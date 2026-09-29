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В образцах грунта, взятых миссией «Чанъэ-6», нашли «магнитную окаменелость» древнего лунного поля

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Китайские физики и геопланетологи выяснили, что микроскопические кристаллы особого высокотемпературного железа, запечатанные внутри оплавленного от ударов метеоритов лунного грунта, сохранили данные о древнем магнитном поле Луны. К такому выводу исследователи пришли, проанализировав образцы, доставленные на Землю космической миссией «Чанъэ-6».

Космонавтика
# железо
# Луна
# магнитное поле
# метеорит
# реголит
# Чанъэ-6
Лунный реголит способен сохранять информацию о древних процессах на спутнике Земли
Лунный реголит способен сохранять информацию о древних процессах на спутнике Земли / © Patrick Schaudel

В масштабном анализе, организованном специалистами Институтов физических наук Хэфэя при Китайской академии наук, участвовали исследователи, изучившие фрагменты реголита — лунной почвы с территории огромного древнего кратера на обратной стороне спутника. Применив метод электронной голографии (техника получения объемных микроскопических изображений с помощью пучков электронов), ученые исследовали структуру ударного стекла — материала, образовавшегося при мгновенном расплавлении породы от падения метеоритов.

Внутри этого стекла физики впервые обнаружили наноразмерные частицы гамма-железа — нестабильной структуры металла, в которой атомы выстроены в форме куба. Результаты анализа опубликовали в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

В обычных условиях гамма-фаза железа существует только при экстремально высоких температурах и по мере остывания быстро превращается в привычное нам стандартное железо. Однако сочетание колоссального давления при метеоритном ударе, присутствия микроскопических примесей углерода и мгновенного охлаждения (закалки) железа позволило стеклянной матрице законсервировать редкое гамма-железо в его первозданном виде.

Тщательное изучение магнитных свойств показало, что относительно крупные частицы этого металла образуют стабильное одновихревое магнитное состояние. При таком строении внутренние магнитные поля частиц оказываются закручены в аккуратную спираль. Эта специфическая конфигурация позволила кристаллам сохранить намагниченность в течение миллиардов лет и не потерять ее даже под воздействием сильных внешних помех.

По словам исследователей, которыми руководил профессор Ду Хайфэн (Du Haifeng), найденные металлические структуры пополняют перечень природных носителей древних магнитных «записей» и помогут физикам воссоздать принцип работы лунного динамо-эффекта — естественного процесса, который в далеком прошлом генерировал глобальное магнитное поле в ядре Луны.

Ряд ученых сомневаются, что у древней Луны когда-либо были свое магнитное поле и работающая «динамо-машина». С их точки зрения, образцы со следами древнего магнитного поля на нашем спутнике оттуда же, откуда и 90% его материала, то есть с Земли — их когда-то выбили удары крупных астероидов.

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Марк Чернов
Марк Чернов
150 статей
Новостник, техноэнтузиаст и фанат космоса. На страже вашей осведомленности.
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Космонавтика
# железо
# Луна
# магнитное поле
# метеорит
# реголит
# Чанъэ-6
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