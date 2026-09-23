7

Ранний Марс пережил как минимум три этапа контакта с водой

❋ 5.1

Марсоход «Персеверанс» исследовал породы на окраине кратера Езеро и показал, что их история гораздо сложнее, чем предполагалось. Основная их часть, вероятно, имеет магматическое происхождение. Позднее они пережили несколько эпизодов взаимодействия с водой и другими флюидами, причем состав этих растворов, судя по образовавшимся минералам, различался. Полученные данные помогут восстановить историю древней марсианской среды и понять, как на протяжении длительного времени менялись условия в кратере Езеро.

Астрономия
# Perseverance
# красная планета
# марс
# марсианская вода
# марсианская почва
Селфи марсохода «Персеверанс»
Селфи марсохода «Персеверанс», сделанное в сентябре 2021 года / © NASA, Wikimedia

С февраля 2021 года на Красной планете работает марсоход NASA «Персеверанс», оснащенный семью научными инструментами. Он исследует кратер Езеро диаметром примерно 45 километров. Приблизительно 3,5 миллиарда лет назад его заполняло озеро, в которое впадала древняя река и где сформировалась речная дельта. 

Почему выбрали именно это место? Во-первых, ранее там обнаружили следы дельты реки, впадающей в озеро. Дельта могла накапливать осадочные породы, которые часто сохраняют органические молекулы и возможные химические следы жизни. 

Во-вторых, там выявили карбонаты и глинистые минералы, которые образуются в присутствии воды и способны сохранять органические вещества. Эти минералы могут служить своеобразной «‎капсулой времени» для изучения прошлой среды Марса.

В сентябре 2023-го «Персеверанс» достиг области Margin Unit — участка вдоль внутреннего края западной части кратера Езеро. Эту область обнаружили еще до посадки марсохода благодаря данным орбитальных аппаратов: там зафиксировали следы породообразующего минерала оливина (Mg,Fe)₂[SiO₄] и карбонатов.

Из-за положения участка и геологического строения ученые предполагали, что он мог образоваться в районе древней береговой линии озера, а карбонаты там могли появиться непосредственно под воздействием озерной воды. Иными словами, в районе Margin Unit ожидали увидеть осадочный материал, сформировавшийся из песка и мелких частиц, которые постепенно накапливались слоями. На Земле такие породы хорошо сохраняют свидетельства древней среды, а иногда — и биосигнатуры, то есть возможные признаки существования микроорганизмов. 

Когда «Персеверанс» приступил к изучению этой местности, выяснилось, что основная часть пород Margin Unit имеет магматическое происхождение. Для исследователей это особенно ценный материал. Кристаллы минералов внутри магматических пород сохраняют сведения об условиях, в которых они сформировались. Последующие изменения этих минералов позволяют восстановить взаимодействия породы с водой. 

Чтобы разобраться в истории этих пород, международная команда планетологов, геохимиков и астробиологов под руководством Кэндис Бедфорд (Candice Bedford) из Университета Пердью в США использовала научный инструмент SuperCam на борту марсохода, который анализирует химический и минералогический состав пород с расстояния до 6,5 метра. Этот прибор направляет на поверхность исследуемого объекта мощные лазерные импульсы, которые испаряют крошечное количество вещества и создают плазму. По ее излучению SuperCam определяет элементный химический состав породы, а с помощью метода рамановской спектроскопии получает информацию о ее минералогическом составе.

марсианские породы
Текстуры пород и результаты их группировки прибором SuperCam. Разные группы отличаются друг от друга и по внешнему виду, и по составу минералов / © Candice Bedford

Всего марсоход исследовал 185 участков в Margin Unit. Одновременно ученые анализировали снимки с камер SuperCam, Mastcam-Z и Navcam, по которым изучали текстуры пород, в том числе размер, форму и взаимное расположение минеральных зерен. После этого химические данные распределили по группам с близким составом, что позволило выделить области и особенности пород, связанные с оливином, железо-магниевыми карбонатами, кремнеземом, железосодержащими минералами и сульфатом кальция. 

На возвышенных участках Margin Unit обнаружили породы с крупнозернистой кристаллической структурой и большим количеством оливина (этот минерал состоит главным образом из магния и железа). Они сформировались из магмы, которая медленно остывала под поверхностью Марса, а затем их обнажила эрозия. 

Пожалуй, главным открытием стали следы взаимодействия пород с водой и другими жидкостями. Бедфорд и ее коллеги смогли восстановить последовательность как минимум трех таких эпизодов. Правда, определить точный возраст каждого из них пока не удалось. 

