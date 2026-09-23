Найденную у берегов Норвегии окаменелую рвоту приписали плезиозаврам

Плезиозавры могли заплывать в речные дельты, чтобы отрыгнуть раковины моллюсков и другие неперевариваемые остатки своей морской добычи. В пользу такой гипотезы говорит состав окаменелостей юрского периода, обнаруженных в отложениях у побережья Северного моря.

На протяжении последних трех десятилетий Дирк Кнауст — специалист по осадочным породам и ископаемым следам жизнедеятельности беспозвоночных — анализировал тысячи метров керна, извлеченного из скважин в Северном море при разработке гигантского нефтегазового месторождения Тролль на шельфе Норвегии.

В участках керна, относящихся к юрскому периоду, исследователь регулярно обнаруживал комки размером от грецкого ореха до манго. Они содержали плотно спрессованный скелетный материал морских беспозвоночных: раковины двустворчатых моллюсков, трубки серпулид (твердые известковые домики, которые строят черви-фильтраторы), остатки морских лилий (беспозвоночных, крепившихся к морскому дну с помощью стебля) и белемнитов (твердые части кальмароподобных головоногих моллюсков).

Плотная структура, характерная форма и состав комков позволили Кнаусту сделать вывод, что это регургиталиты — куски окаменелой рвоты. Но кому они могли принадлежать?

Состав регургиталитов указывал на животное, специализирующееся на поедании обитателей морского дна, имеющих твердые раковины или наружный скелет. Кроме того, хищник должен был обладать внушительными размерами, позволяющими отрыгивать комки величиной до 10 сантиметров в диаметре и даже более.

Моллюски, остатки которых Кнауст нашел в этих окаменелых массах, для выживания нуждались в стабильном уровне солености, характерном для открытого океана. Район, где обнаруживают регургиталиты, сейчас расположен примерно в 50 километрах от побережья Норвегии. Однако, как установил исследователь, в юрском периоде там была мелководная речная дельта, в которой приток пресной воды постоянно менял соленость, делая невозможным обитание там столь чувствительных организмов.

Все это позволило Кнаусту, статья которого опубликована в журнале Geological Magazine, предположить, что животными, отрыгивавшими регургиталиты, были плезиозавры.

Плезиозавры — одни из самых успешных морских рептилий в истории Земли. Они существовали более 140 миллионов лет, пережив несколько массовых вымираний. Плезиозавры из семейства криптоклидид (Cryptoclididae), которых ученый посчитал источником найденных рвотных масс, достигали в длину четырех-восьми метров и обитали в период от средней юры до раннего мела (примерно 174-100,5 миллиона лет назад).

Предыдущие исследования анатомии плезиозавров указали на то, что эти морские рептилии с длинной шеей наклоняли голову вниз, чтобы собирать моллюсков со дна. Эти животные не могли дробить зубами раковины или другие твердые части скелета добычи, поэтому в желудке эти остатки, скорее всего, спрессовывались и впоследствии отрыгивались в виде плотных комков — подобно тому, как это делают сегодня, например, совы.

Как предположил Кнауст, плезиозавры могли подплывать к берегу и заплывать в речные дельты, чтобы отдохнуть или поспать после охоты. Вероятно, именно в такие моменты их желудок избавлялся от твердых, неперевариваемых частей пищи. Такое поведение напоминает привычки современных морских котиков и морских крокодилов, отметил автор исследования.

Рвотные массы сохранились отчасти благодаря тому, что были сильно спрессованы и покрыты слизью. Большинство таких комков обычно полностью разрушалось под воздействием волн и приливов. Тем не менее некоторые скопления быстро оказывались погребены под речными наносами, а часть попадала в норы ракообразных на морском дне, где они частично сохранялись и впоследствии окаменевали, заключил Кнауст.

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Татьяна Зайцева 164 статей Автор на протяжении многих лет пишет новости науки для разных сетевых изданий. Сфера интересов - археология, антропология, медицина, биология, палеонтология.