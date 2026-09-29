В мексиканской пещере нашли глифы, связанные с культом воинов Теотиуакана

Исследователи заново изучили три красных знака, найденные несколько десятилетий назад в небольшом скальном убежище в Мексике, и пришли к выводу, что это не просто рисунки, а элементы письменной системы Теотиуакана. Расположение графических символов и следы огня в пещере позволили предположить, что там проводили ритуалы, связанные с почитанием погибших воинов.

Теотиуакан — один из крупнейших и наиболее влиятельных городских центров древней Мезоамерики. Он возник в Центральной Мексике задолго до прихода ацтеков и достиг расцвета в первые века нашей эры. В период своего могущества Теотиуакан оказывал сильное влияние на другие регионы Мезоамерики, поэтому следы теотиуаканской культуры — керамику, архитектуру, изображения — находят далеко за его пределами.

На протяжении долгого времени среди ученых не утихали споры о том, существовала ли у жителей Теотиуакана полноценная письменность. Исследователи находили в городе многочисленные знаки — прежде всего на стенах, керамике и каменных памятниках, но обычно это были короткие записи, а не длинные исторические тексты, как у майя. Из-за этого часть специалистов считала теотиуаканские знаки скорее системой символов, чем настоящей письменностью.

Однако за последние годы накопилось достаточно данных, позволяющих утверждать, что у теотиуаканцев существовала лого-фонетическая система письма. В ней использовали отдельные графемы, среди которых преобладали логограммы (глифы) — знаки, передававшие целые слова или смысловые единицы. На 2026 год известно примерно 120 различных теотиуаканских глифов. Система письма пока полностью не расшифрована.

Во второй половине XX века в пещере 19 — точнее, в небольшом скальном убежище на западном склоне горы Серро Дельгадо, расположенной на территории археологического памятника Чалькатцинго в мексиканском штате Морелос — исследователи обнаружили три нарисованных знака. Они были выполнены темно-красным пигментом, предположительно, на основе гематита и, судя по характеру линий, нанесены кистью. Тогда изучить их не удалось из-за частичного повреждения. Ученые в то время не располагали нужной техникой, которая позволила бы досконально исследовать изображения.

В 2022 году пещеру вновь обследовала международная группа археологов и мезоамериканистов под руководством Кристофера Хельмке (Christophe Helmke) из Копенгагенского университета в Дании. Команда Хельмке составила подробный план пещеры, измерила глифы и зафиксировала их расположение, затем сделала серию детальных фото. Потом снимки обработали с помощью DStretch — инструмента цифровой обработки изображений, который помогает усилить слабые цветовые различия и выявить плохо сохранившиеся участки пигмента.

По обработанным снимкам ученые реконструировали сохранившиеся элементы и сравнили с уже известными мотивами Теотиуакана. Исследователи датировали изображения IV-VI веками нашей эры, два из них отнесли к теотиуаканской письменности, третье — к иконографии.

Глиф «Поющей горы» / © Christophe Helmke

Первый глиф сохранился лишь частично: его левая часть полностью разрушилась из-за выветривания и других процессов. Тем не менее удалось понять, что он обозначает гору. По обе стороны от нее расположены завитки, которые исследователи связали с речью или пением. Авторы научной работы интерпретировали изображение как название места — «Поющая гора». Похожий мотив встречается на настенных росписях в самом Теотиуакане, расположенном в нескольких десятках километров от пещеры.

Исследователи предположили, что первый знак, вероятно, обозначает место, имевшее особое значение для жителей Теотиуакана. Вероятно, это было некое место паломничества.

Второй глиф выглядит гораздо сложнее и состоит сразу из нескольких элементов. На нем различили большое ожерелье из бусин, части одежды, дротик, перья. Такая комбинация предметов связана с воинским снаряжением Теотиуакана. Скорее всего, это не просто изображение оружия, а запись воинского титула или обозначение определенной воинской группы.

Третий глиф заметно крупнее остальных. Он представляет собой большую прямоугольную рамку примерно 1,02 на 0,60 метра, украшенную пятиконечными звездами, расположенную прямо над невысоким выступом в скальной породе.

Третий глиф представляет собой большую прямоугольную рамку примерно 1,02 на 0,60 метров, украшенную пятиконечными звездами / © Christophe Helmke

Хельмке и его коллеги считают, что это уже не столько элемент письма, сколько изображение из иконографического репертуара Теотиуакана. Похожие прямоугольные конструкции со звездами известны по теотиуаканской посуде и курильницам. Там они изображают своеобразные арочные навесы, связанные с обрядами, которые посвящены умершим воинам.

В пещере исследователи нашли еще одну важную деталь. Стены и потолок над каменным выступом потемнели под воздействием огня. По мнению исследователей, это может указывать на использование пространства для огненного ритуала, возможно, связанного с сожжением благовоний или кремацией. Но доказательств того, что в пещере проводили именно кремацию, пока не обнаружили.

Научная работа опубликована в журнале Antiquity.

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Игорь Байдов 652 статей Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.