Первый эпизод начался с подземных вод, богатыми углекислым газом. Они просочились сквозь подземные трещины и вступили в химическую реакцию с магматическим минералом оливином. В результате образовывались карбонаты железа и магния, которые заполняли трещины. Со временем окружающая порода разрушалась быстрее, а более устойчивые карбонатные прожилки оставались на поверхности в виде небольших гребней. Для этого этапа присутствие древнего озера не требовалось — достаточно было циркуляции грунтовых вод. 

Второй этап связан с образованием кремнезема. Позднее более кислые растворы изменили уже существовавшие карбонаты, создали вторичную пористость и привели к осаждению кремнезема в образовавшихся пустотах. Этот эпизод мог быть связан с водой древнего озера: больше всего кремнезема обнаружено в породах ниже предполагаемого уровня озера.

Третий этап может быть связан с трещинами, через которые начали проходить горячие подземные растворы. В восточной части Margin Unit ученые нашли минеральные жилы толщиной приблизительно 25 сантиметров, в их составе присутствуют сульфат кальция и минерал флюорит.

Регион Margin Unit
Регион Margin Unit и маршрут марсохода «Персеверанс» / © Candice Bedford.

Такой набор минералов указывает на поздний гидротермальный процесс: нагретая вода циркулировала через трещины и оставляла после себя новые минералы. Откуда взялось тепло, пока точно не известно, но авторы научной работы связали это с более поздней вулканической активностью в регионе, которая, вероятно, запустила циркуляцию подземных флюидов.

Получается сложная последовательность. Сначала породу изменили богатые углекислым газом подземные воды, образовавшие карбонаты. Затем, возможно, роль сыграла вода древнего озера, оставив после себя кремнезем. Позже через те же породы прошли более горячие растворы, которые сформировали новые минеральные жилы. 

История воды на Марсе не сводится к одному древнему озеру. Одни и те же породы могли взаимодействовать с водой в разные периоды, причем каждый эпизод по-своему менял их состав и структуру. В Margin Unit нашли следы как минимум трех таких событий.

Для ученых это открытие поможет больше узнать о климате раннего Марса и понять, насколько долго там могли сохраняться условия, пригодные для жизни. Ученые планируют сопоставить данные по Margin Unit с данными из других марсианских регионов, чтобы попытаться постепенно восстановить более полную картину того, как менялась вода на молодой планете.

Научная работа опубликована в журнале Communications Earth & Environment.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.
Игорь Байдов
Игорь Байдов
649 статей
Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.
Показать больше
Астрономия
# Perseverance
# красная планета
# марс
# марсианская вода
# марсианская почва
Подписывайтесь на нас в Telegram, Дзен и в последнюю очередь на VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
23 Сен
Бесплатно
В поисках клеточных моделей нейродегенераций: что говорит 3D-геном
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
23 Сен
Бесплатно
Открытая встреча Московского астрономического клуба
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Лекция
24 Сен
Бесплатно
На перекрестке империй: как формировалась армянская мифология
Армянский музей Москвы
Москва
Лекция
24 Сен
Бесплатно
Рентгеновские методы исследования состава и структуры вещества
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Лекция
24 Сен
Бесплатно
Что нам известно о лечении хронического гепатита В: от малых молекул до генных редакторов
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
24 Сен
Бесплатно
В глубины разума: секреты нашего бессознательного
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Экскурсия
24 Сен
Бесплатно
Снова день равен ночи
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
25 Сен
Бесплатно
АЭС глазами инженера: жизненный цикл атомной станции
Центр «Архэ»
Москва
Экскурсия
25 Сен
Бесплатно
Тайны небесных светил
Космонавтика и авиация
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
22 сентября, 12:52
Марк Чернов

Физики впервые в реальном времени зафиксировали квантовый скачок звука

Американские исследователи впервые смогли напрямую увидеть «квантовый скачок» звука — скачкообразный переход фонона, минимальной единицы звуковой энергии, между энергетическими уровнями в реальном времени. Это наблюдение завершило столетнюю историю поисков, начатую еще на заре квантовой физики, и открыло дорогу к созданию устойчивых квантовых компьютеров и сверхчувствительных датчиков.

Физика
# квантовая физика
# квантовые технологии
# кубиты
# нанотехнологии
# сверхпроводники
# фононы
23 сентября, 13:37
Александр Березин

Отца-основателя США признали отцом детей его рабыни

Слухи о том, что автор Декларации независимости США Томас Джефферсон состоял в связи с его рабыней-квартеронкой, ходили с 1790-х годов. Но данные ДНК-анализа 1998 года не оказались достаточно полными, чтобы признать их достоверными. Полногеномный анализ ДНК Джефферсона наконец закрыл вопрос: он вступил в связь с девушкой (согласно письменным источникам, ей тогда было менее 16 лет) и был отцом всех ее детей. Автор утверждения из Декларации независимости «Все люди сотворены равными... им даны их Творцом некоторые неотъемлемые права, в числе которых находятся — жизнь, свобода» так и не дал ей свободу.

