главный его симптом — диарея.
В спелую малину также откладывают свои яйца мошки дрозофилы. Если положить ягоды в соленую воду (одна столовая ложка соли на чашку воды), иногда можно увидеть, как всплывают на поверхность личинки.
А замороженная малина? Она уж точно безопасна? Увы, это не так. В Европе замороженная малина вызывала вспышки норовируса. Это тот самый вирус, который чаще всего становится причиной вспышек желудочно-кишечных заболеваний небактериальной природы. Рвота, диарея, боли в животе — все это привычные спутники норовируса.
Так что, какой бы безопасной и хрупкой не казалась ягода, мыть ее нужно обязательно. Сначала ягоды нужно перебрать, избавившись от листьев и прочего мусора. А потом мыть — аккуратно, под проточенной прохладной водой. Для замороженной малины простого мытья недостаточно, если ее собираются сразу есть. Желательно такую ягоду хотя бы минуту прокипятить. Смыть простой водой вирус не получится.
Комментарии
Крупнейший в истории объект на орбите: сможет ли Starship высадить астронавтов на Луне через два года?
Вчера, 28 сентября 2026 года, Starship впервые отправился в орбитальный полет. Цилиндр в полсотни метров высотой и девять метров в диаметре стал крупнейшим и самым массивным объектом, который наш вид когда-либо выводил на орбиту. Полет преследовали мелкие технические проблемы, но то, что система без крупных сбоев вернулась на Землю, показывает: ее разработчики близки к успеху. Вопрос лишь в том, достаточно ли близки, чтобы сделать Луну американской уже в сентябре 2028 года, когда NASA наметило высадку там людей?
Домашние животные могут менять поведение, когда хозяин кричит, злится или испытывает другие сильные эмоции. Новое исследование показало, какие собаки чаще направляют внимание на плачущего человека, а какие относятся к этому равнодушнее и почему.
Уникальные голубые песцы на острове Медный, расположенном между Камчаткой и Аляской, балансируют на грани вымирания: в последние годы на этот далекий остров ученые и сотрудники национального парка возят сотни килограммов корма, чтобы оставшиеся животные могли пережить зимы. Но есть надежда не только сохранить популяцию песцов, но и «вылечить» ее, сделать более устойчивой перед будущими невзгодами. Рассказываем, какой план спасения песцов уже подготовлен, кто его будет осуществлять, и что мы вообще знаем о спасаемых — медновских песцах.
Человек — социальное существо, и личные взаимодействия часто не подчиняются законам формальной логики, общего блага или экономической целесообразности. Репутация человека, сложившееся о нем мнение общества, должна сильно влиять на желание действовать с ним сообща, но оказалось, что плохая репутация — не приговор.
Американская компания SpaceX сегодня, 28 сентября, планирует выполнить 14-й тестовый запуск транспортной системы Starship. Впервые за историю программы корабль должен выйти на околоземную орбиту и провести там почти 10-часовой полет. Стартовое окно откроется в 15:15 по московскому времени.
В последние сорок лет на планете идет активное глобальное озеленение — в том числе в засушливых зонах планеты, от полупустынь до степей. Однако современные климатические модели (в отличие от прогнозов климатологов прошлого) никак не предсказывали это событие. Поэтому множество ученых озабочено непредсказуемостью происходящего. Авторы новой работы попытались найти какие-то минусы у этого процесса и частично преуспели: стабильность засушливости в сухих частях планеты действительно под угрозой.
OpenAI решила математическую «задачу тысячелетия». Как это событие может дать старт мировому доминированию США?
Нейросеть OpenAI добилась серьезного прорыва в математике, решив одну из семи «задач тысячелетия». Получат ли США, чьи нейросети опираются на гораздо более мощное «железо», чем у Китая, монополию на конвейер научных открытий? Даст ли это возможности сравнимые с их атомной монополией 80 лет назад?
Госдолг США достиг 40 триллионов долларов и растет все быстрее и быстрее. На Западе переполох: при таких размерах его не выплатить. Следовательно, полагают многие, надо решить проблему как древние шумеры — долг обнулить и начать занимать заново. Рецепт кажется здравым, но есть нюансы. Причем поучительнее всего они даже не для Штатов, а, как ни странно, именно для России.
Группа российских исследователей, в которую вошли океанологи Санкт-Петербургского университета, выявила существование ранее неизвестных механизмов распространения «волн Россби». В ходе работы им удалось зафиксировать точки, где перенос энергии прекращается, а траектории движения воды претерпевают изменения. Дополнительно ученые обнаружили асимметрию в динамике волновых процессов, зарождающихся у западных и восточных прибрежных течений.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
9 Апреля, 2015
Самые дорогие картины в мире
28 Июня, 2013
Как это работает: 3D-принтер
15 Июня, 2016
Чем вреден фастфуд
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно