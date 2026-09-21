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Китай впервые показал лазерную установку для тактического самолета шестого поколения J-36
Китай, предположительно, разрабатывает высокоэнергетическую лазерную систему для перспективного самолета J-36, которая может обеспечить ему дополнительный уровень защиты от ракет.
Один из исследовательских институтов AVIC представил систему лазерного сопровождения и наведения для авиационной платформы на оборонной выставке в Пекине. Установка была показана рядом с изображением крупного самолета без вертикального оперения, который связывают с китайской программой создания тактического самолета шестого поколения.
Согласно информации на стенде, масса системы составляет 380 килограммов. Демонстрация состоялась на Международной выставке оборонной электроники Китая, проходившей с 15 по 17 сентября.
Несколько технических характеристик на стенде были скрыты. В частности, один из показателей мощности был обозначен как «*00 киловатт», что может указывать на мощность не менее 100 киловатт. На плакате также скрыли показатель динамической точности сопровождения цели. Для бортовой лазерной системы этот параметр имеет большое значение: даже незначительная ошибка наведения способна привести к отклонению луча от цели.
Китайский исследователь военной авиации Андреас Руппрехт определил изображенный рядом с системой самолет как J-36. Трехдвигательный аппарат впервые заметили в небе над Чэнду в декабре 2024 года. Аналогичный вывод сделал военный аналитик Марк Казале, изучивший представленный на выставке материал. По его словам, J-36, вероятно, обладает достаточным внутренним объемом, грузоподъемностью и энергетическими возможностями для размещения высокоэнергетического лазера.
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