Самое детальное видео J-36: в сети показали близкую съемку посадки китайского малозаметного самолета нового поколения

Снимки тяжелого китайского малозаметного самолета J-36 («Цзянь-36») / © Weibo

Китайская авиастроительная корпорация Chengdu Aircraft Corporation продолжает разработку перспективного тяжелого тактического самолета J-36 следующего поколения с бесхвостовой схемой. Недавние летные испытания позволили получить новые интересные виды все еще дорабатываемого малозаметного самолета — в том числе снизу и сзади, — что вновь вызвало обсуждение его особенностей. Кроме того, в последнее время появились предположения о возможности оснащения самолета в будущем лазерным оружием направленной энергии.

© Weibo

J-36 впервые появился на публике в декабре 2024 года — одновременно с еще одним перспективным бесхвостым тактическим самолетом, который обычно называют J-XDS или J-50. Сейчас, как считается, в воздухе находятся как минимум четыре, а возможно, и пять прототипов J-36. За последние два года между отдельными прототипами уже было замечено немало существенных конструктивных отличий.

Последняя видеозапись испытательного полета J-36, опубликованная в социальных сетях, начала распространяться в интернете накануне. На кадрах самолет заходит на посадку, благодаря чему можно хорошо рассмотреть необычную конструкцию машины с тремя двигателями и двухместной кабиной с расположением кресел бок о бок, особенно с задней полусферы.

Кадры подтверждают ранее замеченное полное изменение конструкции сопел двигателей: первоначальную схему с выхлопными каналами заменили на двумерные сопла с управлением вектором тяги, аналогичные применяемым на американском истребителе F-22 Raptor. Эта особенность появилась одновременно с рядом других существенных изменений конструкции, включая безотводные сверхзвуковые воздухозаборники не только на верхней поверхности фюзеляжа, но и по бокам. Впервые такие изменения стали заметны еще в прошлом году. Видео также позволяет оценить, насколько широк самолет в целом.

На J-36 заметен обтекатель радиолокационной станции более светлого оттенка, а также как минимум один сравнительно крупный участок того же цвета на верхней части воздухозаборника, расположенного на фюзеляже. Обтекатель аналогичного цвета впервые заметили на самолете, который, как считается, является четвертым прототипом, еще в июле 2026 года. Такая окраска может указывать на установку в носовой части полноценной радиолокационной станции. В первом подробном анализе J-36, отмечалось, что необычно широкий носовой обтекатель самолета потенциально способен вместить чрезвычайно большую основную антенную решетку.

Светлый участок на верхней части фюзеляжа может представлять собой апертуру конформной антенны, связанной с комплексом связи за пределами прямой видимости и обмена данными. Ранее предполагалось, что тяжелый J-36 сможет выполнять не только задачи, традиционно связанные с тактической авиацией, но и использоваться в качестве платформы для сбора разведывательной информации и ретрансляции связи. Надежная и многофункциональная система связи особенно важна в случае применения J-36 в качестве воздушного командного пункта для перспективных боевых беспилотников.

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