История
# анализ ДНК
# генетика
# история
# медиа
# рабство
# сша
Выбор редакции
22 сентября, 17:02
Марк Чернов

Сложные системы стали устойчивее благодаря беспорядку

Ученые выяснили, что умеренные различия между элементами электросетей, экосистем и других сложных структур превращают их в гораздо более надежные системы. Математический расчет помог доказать: идеальная однородность делает энергосистемы, биоценозы и транспортные сети уязвимыми для сбоев, тогда как контролируемый «беспорядок» повышает их устойчивость к внешним нагрузкам.

Физика
# математическое моделирование
# метаматериалы
# сети
# сложные системы
# устойчивость
# экосистема
# электросеть
21 сентября, 09:24
Елизавета З.

«Хаббл» показал галактику, центр которой вращается поперек основного диска

Европейское космическое агентство опубликовало снимок галактики NGC 4698, расположенной в созвездии Дева. Хотя на фотографии, сделанной телескопом «Хаббл», галактика кажется безмятежной, она хранит удивительную тайну: находящиеся в центре звезды и газ вращаются под прямым углом по отношению к остальной части диска.

Астрономия
# Hubble
# астрономия
# галактика
# космос
# спиральная галактика
# фото
21 сентября, 16:52
Редакция Naked Science

Что не так с нашей обувью и как современные материалы исправляют это?

Всего 20-30 лет назад большинство женщин ходили на каблуках, а большинство мужчин — в обуви, подошва которой серьезно нагружала позвоночник и мышцы спины. Если задуматься, факт поразительный: 20 тысяч лет назад, в палеолите, таких проблем человечество вообще не испытывало. Как так получилось и что новые материалы делают, чтобы все эти сложности стали прошлым?

Технологии
# материалы
# обувь
# полимеры
# технологии
22 сентября, 12:52
Марк Чернов

Физики впервые в реальном времени зафиксировали квантовый скачок звука

Американские исследователи впервые смогли напрямую увидеть «квантовый скачок» звука — скачкообразный переход фонона, минимальной единицы звуковой энергии, между энергетическими уровнями в реальном времени. Это наблюдение завершило столетнюю историю поисков, начатую еще на заре квантовой физики, и открыло дорогу к созданию устойчивых квантовых компьютеров и сверхчувствительных датчиков.

Физика
# квантовая физика
# квантовые технологии
# кубиты
# нанотехнологии
# сверхпроводники
# фононы
9 сентября, 22:44
Александр Березин

OpenAI решила математическую «задачу тысячелетия». Как это событие может дать старт мировому доминированию США?

Нейросеть OpenAI добилась серьезного прорыва в математике, решив одну из семи «задач тысячелетия». Получат ли США, чьи нейросети опираются на гораздо более мощное «железо», чем у Китая, монополию на конвейер научных открытий? Даст ли это возможности сравнимые с их атомной монополией 80 лет назад?

С точки зрения науки
# OpenAI
# задачи тысячелетия
# математика
# нейросети
Выбор редакции
28 августа, 15:43
Татьяна Зайцева

Биологи объяснили причину отвращения европейцев к поеданию насекомых

Сопротивление жителей Европы самой идее употребления насекомых в пищу может иметь эволюционные корни, уходящие вглубь тысячелетий, пришли к выводу авторы нового исследования. Оказалось, предки современных европейцев ели насекомых лишь эпизодически. Кроме того, из-за генетических мутаций они плохо переваривали их экзоскелеты.

Биология
# европейцы
# еда
# насекомые
# отвращение
# питание
29 августа, 16:51
Александр Березин

В США предложили не возвращать свой госдолг на 40 триллионов долларов — что об этом говорит наука?

Госдолг США достиг 40 триллионов долларов и растет все быстрее и быстрее. На Западе переполох: при таких размерах его не выплатить. Следовательно, полагают многие, надо решить проблему как древние шумеры — долг обнулить и начать занимать заново. Рецепт кажется здравым, но есть нюансы. Причем поучительнее всего они даже не для Штатов, а, как ни странно, именно для России.

С точки зрения науки
# Войны
# государственный долг
# деньги
# дефолт
# история
# США
# экономика
Выбор редакции
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Найденную у берегов Норвегии окаменелую рвоту приписали плезиозаврам

    23 сентября, 14:50

  2. Ранний Марс пережил как минимум три этапа контакта с водой

    23 сентября, 14:35

  3. Отца-основателя США признали отцом детей его рабыни

    23 сентября, 13:37

  4. Физики промоделировали солитон, который гаснет по команде

    23 сентября, 10:43
Выбор редакции

Отца-основателя США признали отцом детей его рабыни

23 сентября, 13:37

Последние комментарии

Xander Prime
21 минута назад
Там далеко не один "Сентри" скопытился. В общем всё ясно.

Инфографика: полная картина потерь авиации США в войне с Ираном — по данным Пентагона и Конгресса

Николай Цыгикало
41 минута назад
COENCO, спасибо.) бывало и так. :) «Сверхзвуковой поток растет при возвращении, когда с больших высот Starship начнет снижение. Ведь скорость

Огонь спуска с орбиты: миф о трении и вопрос с плазмой

Александр Березин
1 час назад
Иван, " есть большие сомнения что спейс икс успеет откатать полностью рабочую схему к 2028 г." У кого-то может быть и есть сомнения по SpaceX. Но я же за

В США объяснили, почему третьей земной нацией на Луне станут итальянцы

Иван Колупаев
2 часа назад
Александр, есть большие сомнения что спейс икс успеет откатать полностью рабочую схему к 2028 г. Скорей сроки опять сдвинутся уже на 2029 г.

В США объяснили, почему третьей земной нацией на Луне станут итальянцы

Иван Колупаев
2 часа назад
Hathor, в последних рейтингах Россия не участвует по тем самым причинам что и в спорте и еще много где. Впрочем в конце статьи об этом сказано. Что до

Рейтинг: страны-лидеры по естественным наукам среди школьников

Игорь Бобринев
2 часа назад
Место, конечно, неудачное выбрали. Надо было на Исаакиевской площади построить, там метро рядом. И собор этот старый. Они бы стояли рядом, и все бы

В России появится один из самых высоких небоскребов мира: проект «Лахта Центр — 3» одобрен

COENCO RU
3 часа назад
Автору большое спасибо за интересную статью! Читается легко, запоминается хорошо. Но, главное, написано с большой любовью к самой теме баллистики.

Огонь спуска с орбиты: миф о трении и вопрос с плазмой

Дмитрий Нетсев
3 часа назад
Китай в наглую оккупировал список! Макао и Гонконг— это Китай!

Рейтинг: страны-лидеры по естественным наукам среди школьников

Дмитрий Караваев
3 часа назад
Если все наперед будут знать цены на 100%, то спекуляция вырастит на те же 100% в настоящем, и цены будут другими. 🤔

Нейросеть предсказала цены на нефть точнее статистических моделей

Александр Березин
4 часа назад
Александр, "Александр, так у американцев второй рейс запланирован на конец 2028 года. Китайцы могут не успеть" Это интересная возможность, но я бы

В США объяснили, почему третьей земной нацией на Луне станут итальянцы

Александр Баулин
4 часа назад
Андрей, отличный план. Если идеально будет работать удвоение. В чем есть бааальшие сомнения Какая масса азота на астероиде/комете, что он сможет

Промышленный кошмар: почему терраформирование Марса может оказаться неподъемной задачей

Gloria Gilmore
4 часа назад
Интересное наблюдение о том, как интернет постепенно меняет привычные способы выражения эмоций. Особенно любопытно, что преувеличения появляются

Профессор из России обнаружила значительное количество «преувеличений» в комментариях к политическим и музыкальным стримам

Александр Баулин
4 часа назад
Александр, так у американцев второй рейс запланирован на конец 2028 года. Китайцы могут не успеть

В США объяснили, почему третьей земной нацией на Луне станут итальянцы

Андрей Степанов
4 часа назад
Hathor, ну написано же что нас просто убрали из рейтинга)

Рейтинг: страны-лидеры по естественным наукам среди школьников

Fara Pioky
4 часа назад
good https://deadshotgame.io/

«Хаббл» запечатлел одни из древнейших объектов Млечного Пути

Fara Pioky
4 часа назад
thanks https://fnafpc.io/

Youtube запустил длинную рекламу без возможности пропуска на телевизорах. Пользователи в ярости

Райко Хикару
4 часа назад
А деньги откуда брать будут когда все вокруг включая компании и регионы страны сидят в долгах и кредитах? Опять полезут в карман граждан новыми

В России появится один из самых высоких небоскребов мира: проект «Лахта Центр — 3» одобрен

Константин Гаврилов
5 часов назад
Правильно, зачем следовать чьим то рекомендациям. Жаль город. Уродства все больше и больше.

В России появится один из самых высоких небоскребов мира: проект «Лахта Центр — 3» одобрен

Андрей Иванов
5 часов назад
США, РФ??....

Рейтинг: страны-лидеры по производству электроники

Александр Березин
5 часов назад
Александр, третьей потому, что американцы в первый рейс с собой никого не возьмут т.к. не захотят, а китайцы будут вторыми. Китайцы тоже с собой не

В США объяснили, почему третьей земной нацией на Луне станут итальянцы

Самые обсуждаемые